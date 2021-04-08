Закадычный друг ВВП Эрдоган солидарен с Украиной не признавать "аннексию Крыма"

08:53 11.04.2021

Эрдоган высказал Зеленскому свою позицию по Крыму

По его словам, сотрудничество Турции и Украины в оборонпроме не направлено против третьей стороны



Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара и Киев договорились продолжать стратегическое партнерство. Кроме того, он заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать "аннексию Крыма".



По его словам, сотрудничество Турции и Украины в оборонпроме не направлено против третьей стороны



А еще Эрдоган отметил, что Турция выражает поддержку "Крымской платформе". По его словам, Анкара считает своей целью обеспечить безопасность и спокойствие в Черном море.



Также он утверждает, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против какой-либо третьей стороны. По его словам, сотрудничество в оборонпроме - важный элемент отношений между двумя странами.



Ранее украинский посол в Анкаре Андрей Сибига сообщил, что в рамках поездки Зеленского в Турцию запланирована встреча с Эрдоганом. Также состоится совещание стратегического совета двух стран, планируется подписание ряда соглашений. По некоторым данным, речь может пойти о поставках вооружений.



Кирилл Степунин