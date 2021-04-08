Поднятый на кошме. КырПрез Жапаров проголосовал на референдуме за придание себе ханских полномочий

09:44 11.04.2021

Президент Жапаров проголосовал на выборах и референдуме



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11 апреля проголосовал на выборах депутатов местных кенешей и референдуме по проекту новой Конституции страны.



Глава государства проголосовал на избирательном участке № 1053 в городе Бишкек.



После завершения процедуры голосования президент выступил с заявлением для СМИ, в котором отметил, что в Кыргызстане в течение 30 лет до сегодняшнего дня Конституция менялась множество раз.



"Как подчеркнул Садыр Жапаров, в процессе подготовки нового варианта Конституции принимали участие аксакалы, академики, ученые-правоведы, которые открыто обсуждали с общественностью содержание проекта Основного закона", - сообщает пресс-служба главы государства.



Глава государства призвал граждан страны принять активное участие в референдуме и выборах в местные кенеши.



"Кто, как и за что будет голосовать – это его личный выбор, мы не можем кого-либо принуждать. У нас должен быть прозрачный избирательный процесс", - сказал Садыр Жапаров.