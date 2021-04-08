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В Туркестане открылся крупнейший в ЦА туристический комплекс... "Керуен сарай"
13:17 11.04.2021

В Туркестане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай"

10 апреля в городе Туркестан состоялась церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай".



Инвестиционный проект реализован компанией "Turkistan Tourism City", строительство комплекса началось в декабре 2019 г.

Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан" напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави.

Здесь создано свыше 4 тыс. постоянных рабочих мест.

Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр.

При этом все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде "Парад лодок".

"Керуен-сарай" не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.

В церемонии открытия "Керуен-сарая" приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, а также представитель компании-инвестора Куанышбек Кудайберген.

А. Мамин посетил Казахский музыкальный драматический театр Туркестана.

Общая площадь здания – свыше 11 тыс. кв. м. Это современный комплекс с новейшим оборудованием и всеми необходимыми для театральной деятельности помещениями. Вместимость зрительного зала составляет 510 человек.

Глава Правительства ознакомился с Областной научно-универсальной библиотекой.

Это уникальный хаб для получения информации и творчества. Три этажа здания поделены на зоны с читальными залами, коворкинг-центрами, студиями фото-, видео- и аудиозаписи, каллиграфии, гончарного искусства, мастерскими, в т.ч. для создания 3D-моделей, а также кино-концертным залом, кофейней, магазинами книжных сувениров и изделий ручной работы. В научно-исследовательском центре библиотеки находятся книгохранилище, отдел для хранения редких книг и манускриптов, цеха по оцифровке документов, книг и консервации, в т.ч. единственный в Центральной Азии цех с антиокислительным оборудованием.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также проинспектировал ход реализации других инвестиционных проектов города Туркестан.

Источник - primeminister.kz
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