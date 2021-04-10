 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европа с мигрантами и без целей. Мусульманское нашествие на европейском идеологическом пустыре
00:03 11.04.2021

СЕРГЕЙ ЧЕРНЯХОВСКИЙ | 10.04.2021

Европа не может ни отказаться от мигрантов-мусульман, ни ассимилировать их. Европейские руководители пытаются сделать из проблем с мусульманами выводы, но адекватных, исчерпывающих выводов они не смогут сделать в принципе. Сложности на почве исламизации Европы заключаются в том, что у Европы нет идеологии.

Европа живет без целей. Единственным смыслом существования европейца является материальный комфорт, а человеку такого смыслового наполнения жизни недостаточно.

Поэтому человек ищет. Среди заявленных на сегодня сильных идеологий ислам, особенно радикальный, безусловно, выделяется. Европейское общество не смогло интегрировать носителей даже умеренной исламской идеологии. Если лет 50-70 назад приехавший в Европу представитель другого мира видел то, к чему он мог так или иначе присоединиться, то сейчас Европа для него – идеологический пустырь, где отсутствуют смыслы и ценности. Ведь "права человека" не могут быть ценностью, это лишь инструмент.

А поскольку европейские правящие круги не в состоянии освободиться из плена мультикультурализма, борьбы с "тоталитаризмом", избавиться от неприятия идеологической определенности, им нечего противопоставить исламу. В дальнейшем для Европы возможны два пути. Либо будет возрожден сильный "черный" националистический проект в духе гитлеризма (Четвертый рейх), и не случайно Брейвик именовал себя крестоносцем. Либо понадобится восстанавливать проект сверхмодерна, каким был коммунистический проект, или проект будущего, обеспечивающего раскрытие человеческой личности и творческую самореализацию человека.

Проблемы с мусульманами-иммигрантами, как уже сказано, в условиях отсутствия в Европе идеологии неразрешимы. Сам запрос на мигрантов вызван состоянием европейских производительных сил. Европеец хочет работать на более или менее интересной, нетрудной работе и хорошо зарабатывать. Подсобные функции, работу чернорабочего он выполнять не хочет, а возможность передать все это роботам и автоматике еще не обеспечена. Поэтому Европа и не может ни отказаться от иммигрантов, ни интегрировать их в свое смысловое поле. Иммигрантам в Европе не за что умирать.

При этом свобода слова, предоставленная исламскому экстремисту, превращается из гражданской свободы в угрозу обществу и жизни людей; парламентаризм, хорошо работающий в условиях относительно мирного развития, может стать инструментом разрушения страны в условиях войны.

Тому, кто верит в Аллаха, смириться с идеей, что каждому можно верить во что угодно или вообще ни во что не верить, невозможно. Мусульманин может смириться с тем, что надо иметь не четыре жены, а одну, но он никогда не смирится с идеей, что "женой" может быть другой мужчина.

Некорректно, с моей точки зрения, называть, скажем, "Национальный фронт" Марин Ле Пен, "Альтернативу для Германии" и другие подобные партии в странах Европы термином "правые". Исторически когда-то они выступали с правых позиций, но сегодня ничего "правого" у них нет. Партия Ле Пен сегодня – самая левая во Франции, а "Альтернатива для Германии" больше, чем кто-либо, отстаивает социальные права немецких граждан. Эти партии проповедуют не национализм как идею превосходства своей нации, а идею национального самосохранения. Когда люди говорят во Франции и Германии, что хотят жить по своим нормам и ждут того же от приезжих, то это, по сути, национально-освободительная, левая политическая позиция в противовес взглядам правых политических сил, стоящих у власти.

У любой власти есть обязанность – поддерживать в стране мир и спокойствие, обеспечивать порядок, защищая граждан. Если появляются группы, посягающие на этот порядок, власть обязана использовать все находящиеся в ее распоряжении силы – автоматы, дубинки, пулеметы, газы, огнеметы, артиллерию, авиацию, чтобы подавить мятежное выступление и защитить граждан. Если власть этого не делает или если ее вооруженные силы перестают ей подчиняться, она перестает быть властью. И когда та же Марин Ле Пен выступает против арабо-мусульманского засилья во Франции, она фактически оказывается на позициях, на которых во время Второй мировой войны стояли и коммунисты, и де Голль, защищаясь от нацистского нашествия.

И такой пример: на Украине сейчас идет борьба не русскоговорящих с украиноговорящими, а борьба антифашистов с фашистами. Социал-демократические партии Запада, в частности Социалистическая партия Франции, поддерживают украинский фашизм. А антифашистскую борьбу народа Украины поддерживает Марин Ле Пен.

Хочется надеяться, что этот рождающийся в Европе антифашистский фронт найдет силы противостоять и арабо-мусульманскому нашествию, и профашистской, по сути, тенденции европейских правящих групп к вырождению.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618088580
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