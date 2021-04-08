ДУМ Казахстана признало "Спутник V" и QazVac - халяльными для правоверных

13:58 09.04.2021

ДУМК высказалось о халяльности вакцин "Спутник V" и QazVac



Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) назвало вакцину "Спутник V" халяльной.



По поводу вакцины "Спутник V" мы направили запрос в Духовное управление мусульман России и получили положительный ответ, пишет "ЭК".



В этой вакцине нет компонентов животного происхождения и нет подтверждения того, что ее компоненты являются харамом (запретным. – Авт.).



Поэтому мы считаем, что "Спутник V" относится к халяльным вакцинам, – сообщил заместитель председателя ДУМК Ершат Онгаров.



А вот относительно халяльности отечественной вакцины QazVac в ДУМК пока ничего сказать не могут.



Мы попросили Министерство здравоохранения предоставить нам несколько экземпляров этой вакцины и "Спутник V" тоже, чтобы провести тщательный анализ в наших лабораториях, – пояснил Онгаров.



Ранее ДУМК заявляло о дозволенности вакцинации от коронавируса, в том числе во время поста Ораза, который начнется уже на следующей неделе.