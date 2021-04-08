Президент Эмомали Рахмон выразил восхищение Манижей

00:17 10.04.2021

Манижа Сангин родилась в Таджикистане и в малом возрасте с родителями переехала в Россию. Ее судьбу многие называют историей успеха мигранта в России



Президент Таджикистана, находящийся с визитом на севере страны, выразил восхищение рожденной в Таджикистане певицей Манижей, которая представлена от России на конкурс "Евровидение 2021".







9 апреля на встрече с населением Воруха, оказавшимся в последние недели в центре приграничной риторики правительств Кыргызстана и Таджикистана, Эмомали Рахмон упомянул о достижениях спортсменов из Исфары и музыкальных успехах Манижи Сангин в России. По его словам, "Манижа озадачила многих. Многие не смогли смириться с тем, что таджичка (едет на Евровидение от России)". Глава Таджикистана заявил: "Хвала ей за то, что не скрывает, что она таджичка и заявляет о том, что она таджичка".



Президент Таджикистана стал первым представителем руководства страны, выразившим свое отношение к спорам в России вокруг выдвижения исполительницы, рожденный в Таджикистане, на европейский музыкальный конкурс. Среди недоброжелателей Манижи немало тех, кто недоволен выбором как самой певицы, так и текстом ее песни "Русская женщина". Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала переделать текст, а Следственный комитет заявил, что проверит песню.



Однако и немало тех, кто откровенно заступился за Манижу, среди них известные в российском обществе представители культуры и искусства, осуждающие нападки на певицу за "расизм", "национализм" и "нетерпимость".



Сама Манижа в беседе с журналистами, признавшись в том, что волна нападков для нее стало неожиданностью, заявила, что не сломлена духом и готова "всех порвать" на конкурсе, который пройдет в этом мае в Голландии. Тем временем, песня "Русская женщина" стала наиболее прослушиваемой на сайте "Евровидение 2021".