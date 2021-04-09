Президент Киргизии мог бы править один за всех. Если изменит конституцию республики, - "Къ"

08:12 11.04.2021

"Коммерсантъ" от 09.04.2021,

В воскресенье в Киргизии пройдет референдум по изменению конституции. Предлагаемые поправки, которые ранее раскритиковали в Совете Европы и ОБСЕ, существенно расширяют полномочия президента республики, позволяя ему оставаться у власти на второй срок и назначать и увольнять премьер-министра и членов правительства. По мнению действующего главы государства, эти радикальные изменения положат "конец хаотическому правлению" в Киргизии. Но опрошенные "Ъ" эксперты сомневаются, что девятый по счету конституционный референдум избавит Бишкек от новых политических потрясений.



В Киргизии в воскресенье вместе с выборами в местные кенеши (советы) пройдет референдум по внесению поправок в конституцию. По всей стране откроются более 2,4 тыс. избирательных участков, еще 48 заработают за границей. Следить за ходом голосования будут 183 международных наблюдателя, в том числе и от РФ.



С инициативой конституционной реформы выступил ранее президент Садыр Жапаров, пришедший к власти в результате ожесточенных беспорядков в октябре 2020 года. "Конституция положит конец хаотическому правлению,- объяснял он в интервью агентству "Кабар".- Все сегодняшние кадровые беспорядки связаны с действующей конституцией. Если будет принята новая конституция, все будет в порядке".



Подобные заверения звучат в республике не впервые: воскресное голосование - уже девятый по счету конституционный референдум в истории независимой Киргизии.



Например, после апрельской революции 2010 года, в результате которой президент Курманбек Бакиев вместе со своей семьей бежал из страны, было решено урезать полномочия главы государства, а форму правления сменить на парламентскую во избежание узурпации власти президентом и его окружением.

В полной мере эти поправки реализованы не были. А в январе 2021 года граждане поддержали переход в обратном направлении - к президентской республике (правда, участие в том референдуме приняли менее 40% избирателей, из них поправки к конституции поддержали 84%).



Новый проект основного закона создавали в сжатые сроки, буквально "на коленке". Учрежденный в ноябре конституционный совет подготовил текст законопроекта всего за два месяца. Проект документа внесли в парламент уже 9 февраля, 11 марта его одобрили во втором и третьем чтении, а уже 12 марта президент подписал указ о вынесении законопроекта на референдум.



Воскресный референдум будет признан состоявшимся, если участие в голосование примут хотя бы 30% избирателей. Если граждане одобрят предложенные поправки, то президент теперь будет не только главой государства и Совбеза, но и получит возможность контролировать работу исполнительной власти - формировать состав правительства и освобождать от должности любого из его членов. Председателем правительства (тоже назначает глава государства) будет глава администрации президента. Председателя и его заместителей, равно как и глав местных администраций Садыр Жапаров тоже будет вправе назначить или отправить в отставку. При этом смена премьера не повлечет за собой роспуск всего правительства, как это было заложено в текущей редакции основного закона.



Кроме того, господин Жапаров может формально получить возможность задержаться у власти дольше своих предшественников.

Согласно нынешнему законодательству, президент Киргизии избирается сроком на шесть лет без права переизбрания. По новой конституции глава государства сможет баллотироваться на два срока, хотя и по пять лет каждый. Специального для Садыра Жапарова вписали исключение: его нынешний мандат по-прежнему рассчитан на шесть лет, а уже второй срок, если последует, будет пятилетним.



Ряд функций, которые сейчас распределены между исполнительной и законодательной властью, а также президентом, могут целиком перейти в руки последнего. Речь идет о праве вносить законопроекты в парламент, определять направления внутренней и внешней политики, принимать решения о проведении референдумов, парламентских и местных выборов, назначать глав диппредставительств. Одновременно парламент республики потеряет право выражать доверие или недоверие министрам, а численность депутатов сократится со 120 до 90.



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Все эти новшества вызвали резкую критику из-за рубежа. Международная правозащитная организация Human Rights Watch отметила, что проект закона "ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимых для предотвращения злоупотреблений властью". К похожему выводу пришли эксперты Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В совместном заявлении они также указали на нарушение сроков и процедуры принятия поправок. А положения, регулирующие полномочия президента, парламента и судебной системы, посчитали "не соответствующими международным стандартам и обязательствам в рамках ОБСЕ".



"Вполне возможно, что после выборов начнутся митинги, на которых проигравшие партии попытаются оспорить результаты голосования. Остроту выборам придает референдум по новой конституции, у которой есть сторонники, но и немало противников, в том числе и зарубежных",- допустил в беседе с "Ъ" сопредседатель клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков. По его мнению, именно активное участие "внешних игроков" обостряет политическую борьбу в Киргизии.



"Проект конституции весьма рискованный. К власти просто может прийти невменяемый политик и потом устраивать всем веселую жизнь",- предупреждает и директор киргизской правозащитной организации "Правовая клиника "Адилет"" Чолпон Джакупова. Впрочем, напоминает эксперт, "все, кто приходил к власти в Кыргызстане путем переворотов, писали конституцию под себя, в надежде, что они пришли надолго и что их потом никто не привлечет за это к ответственности. Но история говорит об обратном". "Основная проблема документа - его несбалансированность, одна статья противоречит другой",- отметила она в беседе с "Ъ". Между тем вслед за конституцией следует отредактировать и другие законы так, чтобы они не противоречили основному закону, "а это может привести либо к хаосу, либо вообще к коллапсу правовой системы".



Кабай Карабеков, Бишкек; Марина Коваленко