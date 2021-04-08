Крутя педали. Аркадаг лично возглавил велопробег

11:10 09.04.2021

Бердымухамедов возглавил велопробег в Ашхабаде



7 апреля в Туркменистане отметили Всемирный день здоровья массовым велопробегом, который в столице возглавил президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.



В этот день у Тропы здоровья главу государства встречали вице-премьеры, руководители Меджлиса, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, столичной администрации, общественных организаций, СМИ и молодежь.



Бердымухамедов поздравил собравшихся с праздником и дал старт массовому велопробегу, возглавив колонну велосипедистов.



Судя по кадрам телерепортажа, во время велопробега к главе государства по очереди подъезжали члены Кабинета Министров и Совета безопасности. Что они обсуждали, не уточняется.







Маршрут пролегал от Тропы здоровья по проспектам Арчабил и Битарап Туркменистан, вдоль которых выступали артисты. У Культурно-развлекательного центра "Alem" к велопробегу присоединились воспитанники Дворца сирот на подаренных президентом велосипедах. Отметим, что эти велосипеды дети получили осенью 2019 года.



Закончил велопробег Гурбангулы Бердымухамедов на главной площади столицы – у Государственной трибуны. Там президент напомнил, что в этом году будет отмечаться 140-летие Ашхабада и поручил ответственным чиновникам поддерживать чистоту в городе и благоустраивать его, а также обеспечить высокий уровень подготовки к торжествам.



Как сообщала "Хроника Туркменистана", в этот день в Ашхабаде на 3,5 часа, с 6 часов утра до 9:30, перекрыли центральные улицы. Это создало проблемы для тех, кто утром спешил на работу или по личным делам. Большинство маршрутов общественного транспорта были изменены или отменены на несколько часов.