 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Асисяй? Байден наконец позвонил Зеленскому и только запутал все еще больше! - Д.Минин
11:54 09.04.2021

Когда желаемое выдают за действительное...

Сложно припомнить, когда в политике какого-либо государства ожидание простого телефонного разговора значило бы так много, как в случае с состоявшимся 2 апреля первым "аудиоконтактом" президента Украины В. Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Трудно сказать, что хуже – ждать звонка и обещать, что после него все вопросы будут решены, или дождаться и убедиться, что "разговор с богом" из Вашингтона ничего не изменил в трудном положении Киева.

Официальные сообщения двух сторон о состоявшемся разговоре отличаются так, будто это разные переговоры и совсем не тех участников. Этим в свое время грешил П. Порошенко, выдавая в отношениях с Америкой желаемое за действительное, но В. Зеленский его обошел.

Бывшие президенты П. Порошенко и Д. Трамп: "Америка с нами!"

Само название официального украинского отчета об этой беседе отмечено карикатурной мегаломанией: "Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили развитие демократии в Украине и США".

Это Байден обсуждал с Зеленским развитие демократии в Америке?! А может быть, Байден у Зеленского совета спрашивал? Судя по упомянутому отчету, так и было. "Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии – это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден подчеркнул, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами". Ни больше ни меньше. От древних Афин до "сияющего града на холме" не было, оказывается, демократа круче, чем худрук "95-го квартала" Зеленский. И тут бы Америке позавидовать…

Киев обозначил две конкретные договоренности, якобы достигнутые при разговоре президента Украины с главой Белого дома. В украинском отчете сказано, что Зеленский пригласил Байдена приехать в Киев и принять участие в первом саммите Крымской инициативы по "деоккупации" полуострова в день независимости Украины в августе. "Президент США ответил, что с нетерпением ожидает визита в Украину". Кроме того, согласно украинской версии разговора, в ответ на пожелание Зеленского поскорее приблизиться к Североатлантическому альянсу, "Джо Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО". Можно понять так, что искомое членство не за горами.

В американском отчете о состоявшейся беседе с более прозаичным названием "запись телефонного разговора") ничего подобного нет. Ни слов о "восхищении" лидерством Зеленского и процветающей при нем демократии, ни упоминаний о приглашении Байдена посетить Киев и тем более о согласии на это, ни обещаний ускорить прием Украины в НАТО. Вашингтон, конечно, "подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", но без всяких обязательств. А в отношении членства в НАТО в версии Белого дома сказано, что "центральное место в евроатлантических устремлениях Украины" должны занимать "борьба с коррупцией и реформы". И все. Ничего даже отдаленно напоминающего украинскую интерпретацию. Америка верна себе: "Вы, ребята, воюйте, а мы поддержим вас морально, конкретной помощи не обещаем!"

Такие расхождения в интерпретациях обычно сопровождают переговоры конфликтующих сторон. В оценках переговоров между союзниками или партнерами даже малые расхождения считаются дипломатическим скандалом. А здесь – в огороде бузина, а в Киеве дядька! Желаемое опять выдается за действительное. Преемственность между Порошенко и Зеленским несомненная. Не случайно окружение бывшего украинского президента настаивает, что именно он организовал телефонный звонок от Байдена Зеленскому. Об этом пишет в соцсетях один из помощников Порошенко в информационных кампаниях Павел Нусс.

Преемственность между Порошенко и Зеленским несомненная.

А вот Зеленский, полагают соратники Порошенко, все угробил, когда сразу после разговора с Байденом отправился "на уикенд" с женой в Катар. Порошенковское ТВ Эспрессо негодует: дескать, внимание США к Украине и звонок Байдена возникли благодаря тому, что удалось убедить мир в наличии непосредственной военной угрозы со стороны России. "Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, лидеры прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают!" А Зеленский все поломал. "О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду". По мнению ТВ Эспрессо, это ошеломляющий, непоправимый провал украинской политики. "Нельзя громко кричать "волки" и демонстрировать, что сам ты этих волков не замечаешь".

Организаторами провала являются не только весельчак и фантазер Зеленский, но и те круги в Вашингтоне, которые озабочены сохранением ее конфронтации с Россией в духе балансирования на грани войны. Об этом пишет известный американский исследователь эпохи холодной войны Тед Гален Карпентер из Института Катона, находящий немало общего между политикой Джо Байдена на Украине и поведением Джорджа Буша во время войны в Грузии в 2008 году.

Тед Гален Карпентер

Тед Гален Карпентер

Карпентер считает "плохой идеей" для Вашингтона создание у партнеров впечатления о "наличии пространства" для развязывания войны и вселения в них ложных ожиданий на тот счет, что американские войска придут на помощь. Заявления американских официальных лиц по Украине Карпентер рассматривает как "тревожное словесное позерство". По его мнению, администрация Байдена находится в серьезной опасности "растиражировать" провальную политику Буша в Грузии, на основании внушений которого у Саакашвили появился повод думать, что он пользуется неизменной поддержкой Вашингтона. Саакашвили также, видимо, полагал, что НАТО будет противостоять России военным путем в любом противостоянии между Москвой и Тбилиси. Однако "любые надежды грузин на то, что чрезмерное восхваление Вашингтоном "друга-демократа" обернется вовлечением США в войну, в 2008 году быстро оказались необоснованными".

"Русские идут!" – типичная иллюстрация в западных СМИ к "российской угрозе". Но это же парад, а не украинские степи

"Русские идут!" – типичная иллюстрация в западных СМИ к "российской угрозе". Но это же парад, а не украинские степи

Как считает Тед Карпентер, администрации Байдена требуется срочно переосмыслить свою политику в отношении Украины. "Вашингтон дает Киеву такие обещания безопасности, выполнения которых не должен желать ни один здравомыслящий американец".

Примечательно, что однофамилец Теда Карпентера политик с "ястребиной" репутацией, помощник замминистра обороны США по России, Украине и Евразии при Обаме Майкл Карпентер (Michael Carpenter) в эти дни также призывает к сдержанности. В интервью Foreign Policy он заявил: "Украинцам гораздо выгоднее оставаться в этой тупиковой ситуации, нежели пойти на эскалацию и получить по первое число. Если они обстреляют несколько танков ракетами "Джавелин", им это не сильно поможет".

Слышат ли это в Киеве?

Дм.Минин
9 апр. 2021

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617958440
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