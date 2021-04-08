Курортный туман: сорвет ли новый виток пандемии отдых в Турции

00:51 11.04.2021 Российский оперштаб в понедельник может принять решение об ограничении полетов в эту страну



Елена Балаян

Максим Талавринов



Россия может ограничить авиасообщение с Турцией из-за вспышки COVID-19 в республике, сообщил "Известиям" источник в туристической отрасли со ссылкой на Минтранс и двух крупнейших туроператоров. Обсуждается запрет чартерных и части грузопассажирских рейсов. При этом для российских граждан, прибывающих из этой страны, может быть введен 14-дневный карантин. По данным собеседника, такие меры в пятницу обсуждались на заседании Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако, принятие окончательного решения отложено до понедельника. За последние два дня спрос на туры в Турцию упал на четверть, но интерес к этому направлению по-прежнему остается высоким, сообщили представители отрасли.



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До понедельника



9 апреля глава кабмина Михаил Мишустин поручил принять меры для защиты от новых штаммов коронавируса. "Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж", - предупредил премьер. Так, в Турции на эти даты уже забронировано 70% номерного фонда - это и новые туры, и перенесенные с 2020 года, сообщила "Известиям" руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр. Эту информацию подтвердили и в российском Альянсе турагентств.



Между тем, российские власти за последние дни неоднократно предупреждали туристов о резком осложнении эпидситуации в Турции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 8 апреля заявила, что ситуация с распространением инфекции в республике осложняется "очень и очень быстро". Так, буквально за несколько недель, по ее словам, заболеваемость COVID-19 в Турции выросла в 3,5 раза. Отдых в этой стране небезопасен, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.



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9 апреля лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - обсудили вопрос о поставках и возможном совместном производстве "Спутника V". Эрдоган также рассказал российскому президенту о мерах по борьбе с пандемией и приоритете безопасности туристов.



Тем не менее вечером стали появляться сообщения о том, что с 12 апреля чартерные и часть грузопассажирских рейсов в Турцию окажутся под запретом. О таком решении оперштаба "Известиям" сообщили источники. Еще один возможный вариант - для прибывающих из Турции введут 14-дневный карантин. Но полного запрета всех рейсов, по данным собеседника, не будет.



При этом источник РИА Новости позже заявил, что решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу не принимались, но они могут быть приняты в понедельник.



Без энтузиазма



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Массовых отказов от путевок в Турцию по-прежнему нет. За два дня бронирование туров в популярную у россиян здравницу сократилось лишь на четверть, но спрос быстро восстановится, считают в российском Альянсе турагентств.



- Для отрасли 25% - укус комара. Другое дело, если ситуация затянется на месяцы, - сказал "Известиям" член президиума организации Алексан Мкртчян.



Эпидобстановка на популярных курортах лучше, чем в целом по стране, но для туристов власти могут принять дополнительные меры безопасности, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Отмена полетов грозит отрасли серьезными убытками, тем не менее этот вопрос будет решать оперштаб, сказали "Известиям" в Росавиации.



- Российское правительство оперативно приняло решение о приостановке полетов в Великобританию, когда встал вопрос о предотвращении завоза "британского" штамма. Турция вполне может оказаться на некоторое время "закрытой", - считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.



Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также допускает приостановку авиасообщения с Турцией. А аналитик НРА Алла Юрова, напротив, полагает, что этот риск минимален.



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- Боюсь, что риск закрытия границ будет сохраняться долго. Вакцинация идет не так быстро, как хотелось бы, а ее результаты пока не признаются странами как основание для свободного перемещения, - описал зампредседателя общественного совета "Аэрофлота" Борис Рыбак свое видение ситуации.



S7 Airlines, несмотря на резкое ухудшение эпидобстановки, по-прежнему выполняет до 34 рейсов в неделю в Анталью и Даламан, с 26 апреля авиакомпания планировала полететь в Бодрум. К ожидаемым ограничениям там относятся без энтузиазма, однако в случае необходимости видят возможности для перераспределения ресурсов, заявил "Известиям" представитель S7.



Локдаун в Рамадан



Заболеваемость COVID-19 в Турции в последние дни демонстрирует небывалый скачок. Рекордный суточный прирост числа инфицированных зафиксирован в пятницу, 9 апреля. По данным минздрава республики, за последний день выявлено 55,9 тыс. заболевших. Для сравнения: неделей ранее (2 апреля) - это число составляло 40,8, а 14 дней назад (26 марта) в стране было 28,7 тыс. новых зараженных, следует из статистики ВОЗ.



При этом, как рассказала "Известиям" живущая в Анталии Елена Талпэу, турки серьезно относятся к действующим правилам.



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- Даже на улицах люди в масках, все бдительно следят за тем, чтобы средства защиты использовались. Могут сделать замечание, если маска немного сползла с лица или ее вовсе нет. В торговые центры, кафе, госучреждения не зайти без HES-кода (персональный код, введенный минздравом Турции для отслеживания перемещения зараженных людей. - "Известия"). Все отели сертифицированы на предмет соответствия требованиям безопасности, в них постоянно идут проверки, - рассказала Елена.



Вместе с тем уже в марте в Анталии начали снимать ограничения. Людям разрешили свободно выходить из дома, кроме ночных часов, открыли двери рестораны, долгое время работавшие только на вынос. Но в месяц Рамадан (с 12 апреля по 12 мая. - "Известия") вернут комендантский час выходного дня, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган.



На туристов ограничения не распространяются: в гостиницах можно ходить без масок, проводятся шоу, правда, только до 22:00. Во многих пятизвездочных отелях работают подогреваемые открытые бассейны, уточнила Елена.



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Главный очаг коронавируса в Турции - регион Карадениз, расположенный в 900 км от Анталии и не имеющий авиасообщения с российскими городами, уточняет Ассоциация туроператоров России. Наблюдаемый пик заболеваемости турецкий источник АТОР связывает с резким ростом тестирования среди местного населения, а вовсе не с увеличением числа заражений. "Перегрузки системы здравоохранения в Турции нет", - отметили в ассоциации.



Вакцинация всего персонала туристической отрасли страны завершится до начала летнего сезона 2021 года, заявили "Известиям" в турецком посольстве в Москве.



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Главврач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков считает объективными риски заражения, о которых предупреждает Роспотребнадзор. Майские каникулы в Турции россиянам могут дорого обойтись. К концу июня, когда у отдохнувших соотечественников пройдет инкубационный период, в России может произойти мутация коронавируса.



- На курортах Турции большая скученность людей, поэтому штаммы вирусов из различных частей света начинают пересекаться, обмениваться информацией и адаптироваться друг к другу. Организм в таких условиях испытывает двойную и тройную вирусную нагрузку, а повышенная влажность позволяет инфекции дольше находиться на предметах. Все это способствует тому, что Турция выступает резервуаром и источником самых различных штаммов вируса, - отметил он.



По оценкам Евгения Тимакова, уже сейчас явно видна тенденция к росту заболеваемости. А дальше все зависит от того, успеет ли Россия создать прослойку населения, невосприимчивого к вирусу. "Прививаться нужно максимально, но я не сторонник выезда за рубеж в этом году", - резюмировал эксперт. Источник - Известия

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