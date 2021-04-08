В Оренбургской области открылся мемориальный музей Черномырдина

00:10 10.04.2021

Учреждение в селе Черный Отрог создали более двух лет назад, однако оно не открывалось из-за отсутствия средств на текущие расходы



ЧЕРНЫЙ ОТРОГ /Оренбургская область/, 9 апреля. /ТАСС/. Музей Черномырдина, созданный на его родине в селе Черный Отрог в Оренбургской области, официально открылся 9 апреля, в день рождения политика.



Работа музея началась с запуска часов в "Кабинете председателя правительства РФ", ставшего частью экспозиции. Музей Черномырдина, по данным представителей учреждения, самый крупный на территории Южного Урала. Он расположен в реконструированном здании бывшего райкома КПСС и в новом специально построенном корпусе. Общая площадь - 8 300 кв. м.



"Изначально музей задумывался как символический дом Виктора Степановича, где живут его мысли, где живут его принципы, где живут его идеи и, конечно же, его юмор. Виктор Степанович родился в этом селе, он очень часто сюда возвращался", - сказала на церемонии открытия директор музея Светлана Черномырдина.



Всего в музее полтора десятка экспозиций, четыре из них посвящены Черномырдину. Пять экспозиций - предметы, собранные политиком и переданные музею его семьей: "Коллекция автомобилей", "Особая кладовая" (оружие, ордена, живопись), "Тихий Дон" Черномырдина", "Черномырдин и книга", "Книги с дарственными надписями". Как отметили организаторы, три экспозиции, как того хотел Черномырдин, рассказывают о его малой родине: "Зал райкома: колхозный миф", "Братья Буровы. Земля", "Сергей Степанов". В состав учреждения также вошли библиотека, архив, театрально-концертный зал, студии и творческие мастерские, инфраструктура гостеприимства, информационный центр - для выполнения функций туроператора по району и области.







Музей в Черном Отроге был создан более двух лет назад, но не открывался из-за отсутствия денег на текущие расходы. После поручения президента Владимира Путина, определившего механизм привлечения средств, коллектив музея начал готовиться к открытию.



"Вопрос с финансированием к настоящему времени так и не решен. Музей второй год выручает поддержка банка ВТБ - это 20% от необходимой суммы, выделены средства до конца 2021 года. Тем не менее эта поддержка позволяет музею открыться. Хотя финансовая ситуация остается неустойчивой", - отмечают в музее.



Первые посетители



Советник президента РФ по культуре Влалимир Толстой, ставший одним из первых гостей музея, отметил его уникальность и подлинность, которые ценятся в музейном мире выше всего. "Открывается очень яркий, современный, новаторский музей, абсолютно достойный своего главного героя. На меня произвело огромное впечатление, с какой любовью он сделан. Это значит, что он будет жить долго, эта любовь передается каждому, кто проходит по этим залам", - сказал Толстой.



По мнению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, музей станет одной из точек для притяжения туристов. Он выразил уверенность, что команда учреждения и власти, а также все гости, побывавшие на открытии, сделают все, чтобы место стало популярным.



Губернатор также сообщил, что получил телефонограмму и поздравление с открытием музея от Наины Ельциной - супруги первого президента России Бориса Ельцина. Приветственный адрес также поступил от заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Поздравления поступили и от многих других людей - друзей и бывших коллег Черномырдина, а одним из подарков музею от компании "Газпром добыча Оренбург" стало личное дело Черномырдина периода, когда он работал на газзаводе в Оренбурге.



Уроженец Оренбургской области Виктор Степанович Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.