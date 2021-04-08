 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 08.04.2021
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Чипом в попу. В Киргизии никак не могут смастерить давно обещанные биометрические паспорта
00:31 11.04.2021

Паспортный кризис идет по худшему сценарию.

Как говорил глава ГРС Акын Мамбеталиев 11 марта 2021 года, американская компания "Дата карт" (сейчас называется Entrust) должна была сделать свою работу до 15 апреля. Работа простая только на словах - нанести лазером в чипы паспорта персональную информацию. Сами принтеры этой компании находятся в нашей стране с 2017 года.

17 марта замминистра финансов и экономики Данияр Иманалиев сообщил, что есть риски, что не получится до 1 мая завершить работу по внедрению электронных паспортов.

"Однако, есть большие риски, что не сможем завершить внедрение. Мы учли этот риск и планируем внедрить до сентября", - добавил он.

Премьер-министр Улукбек Марипов в свою очередь отмечал, что надо принять меры, если работа не завершится 1 мая. Какие меры он не уточнил, но точно эти меры не ускорят выдачу паспортов.

Сегодня А.Мамбеталиев обозначил новую дату - в начале мая ГРС начнет прием документов, к концу мая начнет выдачу биометрических паспортов. Другая новость – в понедельник, 12 апреля, прилетят специалисты, которые будут устанавливать программное обеспечение на принтеры. Видимо, это специалисты подрядчика. Которые должны были завершить все работы до 15 апреля.

Источник - kg.akipress.org
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