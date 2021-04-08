Умер муж королевы Великобритании принц Филипп Андреевич Глюксбург

14:15 09.04.2021

Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, сообщается на сайте Букингемского дворца. Ему было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей.



"С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке",- говорится в сообщении.