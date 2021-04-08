Провалившегося в Севастополе горе-адмирала Меняйло назначили главой Северной Осетии. Чудны дела твои...

19:20 09.04.2021

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии



Президент РФ Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии, тот согласился.



Соответствующее предложение глава государства сделал в ходе беседы с Меняйло по видеосвязи.



"У меня только один вопрос, на самом деле. Вы к предлагаемой работе готовы? Вы этого хотите внутренне?", - поинтересовался он у Меняйло.



В свою очередь собеседник президента подтвердил, что готов к этой работе, и поблагодарил за оказанное доверие.



Получив согласие Меняйло, президент сообщил, что соответствующие документы и указ о назначении будет подписан в пятницу.



"Республика всегда была форпостом России в этом регионе, и самое главное ее достояние - это, конечно, люди. Люди талантливые, трудолюбивые и очень мужественные. Это исторически так очень сложилось", - сказал Путин.



Он отметил, что в республике высокий уровень образования, и обратил внимание Меняйло, что нужно опираться на фундаментальные вещи, которые характеризуют состояние региона, и добиваться результатов.



"Договорились, Сергей Иванович (Меняйло), через месяц, полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. А мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал Путин.



В свою очередь Сергей Меняйло сообщил, что намерен в ближайшее время разработать комплексную программу социально-экономического развития республики, он просит правительство включить Северную Осетию в соответствующий перечень индивидуальной поддержки регионов.



"По поводу индивидуальной комплексной программы - я прошу дать поручение правительство включить дополнительно республику (в соответствующий перечень регионов - ИФ), а соответствующую программу мы разработаем", - сказал Меняйло в ходе встречи.



Он сказал, что программа будет разработана с учетом реализации национальных проектов. Меняйло также добавил, что, основываясь на опыте сибирских регионов, он намерен "привлекать госкорпорации, крупные промышленные предприятия и агрохолдинги, чтобы они в этой комплексной программе участвовали так же, как и бизнес, который работает в самой республике".



В свою очередь пресс-служба Кремля сообщает в пятницу, что президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и о назначении Меняйло на пост врио руководителя региона.