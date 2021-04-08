Невесты нарасхват: почему в Киргизии продолжают похищать девушек, - И.Кармазин

01:49 11.04.2021 Невесты нарасхват: почему в Киргизии продолжают похищать девушек

Убийство невесты в Бишкеке спровоцировало акции протеста



Игорь Кармазин



Кража невесты - не древний обычай, навсегда канувший в прошлое, а суровая реальность современной Киргизии. В начале апреля республику всколыхнуло трагическое происшествие. В Бишкеке трое мужчин похитили, а потом задушили девушку. Активисты вышли на акции протеста, потребовали отставки главы МВД. Дело под личный контроль взял президент страны Садыр Жапаров, с заявлением выступили в ООН. "Известия" разбирались в случившемся.



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Жизнь и смерть в машине



Трое мужчин похитили 26-летнюю Айзаду Канатбекову 5 апреля. Злоумышленники затолкали девушку в машину днем в центре Бишкека. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что Канатбекова переходила дорогу, когда один из похитителей схватил ее за руку, затем ему на помощь пришли сообщники. Заметно при этом, что прохожие не обратили на происходящее никакого внимания.



Благодаря видеозаписи в милиции знали номер автомобиля, установили имена и номера телефонов похитителей. Главным подозреваемым стал Замирбек Тенизбаев. Мужчину трижды судили за кражу, грабеж и разбой, в Бишкеке он работал таксистом и жил в машине. Вечером 5 апреля силовики дозвонились до Тенизбаева. Он ответил, что намерен жениться на Айзаде, и отключил устройство.



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Спустя два дня после похищения подозрительный автомобиль в Чуйской области нашел местный чабан. В машине пастух обнаружил два трупа. По предварительной версии следствия, молодые люди поругались. Мужчина задушил девушку футболкой, потом покончил жизнь самоубийством. Перед смертью Тенизбаев отправил голосовое сообщение своим близким. В аудиозаписи он дрожащим голосом просит у родных прощения и прощается.



"Работа шла хорошо"



Похищение и убийство Айзады Канатбековой шокировало Киргизию. Пользователи соцсетей ужаснулись дикости преступления, а также беспечности правоохранительных органов. По мнению общественности, милиционеры могли активнее вести поиски, установить местонахождение похитителей и их жертвы с помощью пеленгации звонка. Этого сделано не было.



8 апреля в Киргизии прошли митинги против кражи женщин. На акции у здания МВД страны в Бишкеке собрались около полутысячи человек. Участники потребовали относиться к похищению невест не как к традиции, а как к серьезному преступлению и, соответственно, наказывать виновных.



Собравшиеся также призвали министра внутренних дел Улана Ниязбекова уйти в отставку. Тот, однако, отказался оставлять должность. "С 5-го по 8-е число был в рабочей командировке, вчера только пришел. Да, некоторые недочеты у нас были, но в целом работа шла хорошо", - сказал Ниязбеков на заседании киргизского парламента.



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Президент Киргизии Садыр Жапаров при этом заявил, что похищение и принуждение к браку должно строго караться. "Трагический случай с Айзадой Канатбековой должен стать последним в истории краж невест. В современном обществе такое недопустимо. Наказание за такие преступные деяния должны нести все", - сказал он, добавив, что берет дело под личный контроль. Прокомментировали произошедшее и в ООН. Там призвали положить конец бесчеловечной практике.



Киргизские пленницы



В Киргизии не первый раз девушка гибнет при похищении. В 2018 году республику всколыхнула другая трагедия. Тогда 30-летний водитель маршрутки вместе с друзьями затолкал в машину 19-летнюю Бурулай Турдалиеву. Милиция сработала оперативно, похитителя и его жертву задержали и доставили в РОВД. Но там стражи порядка почему-то оставили пару наедине. Похититель зарезал девушку, а также нанес травмы и себе. Позже суд приговорил водителя маршрутки к 20 годам в колонии строгого режима с конфискацией имущества.



Всего в Киргизии похищают от 10 тыс. до 15 тыс. девушек в год. По данным ООН, каждый пятый брак в республике - результат похищения невесты. Схема всегда примерно одинаковая. Жених и его друзья хватают девушку на улице, заталкивают в машину и увозят домой. Там родственники мужчины уговаривают девушку остаться. Объясняют, что так происходит со всеми. Похищение часто также сопровождается изнасилованием, поэтому родственники убеждают жертву, что другого мужчину она не найдет, будет считаться опозоренной.



Девушка при этом может сохранять связь с внешним миром. Например, ей могут позволить позвонить родителям. Те, однако, не всегда спешат на помощь. Некоторые уговаривают остаться с "женихом", если брак выгоден семье. Иногда родители говорят, что не примут дочь обратно из-за позора, который она якобы на них навлекает.



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В некоторых случаях родители девушки все-таки обращаются в правоохранительные органы. Но силовики не всегда проявляют энтузиазм. Так, одно из исследований показало, что 64% сотрудников считают похищение невесты нормальным явлением. 82% милиционеров говорят, что женщина сама виновата в насилии. Неудивительно, что расследуется меньше преступлений, чем совершается. Например, в Бишкеке в 2020 году зарегистрировали 92 случая похищения девушек. Но 75 дел были прекращены и лишь восемь направлены в суд. Еще девять дел продолжают расследовать.



Традициям вопреки



Историки говорят, что нынешние похищения невест на самом деле противоречат киргизским традициям. Этнограф Улан Усеин подчеркивает, что в старину девушек воровали только с их согласия. "Причины могли быть разные. Например, жених не мог выплатить калым, не хватало денег на пышную свадьбу или родители выступали против брака. В этом случае молодые люди договаривались и сбегали. Речи о насильственном похищении не шло", - объясняет исследователь.



Политолог Аждар Куртов в беседе с "Известиями" отмечает, что после обретения Киргизией независимости заметно изменились общественные отношения. "Нетитульное население стремительно покинуло республику. В Киргизии в условиях крайней бедности и разгула национализма новую жизнь получили многие обычаи из прошлого. Обострились и родовые противоречия. Кто-то стал считать свой род старшим, более знатным. Другим не повезло - их род оказался менее престижным. Все это мешает молодым людям устроить свою жизнь. В таких условиях некоторым мужчинам проще переступить закон", - говорит эксперт. Источник - Известия

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