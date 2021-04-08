"Анклав Ворух мы никогда не обменяем", - Рахмон поднял 50-метровый флаг

08:37 10.04.2021

Эмомали Рахмон высказался о статусе анклава Ворух, побывав в нем



Жители приграничной области РТ ждали визита главы государства и заявления о статусе анклава. Ранее КР предложила обменять его на аналогичные территории в Баткенской области.



БИШКЕК, 9 апр - Sputnik. Президент РТ Эмомали Рахмон высказался о статусе анклава Ворух во время встречи с местными жителями, сообщает Sputnik Таджикистан.



Сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в анклав Ворух города Исфары. В рамках поездки он открыл культурно-развлекательный и спортивный комплекс "Ширин", также был поднят 50-метровый флаг Таджикистана.



"Анклав Ворух никогда не обменяют, он останется в составе Таджикистана. Я призываю вас жить в дружбе с кыргызскими соседями", - заявил Рахмон.

По его словам, для жителей Воруха и всего Исфаринского района вопрос демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы является одним из основных.



Село Ворух на границе Кыргызстана и Таджикистана. Архивное фото

© ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА КР / СУЛТАН ДОСАЛИЕВ

Кыргызстан предложил Таджикистану обменять анклав Ворух. На что?

"Власти Таджикистана постоянно ведут переговоры с кыргызской стороной. С 2002 года состоялось более 100 встреч по вопросам границы. За 19 лет было согласовано 520 километров. Переговоров о замене Воруха какой-либо другой территорией не было и не может быть", - отметил президент.

Он подчеркнул, что отношения с соседями должны строиться на толерантности и взаимном уважении национальных интересов, а споры следует разрешать "на основе утвержденной правовой базы".



Ранее председатель ГКНБ Кыргызстана, глава правительственной делегации по вопросам границ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции заявил, что КР предложила РТ обменять анклав Ворух площадью 12 тысяч гектаров на аналогичные территории в Баткенской области.