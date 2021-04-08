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Убийство Айзады. КырМВД освободило от должности главу ГУВД Бишкека и еще 11 нерадивых ментозавров
08:09 10.04.2021

10 апреля 2021 - Виктория Гунгер

Убийство Айзады. МВД освободило от должности главу ГУВД Бишкека

Министерство внутренних дел сообщило о привлечении к ответственности сотрудников, ненадлежащее отношение к исполнению своих служебным обязанностей, которык привели гибели Айзады Канатбековой.

Как отмечается, в связи с печальным инцидентом назначено служебное расследование в отношении сотрудников ОВД Первомайского района Бишкека, ГУВД города Бишкек и ГУВД Чуйской области.

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- Службой внутренних расследований МВД проведено тщательное и объективное служебное расследование по факту произошедшего и по действиям сотрудников милиции, руководителей подразделений, по итогам которых дана оценка их служебной деятельности, 9 апреля 2021 года издан приказ МВД", - сообщает МВД.

Так, в ходе служебного расследования нашли свое подтверждение факты ненадлежащего исполнения возложенных служебных обязанностей, требований закона "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики", Дисциплинарного устава правоохранительных органов КР, задач, поставленных на коллегии МВД по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год, требований, поставленных на аппаратных и оперативных совещаниях, а также грубо нарушены иные приказы МВД.

На основании вышеизложенного целый ряд сотрудников и руководителей подразделений наказаны в дисциплинарном порядке вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей:

начальник ГУВД г.Бишкек Б.Матмусаев,
заместитель начальника ГУВД г.Бишкек Э.Атантаев,
начальник Следственной службы ГУВД г.Бишкек Н.Утемисов,
начальник УВД Первомайского района А.Казакеев,
заместитель начальника УВД Первомайского района по оперативной работе И.Базаркулов,
заместитель начальника УВД Первомайского района по расследованию К.Суранчиев,
заместитель начальника УВД Первомайского района по общественной безопасности А.Озубеков,
старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района старший лейтенант милиции Б.Абдиллаев,
старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района майор милиции Ж.Тукешов,
старший следователь Следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции У.Арыкбаев.
Предупреждены о неполном служебном соответствии:

заместитель начальника ГУВД г.Бишкек М.Насиров,
заместитель начальника общественной безопасности он же начальник ЦОР ГУВД г.Бишкек М.Буларкиев,
заместитель начальника Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек У.Орозалиев,
заместитель командира полка УПСМ по ГУВД г.Бишкек У.Саргашкаев,
инспектор-дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майор милиции С.Байгазинов,
оперативный дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек капитан милиции М.Насирдинов,
оперативный дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек подполковник милиции М.Карабаев,
инспектор-дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майор милиции М.Турумтаев,
начальник Следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции Н.Тургуналиев,
начальник Службы криминальной милиции УВД Первомайского района подполковник милиции Э.Укубаев,
заместитель начальника службы общественной безопасности УВД Первомайского района подполковник милиции Э.Тыналиев,
заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района майор милиции Т.Абдукагарова,
оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района лейтенант милиции Н.Емилов,
старший оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района майор милиции М.Бейшеналиев,
старший оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района капитан милиции Б.Торгоев,
оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района капитан милиции Т.Саткинбаев,
оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района лейтенант милиции Ч.Толомушов,
оперуполномолченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района лейтенант милиции Таалайбек уулу Искендер,
следователь следственной службы УВД Первомайского района лейтенант милиции Сагынбек уулу Нурсултан,
следователь следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции А.Каримов,
начальник ГОМ № 5 УВД Первомайского района майор милиции З. Эргешов,
начальник ОДП УВД Первомайского района капитан милиции Эдилбек уулу Б.,
начальник ИДН УВД Первомайского района капитан милиции М.Адилов.
Строгий выговор объявлен:

- начальнику Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек полковнику милиции У.Айтбаеву,

- заместителю начальника цифровизированного командного центра ГУВД г.Бишкек полковнику милиции А. Исмаилов,

- инспектору дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майору милиции К.Малабаеву,

- оперативному дежурному УВД Первомайского района подполковнику милиции А.Тентиеву.

По ГУВД Чуйской области:

Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей:

- оперативный дежурный СОБ ГУВД Чуйской области капитан милиции Ч.Абыкеев,

- инспектор-дежурный СОБ ГУВД Чуйской области подполковник милиции М.Уметалиев.

Предупреждены о неполном служебном соответствии:

- заместитель начальника ГУВД Чуйской области А. Савыралиев,

- заместитель начальника СОБ ГУВД Чуйской области, он же начальник дежурной части подполковник милиции Т.Анарбаев,

- начальник отделения СПЭНМ ГУВД Чуйской области майору М. Султаналиев.

Объявлен строгий выговор:

- заместителю начальника ГУВД Чуйской области, начальнику СОБ полковнику милиции А.Ажыбаеву.

Всего по итогам служебного расследования наказаны 43 сотрудника органов внутренних дел.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618031340
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