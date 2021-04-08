Ключевой отдел (госконтроля и территорий) Администрации КазПреза возглавил кзылординец Жайсанбаев

13:35 09.04.2021

Назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы АП



Канатбек Жайсанбаев назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.



Распоряжением Главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится на сайте Акорды.

Канатбек Жайсанбаев ранее занимал должность заместителя заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК. Он родился 8 февраля 1980 года в Кызылорде.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Казахская государственная юридическая академия (2000)



Юрист



· Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2012)



Экономист



Трудовой стаж:



· Преподаватель Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (2000-2001);



· Главный специалист администратора судов по Кызылординской области (08.2001-09.2001);



· Главный специалист, главный инспектор, заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2001-2005);



· Начальник управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2005-2007);



· Юрист ТОО "Kazakh Integrated Services" и ТОО "CNRG Capital" (2007-2008);



· Заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2008-2010);



· Руководитель аппарата акима Кызылординской области (2010-10.2016);



· Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (с 10.2016)



Ранее эту должность занимал Нурлан Сауранбаев, которого 9 апреля назначили новым главой АО "НК "Қазақстан темір жолы".