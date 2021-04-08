 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Боль дочерей Кыргызстана: душераздирающие истории похищенных невест
11:19 09.04.2021

Редакция Sputnik Кыргызстан делится душераздирающими историями девушек, которые пережили ала качуу против своей воли.

Кыргызстан потрясло похищение и убийство 27-летней Айзады Канатбековой. Родные девушки написали заявление в милицию. Они просили ускорить поиски и недоумевали, почему правоохранители не искали Айзаду через "Безопасный город", а также не выяснили ее примерное местонахождение через сотового оператора.

Спустя два дня недалеко от Бишкека пастух обнаружил автомобиль с телами двух человек в салоне - Айзады и мужчины, разыскиваемого по подозрению в похищении. Согласно предварительной версии, похититель задушил девушку и покончил жизнь самоубийством.

Когда в Сети только появились сообщения, что в столице средь бела дня похитили девушку, некоторые пользователи шутили, что это просто ала-качуу, и желали "счастья молодым и побольше детей". Следователь, который вел дело, сказал матери Айзады, что скоро она "погуляет на свадебном тое дочери"...

Похищение человека, в том числе с целью вступления в брак, - преступление. По закону похитителю грозит несколько лет лишения свободы. Однако зачастую жертва под давлением общества отказывается писать заявление в милицию… Редакция Sputnik Кыргызстан делится историями девушек, которые пережили такое похищение.

"Меня изнасиловали, чтобы родители согласились выдать замуж"

С этим парнем я познакомилась в интернете. Пару раз встретились, но ничего серьезного между нами не было. Я мечтала уехать и делать карьеру за границей. Но однажды он настоял на встрече, приехал и практически силой затолкал меня в машину.

Я не понимала, куда мы едем, а он ничего не говорил. Выпрыгивать из авто на полном ходу было страшно. Когда мы подъехали к его дому, все стало ясно: нас встречала родня.

Женщины затащили меня в дом. Я плакала, кричала, умоляла отпустить. Хотела позвонить родителям. Но что бы они сделали? Живут далеко… Дозвонилась до женеке (жена старшего брата), она приехала, но делать ничего не стала. Меня на сутки заперли в доме, к родителям в это время поехали сваты. Я была уверена, что им откажут.

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В итоге "жених" не придумал ничего лучше, чем изнасиловать меня. Хотел, чтобы я осталась в его доме из страха перед позором и общественным порицанием. Мне с детства внушали, что секс до свадьбы - это грех и грязь. После изнасилования я понимала, что мне придется остаться: родители будут считать меня опозоренной.

Позже за мной все-таки приехала женешка и помогла сбежать из этого ада. Семья "жениха" устроила скандал - меня проклинали и угрожали расправой.

Я ни разу не пожалела, что ушла. Мне кажется, будто тогда во мне что-то умерло и теперь я никогда не буду прежней. И никогда никому не позволю заставлять меня делать что-то насильно.

"Я вела себя, как ненормальная, и спрашивала об интиме"

Когда меня украли, мне было всего 16 лет. Я гостила у бабушки в селе и подружилась с девочкой, однажды мы пошли купаться на реку. Когда начали собираться домой, к нам приблизились какие-то мужчины. Меня схватили и потащили в машину, а я даже не крикнула - впала в ступор. Мужики смотрели удивленно: видимо, думали, что я буду орать. Несмотря на внешнее спокойствие, я чуть не умерла от страха, кажется, мое сердце еще никогда не стучало так сильно. Боялась, что они изнасилуют меня толпой.

Потом в голову пришла идея притвориться дурочкой. Я начала смеяться, петь и болтать всякую чепуху. Глаза похитителей все сильнее округлялись… Мы ехали через незнакомые села и наконец прибыли к дому, где нас встретила толпа женщин. Я поняла: если сейчас ничего не сделаю, навсегда останусь в этом доме с этими людьми. Каким-то чудом я собралась, выскочила из машины и начала танцевать, спрашивая: "Где платок? Где место для невесты? Где у нас с женихом будет первая брачная ночь? И вообще, где жених? Он хоть симпотный?"

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Словом, я вела себя, как идиотка. Побежала в дом, стала хватать еду. Чавкала, проливала все на пол… А после начала разговаривать с ботинками. В итоге один мужик (наверное, отец "жениха") не выдержал и заорал, что я больная и мое место в психушке. "Нормальную бабу не могли найти, что ли?! Притащили эту убогую…" - сказал он. Меня выгнали.

Когда я все рассказала близким, бабушка заявила, что я их опозорила. Родственники несостоявшегося мужа, узнав, что я устроила цирк на ала качуу, пришли к моему отцу, но он их прогнал.

Выдали замуж в обмен на мешок муки

Я хочу рассказать историю своей бабушки Сайрабубу. Она родилась в 1906 году в очень бедной семье. Ей было около 15 лет, когда родители буквально продали ее замуж - за мешок муки. Мама стала второй женой какого-то богатого старика.

Она прожила в его доме недолго и сбежала. Даже сегодня в кыргызских селах к традициям относятся серьезнее, чем к Уголовному кодексу, а поступок мамы в 20-х годах прошлого века был равносилен самоубийству. К родителям она больше не вернулась - поехала в Узген.

Кстати, настоящее имя моей бабушки - не Сайрабубу, а Папа. В городе красивая девчонка со странным именем стала объектом насмешек. К тому же она училась на трактористку, а это было дико. Если вы приедете в Узген и спросите о Папе, вам скажут, что она была первой женщиной-трактористкой в Кыргызстане. Правда, со временем злые шутки ей все-таки надоели - бабушка устроилась продавцом в магазин. Однажды туда зашел представитель советской власти, который боролся с басмачеством. Он влюбился в Папу, а через какое-то время они поженились.

"Они смеялись мне в глаза, а я хотела умереть"

Это было два года назад, когда я приехала из столицы, где училась, домой, на Иссык-Куль. Давний знакомый попросил меня о небольшом одолжении, и я согласилась ему помочь, но он вел себя очень странно - тогда я прогнала его.

Около полуночи я услышала шум во дворе и вышла посмотреть, что там. Сзади налетели два человека, потащили меня к воротам. Я кричала, дралась, пиналась… Родные проснулись, выбежали на улицу, но успели увидеть только, как меня затолкали в машину и она уехала.

Дальше все было как в тумане: какие-то люди, женщины в платках… Я смотрела на них, удивляясь их дикости и жестокости. Им было весело, они что-то праздновали, а я готова была умереть от страха. Те полчаса, которые провела в чужом доме, показались мне вечностью… Увидев в дверях отца, я не выдержала и разревелась. Он был таким суровым, что толпа сразу замолчала: никто даже не пикнул, когда папа забирал меня.

На следующий день он спросил, хочу ли я написать заявление в милицию, но я решила не губить чужие жизни. Пусть случившееся останется на их совести.

Мне дико осознавать, что в XXI веке похищение человека оправдывают традициями. Это жестоко и бесчеловечно, никаких оправданий такому поведению быть не может.

"В первую брачную ночь я потеряла сознание"

19 сентября был день рождения моего отца, поэтому я ушла с работы пораньше, чтобы подготовиться.

Он ждал меня на улице. Сказал, что моя тетя послала его, чтобы помочь. Я без раздумий села в машину: была молодая и наивная… Осознав, что происходит, заявила, что не выйду замуж за такого, как он. После этих слов он велел водителю свернуть в сторону села. В машине сидел и еще один его друг.

Всю дорогу я плакала, однако была уверена: в чужом доме не останусь. Его друзья были очень грубы. Они кричали: "Ты никуда не денешься, сиди тихо!". Сначала крепко держали меня, а потом выволокли из машины и потащили в дом…

Я не хотела видеть его. Даже когда мне сказали, что мои родители согласились на этот брак. Все не могла поверить, что я действительно должна выйти за него замуж. Затем провели нике, и мне надо было идти с ним в постель.

Он сделал все силой, а потом я потеряла сознание. В комнату прибежала джене, мне дали горячий чай с малиновым вареньем и умыли лицо… Почти две недели я не позволяла ему прикасаться ко мне, испытывала страх и отвращение. Когда мы переехали в город, он насиловал меня снова и снова.

Позже я узнала, что за два дня до моего похищения он украл другую девушку, но та не осталась. Ему было стыдно перед родней - требовалось скорее привести в дом невесту, потому что все было готово к свадьбе.

(Со временем этой женщине все-таки удалось уйти от ненавистного мужа. Сегодня она живет с родителями, воспитывает троих детей и надеется выйти на работу.)

Источник - Sputnik
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