Начальника культуры Восточного Казахстана Жумагулова гонят с работы. Дрался с проституткой

12:49 09.04.2021

Оскандалившегося чиновника из ВКО хотят уволить



9 апреля состоялось очередное заседание Совета по этике в ВКО, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя Управления культуры – Мираса Жумагулова, действия которого вызвали широкий общественный резонанс, передает zakon.kz.



По итогам заседания Совет внес рекомендацию акиму ВКО об увольнении Мираса Жумагулова с занимаемой должности за нарушения норм Этического кодекса государственных служащих.



Ранее областного чиновника обвинили в неподобающем поведении. В распространяемой информации говорилось о том, что глава управления пошел в караоке и познакомился с девушкой. Возле дома чиновника произошла ссора - девушка собиралась позвонить в полицию, но госслужащий вырвал телефон из ее рук.



Полицию вызвали соседи. В ДП позже подтвердили, что на обоих людей составили протоколы.



В Департаменте Агентства по делам государственной службы по ВКО тогда заявили, что указанный факт был взят на контроль для дальнейшего выяснения обстоятельств.