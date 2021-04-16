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На месте дворца бракосочетания Навруз в Ташкенте соорудят гигантскую библиотеку...На месте дворца бракосочетания "Навруз" в Ташкенте соорудят гигантскую библиотеку...
14:05 10.04.2021

На месте "Навруза" построят "грандиозную библиотеку"

Фото: Шухрат Латипов

Хокимият Ташкента заявил о начале строительства культурно-просветительского комплекса на территории Национального парка. Здесь располагается Дворец бракосочетаний "Навруз", снос которого стал для жителей столицы неожиданным. На его месте, как ожидается, будет построена библиотека с книжным фондом в 1,5 млн томов. Корреспондент "Газеты.uz" побывал на месте сноса.

На территории Национального парка Узбекистана начато строительство Школы творчества имени Алишера Навои, нового здания Музея литературы имени Алишера Навои, нового здания Национального театра драмы, Экспозиционного комплекса Государственного музея искусств на основе проекта японского архитектора Тадао Андо, а также "грандиозного здания библиотеки, которая предназначена для молодых ученых, молодежи и любителей чтения".

С таким заявлением выступил хокимият Ташкента на фоне сообщений о неожиданном сносе Дворца бракосочетания "Навруз", начатом вечером 8 апреля.

В заявлении хокимията подчеркивается, что строительство начато "в соответствии с постановлением Кабинета министров, принятым на основании поручений, изложенных в обращении президента Республики Узбекистан к Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года".

Библиотека, отметили в пресс-службе хокимията, будет иметь огромный потенциал печатных и электронных изданий по различным сферам науки и искусства, а также включит в себя книжный фонд в размере 1,5 миллионов томов. Как уточнил "Газете.uz" собственный источник, библиотека будет построена непосредственно на месте "Навруза".

Напомним, президент Шавкат Мирзиеев в послании парламенту 29 декабря поручил правительству в месячный срок принять специальную программу по учету, сохранению и обеспечению охраны объектов культурного наследия.

Как мы сообщали, глава государства тогда заявил: "Нам необходимо сохранить и передать будущим поколениям культурное наследие нашего народа. В настоящее время в него входит более 7000 объектов. К сожалению, недавно нанесенный ущерб некоторым бесценным объектам говорит о халатном отношении к данному вопросу".

Выступая с посланием, президент анонсировал работу по созданию в центре Ташкента культурно-просветительского комплекса, который образуют Национальный академический драматический театр, музей искусств, реконструированный по проекту японского архитектора Тадао Андо, библиотека и международная школа творчества имени Алишера Навои.

Что касается Дворца бракосочетаний "Навруз", еще в ноябре 2020 года его после капитального ремонта планировалось преобразовать в Центр оздоровления предприятий с участием государства и приватизации госактивов. На первом этаже здания должна была появиться биржа труда.

По данным источника "Газеты.uz", здание действительно было реконструировано, но "накануне вышел новый приказ" о сносе здания.

Что происходит с "Наврузом" сейчас

Как передает корреспондент "Газеты.uz", сейчас продолжается разбор здания Дворца бракосочетаний "Навруз". На территории начали возводить металлического ограждение уже после начала строительных работ. На месте много строительной техники, прибывают рабочие.

Правоохранительные органы окружили место проведения работ и не пропускают за периметр собравшихся журналистов, не разрешая проводить фото- и видеосъемку.

Кто именно будет заниматься строительством культурно-просветительского комплекса пока неизвестно. У дворца "Навруз" корреспондент заметил автомобиль с логотипом Discover Invest (строила парки Tashkent City и Ашхабад, гостиницу Hilton, конгресс-центр, завод Imzo и Artel, Akfa Medline и других).

"Газете.uz" пока не удалось получить в столичном хокимияте дополнительный комментарий.


"Навруз" до сноса

Заведующая домом бракосочетания "Навруз" Барно Рузиева рассказывала газете "Норма", что комплекс был построен в 1983 году, а введен в эксплуатацию 21 марта 1991 года. "Ранее наш Дом бракосочетания назывался просто Домом счастья и находился в другом месте. В том же году он „переехал" в здание комплекса и с тех пор носит название Дом бракосочетания „Навруз"", - отмечала она в интервью от 2014 года.

Источник - Gazeta.uz
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