Железную дорогу Кыргызстана возглавил Адыл Адранов

08:15 10.04.2021

Адылбек Адранов назначен гендиректором "Кыргыз темир жолу"©

До его назначения госпредприятие возглавлял Василий Дашков. Адранов работает на железной дороге с 2010 года.



БИШКЕК, 9 апр - Sputnik. Генеральным директором национальной компании "Кыргыз темир жолу" назначен Адылбек Адранов, сообщила пресс-служба госпредприятия.



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Соответствующее распоряжение накануне, 8 апреля, подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Адранов родился в 1962 году. Женат, отец троих детей. Трудовую деятельность в "Кыргыз темир жолу" начал в 2010 году. До нынешнего назначения занимал должность начальника филиала по обеспечению погрузочно-разгрузочных работ.



Прежний гендиректор предприятия Василий Дашков был уволен 31 марта по распоряжению премьер-министра. Он возглавлял КТЖ с апреля прошлого года.