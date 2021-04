"Война без конца". Стратегия Национальной безопасности президента Байдена, - Тьерри Мейсан

10:29 09.04.2021 Администрация Байдена полна добрых намерений, но она не осознает, что мир изменился. Под властью престарелого президента она намерена бороться за торжество демократии во всем мире, но не может понять, что социальные классы, которые создали этот политический строй, находятся в стадии исчезновения. Она надеется восстановить Американскую империю, считая, что делает всему миру услугу, тогда как большинство народов эту Империю отвергают. Наконец, она намерена продолжать "войну без конца", но не жертвуя при этом жизнями американских солдат. Только объяснить, как это сделать, она не может



В США каждая администрация определяет политику в области Национальной безопасности после консультаций с ответственными руководителями вооруженных сил и своими собственными специалистами. Это долгий процесс – он длится от одного до двух лет. Поэтому администрация Байдена, которая намерена как можно скорее порвать с антиимпериалистическими "заблуждениями" Дональда Трампа, уже сегодня опубликовала новые принципы национальной безопасности США, которые впоследствии будут уточняться [1].



Главная идея состоит в восстановлении демократии как системы управления, позволяющей мобилизовать союзников и поддерживать существующую организацию международных отношений. Эта стратегия соответствует тому, что Джо Байден заявлял во время предвыборной кампании и что было опубликовано в Foreign Affairs два года назад [2].



Опубликованные принципы совершенно понятны, но они не дают ответа на все вопросы. Конечно, президент перечисляет некоторые рабочие темы (пандемия, потепление климата, распространение ядерного оружия, четвертая промышленная революция), но новые проблемы не упоминаются (закат промышленного производства в США, финансиаризация экономики, снижение технического уровня США, безумное имущественное неравенство).





1. Демократия

Демократия – это участие широких слоев населения в принятии политических решений. Президент Байден, кажется, представляет, чем больше всего озабочены его соотечественники, и на первое место он ставит осознанное согласие (informed consent) своих соотечественников. Поэтому на своем аккаунте он руководствуется идеями Вальтера Липпмана, знаменитого журналиста-демократа, воспитанного на пропаганде полковника Эдварда Хауза [3].



Описывая демократию, президент Байден главное значение, как это обычно считается, придает разделению властей и нравственным устоям граждан [4]. Однако в противоположность его убеждениям, люди на Западе не питают большой любви к данному типу политического строя, и это обусловлено не дезинформацией со стороны "врагов Америки" (то есть России и Китая), а социологическими преобразованиями в странах Запада.



Последние держались в основном на среднем классе, а он в наше время находится в стадии исчезновения, тогда как мультимиллиардеры поднимаются над правительствами. Такого накопления богатств в руках небольшой кучки людей не было после Средневековья. Поэтому проблема состоит не в том, чтобы восстановить демократию, а в том, чтобы понять, какой должна быть демократия.



Например, гиганты Интернета не могут присваивать себе право на цензуру. Соединенные Штаты были основаны на полной свободе слова (1-ая поправка), придя в 1791 г. к компромиссу. Тем не менее, в начале 2021 г. Google, Facebook и Twitter подвергают цензуре действующего президента, нарушая таким образом не букву, а дух Конституции. Разве это демократия?





2. Пуританский империализм

Президент Байден воспитан на культуре пуританского империализма. Он убежден в том, что демократия является лучшим политическим строем не только для его страны, но и для всех других стран. Считая, что США являются примером для подражания, он намерен установить этот режим во всех странах, введя их в свою орбиту. Продолжая рассуждать в том же духе, он присваивает себе право на борьбу против системного расизма во всем мире ради торжества "демократии, равенства и многообразия".



И президенту Байдену нет дела до того, что некоторые народы не хотят участвовать в принятии политических решений, а другие считают, что человечество не делится на расы, - он один знает, что для них хорошо, а что плохо.



По вопросу политического строя его администрация стоит на позициях неоконсерваторов. Подобно им, она готова навязывать демократию всему миру, считая, что тем самым она принесет им свободу. Но мы всегда подчеркивали, что неоконсерваторы никогда не были ни демократами, ни республиканцами – они просто поддерживают действующую власть.





3. "Война без конца"

Главный вопрос, который следовало бы задать Администрации Байдена, состоит в том, будет ли продолжена "война без конца", начатая президентами Бушем и Обамой. Напомним, что эта стратегия впервые была изложена министром Обороны Дональдом Рамсфельдом и его советником адмиралом Цебровски, и ее целью является разрушение государственных структур в регионе с тем, чтобы капиталисты могли использовать природные богатства этого региона, не встречая политического сопротивления. Она уже применятся на Среднем Востоке, где такие страны, как Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия Йемен и Ливан значительно ослаблены, если вовсе не уничтожены.



"Война без конца" была официально объявлена президентом Бушем, но не против каких-то лиц или стран, а против "террора", который существует повсюду и существовал во все времена.



Ответ президента Байдена на этот вопрос слишком расплывчатый. Он понимает, что его народ не хочет больше, чтобы американские солдаты гибли в конфликтах, смысл которых не ясен. Поэтому он готов вывести войска из Афганистана - единственной страны, где их больше всего.



Однако выражение "война без конца" было впервые упомянуто президентом Бушем и вице-президентом Диком Чейни как раз после событий 11 сентября 2011 г., и оно связывается только с войной в Ираке, о которой президент Джо Байден, кажется, сегодня не помнит. И не удивительно, ведь он далеко не молод не исключено, что у него проблемы с памятью. Однако это он, будучи сенатором предложил расчленить эту страну на три части согласно плану Рамсфельда-Цебровски.



Иными словами, президент Байден не осознает происшедших в мире перемен. Он не готов оставить стратегию "войны без конца", а только приспособить ее к некоторым театрам военных действий так, чтобы за нее не нужно было расплачиваться жизнями американских солдат. То есть эта война будет возобновлена и должна вестись без участия на земле американских войск, но с использованием оружия, финансов и советов Пентагона.



Приложенные документы:



[1] Interim National Security Guidance, The White House, March 2021.



[2] "Why America Must Lead Again. Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump", by Joseph R. Biden Jr., Foreign Affairs, March/April 2020.



[3] Полковник Хауз (1858-1938г.г.) был серым кардиналом при президенте Вудро Вильсоне. Он является также одним из основоположников современной военной пропаганды.



[4] В XVIII веке демократическое движение требовало от политических руководителей добродетели. Во Франции эти требования предъявляли даже республиканцам. Здесь, прежде всего, речь шла о том, чтобы проявить мужество и отказаться от коррупции. Источник - aurora.network

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617953340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Импульс развитию туризма: Сенаторы приняли Закон

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года №187

- Развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС обсудили участники заседания Совета ЕЭК

- Кадровые перестановки

- В "Самрук" приходит новый менеджмент

- Участились аварии в коммунальных сетях

- Нешутейный первоапрельский тариф

- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- 200 тенге за литр: бензин резко подорожал в Казахстане