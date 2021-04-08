Китай выписал Alibaba крупнейший штраф в истории - 2,78 млрд долларов

17:47 10.04.2021

Главное госуправление Китая по контролю и регулированию рынка назначило компании Alibaba крупнейший в истории страны штраф. Об этом сообщает CGTN.



Уточняется, что регулятор оштрафовал Alibaba на 18,23 млрд юаней (2,78 млрд долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.



В конце прошлого года регулирующие органы начали антимонопольное расследование против компании Alibaba. В марте 2021 года издание Wall Street Journal сообщало о планах властей КНР назначить компании крупнейший в истории страны штраф.



Регуляторы Китая назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страны



Тем временем, Alibaba признает правильность решения властей КНР о взыскании с нее штрафа.



Alibaba Group является самой крупной китайской компанией, работающей в интернет-коммерции с 1999 года. В числе ее интернет-площадок Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.