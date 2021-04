Наука о смерти – военные биолаборатории США опоясали мир. Ч. 1, - В.Прохватилов

21:02 10.04.2021 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 10.04.2021



Только на Украине – 16 американских биологических лабораторий



7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию "Коммерсантъ" обратил внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые биолаборатории под контролем США. И в основном – у границ России и КНР.



"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии", – заявил Патрушев. В прилегающих районах фиксируются вспышки не характерных для этих мест заболеваний. На вопрос, могут ли американцы вести там разработки биологического оружия, Патрушев ответил: "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".



На следующий день, 8 апреля, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил: "Правительство США должно предоставить международному сообществу исчерпывающую информацию о тех опытах, которые осуществляются ими в американских военных биолабораториях на Украине и в Форт-Детрике… США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру и чем они там занимаются…?"



Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что США являются единственной страной, которая до сих пор блокирует создание механизма верификации в рамках Конвенции 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. "Мы вновь призываем США… дать исчерпывающие объяснения тому, что они делают в этих лабораториях…" – сказал он.



О том, что в биолабораториях Пентагона разрабатывается биологическое оружие, говорят и ученые, и представители общественности. Автор американского "Закона против биологического терроризма" (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989, BWATA) профессор международного права Иллинойского университета в Шампейне (США) сообщил, что около 13 тысяч ученых в 400 лабораториях (200 – на территории США. – В.П.) в США и за рубежом заняты созданием новых штаммов боевых микробов-убийц (offensive killer germs), устойчивых к вакцинам.



По словам Бойла, "американские университеты давно и охотно позволяют Пентагону и ЦРУ превращать свои исследовательские программы… в науку о смерти". В качестве примера он привел группу доктора Йошихиро Каваоки из Университета Висконсина, которая сумела повысить токсичность вируса гриппа в 200 раз. По словам Бойла, Пентагон и ЦРУ "готовы, хотят и могут начать биологическую войну, когда это будет соответствовать их интересам… У них есть сибирская язва супероружейного качества (super-weapons-grade anthrax), которую они уже использовали против нас [против американцев. – Ред.] в октябре 2001 года".



Бойл имеет в виду посылку по почте двум сенаторам (Тому Дэшлу из Южной Дакоты и Патрику Лихи из Вермонта) и ряду других лиц, выступивших против т. н. Патриотического акта, возбудителей сибирской язвы, происхождение которых было прослежено вплоть до правительственной лаборатории биологического оружия в Форт-Детрике, штат Мэриленд. По данным ФБР, в результате этой рассылки погибли 5 и заболели 17 человек.



За последние двадцать лет, сообщает Бойл, США потратили около $100 млрд. на разработку оружия наступательной биологической войны. "Фактически теперь у нас есть индустрия наступательного биологического оружия, которая нарушает Конвенцию о биологическом оружии и Закон о борьбе с терроризмом о биологическом оружии 1989 года", – говорит американский ученый. По его словам, правительство США занимается созданием индустрии биологического оружия с тех пор, как в 1981 году к власти пришла администрация Рейгана.



Летом 2019 года "главной лаборатории биологического оружия Америки было приказано прекратить все исследования смертоносных вирусов и патогенов из-за опасений, что зараженные отходы могу попасть в сточные воды", – сообщила британская газета The Independent. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), государственный орган здравоохранения в США, лишил Форт-Детрик лицензии на работу с лихорадкой Эбола, оспой и сибирской язвой, после того как инспекторы CDC обнаружили в Форт-Детрике "проблемы с новыми процедурами, используемыми для обеззараживания сточных вод".



Заметим, что возможность утечки "смертоносных вирусов и патогенов" в сточные воды в Форт-Детрике была зафиксирована незадолго до вспышки COVID-19, в чем американцы поспешили обвинить Китай.



Расследование, проведенное газетой USA Today, показало, что в 200 военных биолабораториях, разбросанных по всей территории США, с 2006 по 2013 год произошло более 1500 аварий и нарушений техники безопасности. Отмечено множество случаев пропажи флаконов с болезнетворными бактериями, бегства зараженных смертоносными вирусами лабораторных мышей. Было обнаружено, что дикие грызуны строят гнезда на необеззараженных лабораторных отходах. Крупный рогатый скот, зараженный в ходе экспериментов с вакцинами, неоднократно отправлялся на убой, а его мясо продавалось в торговые сети.



Расследование USA Today показало также, что надзор за биолабораториями "носит фрагментарный характер". И даже когда происходили "самые вопиющие нарушения безопасности, как это было в более чем 100 лабораториях, федеральные регулирующие органы хранили это в секрете".



A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence



Расследование международного уровня с высокой вероятностью определит и источник утечки или умышленного вброса COVID-19. В частности, об этом говорит статья A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence (SARS-подобный кластер циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал появления у человека), опубликованная в авторитетном медицинском журнале Nature Medicine 9 ноября 2015 года. В публикации говорится: "Используя систему обратной генетики SARS-CoV2, мы создали и исследовали вирус-химеру, вызывающий всплеск коронавируса летучей мыши SHC014 в адаптированном для мыши остове SARS-CoV".



Метод обратной генетики заключается в манипуляции отдельными генами. По сути, это метод проб и ошибок. Вирус-химера – гибридный вирус, созданный путем объединения фрагментов нуклеиновой кислоты из двух или более различных вирусов. Объединение двух патогенных вирусов резко увеличивает летальность нового вируса.



В статье Nature Medicine сообщается, что группа ученых под руководством известного вирусолога из лаборатории Галвестона Vineet D. Menachery воспроизвела "инфекционный полноразмерный рекомбинантный вирус SHC014" с "надежной репликацией вируса как in vitro, так и in vivo". Создатели опасного вируса объявили, что "появление SARS-CoV ознаменовало новую эру в межвидовой передаче тяжелых респираторных заболеваний с глобализацией, ведущей к быстрому распространению по всему миру и огромным экономическим последствиям".



Данная публикация – доказательство того, что вирус-химера SARS-CoV, позднее названный COVID-19, был искусственно создан на территории США под руководством вирусолога из военной лаборатории Галвестона (США).



Профессор Фрэнсис Бойл рассказывает, что "Национальная лаборатория Галвестон в Техасе – это исследовательская лаборатория… которая занимается поиском потенциальных агентов биологической войны в дикой природе в других частях мира, чтобы превратить их в биологическое оружие". "Аэрозоль агента биологической войны всегда является подспорьем для разработки оружия, доставляемого по воздуху людям, которые будут его вдыхать. Галвестон и Форт-Детрик – это преступные предприятия", – подчеркивает Фрэнсис Бойл.



(Окончание следует) Источник - fondsk.ru

Источник - fondsk.ru

