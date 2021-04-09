Один из последних шансов для Путина. Народ ждет.., - С.Удальцов

16:40 11.04.2021 Один из последних шансов для Путина

Народ ждет, что в послании 21 апреля президент объявит о смене курса развития России



Сергей Удальцов



Нужно прямо сказать, что у нас в России сейчас очень скупая власть. На высшем уровне бесконечно ведутся правильные разговоры о необходимости улучшить благосостояние граждан, но на практике для этого практически ничего не делается. Многие прогрессивные экономисты много лет подряд говорят о том, что нужно дать людям деньги, которые лежат в государственных "кубышках", существенно повысить их доходы, тогда сильно оживится и вся экономика в целом. Однако неолиберальные сектанты из правительства твердят одни и те же мантры о том, что если дать больше денег населению, то начнется чудовищная инфляция и все рухнет. Хотя на самом деле сегодня мы видим существенный рост инфляции, который никак не связан с ростом доходов россиян, а обусловлен увеличением налоговой нагрузки на производителя и сохраняющейся зависимостью нашей экономики от доллара и евро. Поэтому пребывание российских граждан на протяжении многих лет в состоянии перманентной бедности больше напоминает не вынужденную необходимость, а сознательную политику путинского государства, ведь люди, занятые выживанием, легче поддаются различным манипуляциям со стороны власти.



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Итогом такой антисоциальной политики является то, что реальные располагаемые доходы россиян падают уже восьмой год подряд. Только по официальным данным, с 2014 по 2020 год это снижение составило 10,6%, а в реальности данная цифра в несколько раз выше.



При этом скупость властей проявляется постоянно. Как пример можно привести скандальную историю с блокировкой социальных карт у пожилых москвичей (старше 65 лет), а также у школьников и студентов. Начиная с октября прошлого года эти карты были заблокированы в целях борьбы с коронавирусом. Однако нельзя забывать о том, что финансирование льготного проезда на общественном транспорте по социальным картам осуществляется из бюджета города Москвы на основании закона, то есть деньги на эти цели заложены в московском бюджете в полном объеме. Таким образом, если социальные карты были заблокированы по инициативе властей, то граждане должны получить соответствующую денежную компенсацию за период, когда действие их социальных карт было приостановлено. Тем не менее на обращение Левого Фронта, которое мы направили в Генеральную прокуратуру РФ еще в январе, на днях был получен ответ из Департамента транспорта Москвы (куда по известной порочной схеме "спустили" наше обращение в прокуратуру), в котором откровенно сказано, что "правовыми актами города Москвы выплата гражданам денежной компенсации в связи с блокировкой транспортного приложения социальных карт льготников в рамках проведения мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции не предусмотрена". То есть несколько месяцев жители Москвы, у которых заблокировали социальные карты, все равно вынуждены были как-то перемещаться по неотложным делам и платить за это из своего кармана, а теперь власти отказывают им даже в небольшой компенсации. Просто стыд какой-то!



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Такая скупость и жадность до добра не доведет. На дворе уже апрель, а пандемия коронавируса никак не заканчивается, как не заканчивается и глобальный экономический кризис, катализатором которого она стала. Люди уже натерпелись по горло - болезней, смертей, страха, самоизоляции, безработицы и прочих ужасов. При этом власти в кризисный период беззастенчиво экономят на гражданах. За весь кризисный период, который длится более года, государство выделило гражданам две весьма скромные выплаты по 10 тысяч рублей на семьи с детьми до 16 лет, а также одну еще более скромную выплату в 5 000 рублей на семьи с детьми до 7 лет. Безусловно, этого совсем недостаточно!



Впереди большая избирательная кампания, в том числе - выборы депутатов Госдумы. Если в Кремле надеются "проскочить" эти выборы, которые по сути являются важным этапом так называемого "транзита" власти, на скудных денежных подачках, а также на репрессивном затыкании ртов и подавлении протестной активности, чем наше государство с особым рвением занимается в последнее время, - то это большое заблуждение. Многочисленные социологические опросы показывают, что люди хотят не очередных подачек, а коренных перемен в политике государства, социальной справедливости и смены экономического курса.



У российских властей, на мой взгляд, осталось не так много возможностей, чтобы убедить граждан в том, что в России начинаются реальные перемены. Один из последних шансов - послание Владимира Путина, с которым он выступит перед Федеральным Собранием 21 апреля. Что в этом послании может успокоить и воодушевить народ, что хотят услышать люди?



Перечислять можно долго, но вот основные моменты:



- установление для граждан России достойного прожиточного минимума, который сегодня по расчетам многих экспертов должен составлять не менее 30 тысяч рублей в месяц, а также увеличение до этого показателя МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и базовой пенсии;



- отмена повышения пенсионного возраста, навязанного народу в 2018 году и оскорбившего всю страну, и его возврат к прежним показателям - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Помимо этого вместо запутанной пенсионной системы в России необходимо ввести безусловную базовую пенсию, когда каждый россиянин, достигший пенсионного возраста, независимо от трудового стажа будет получать пенсию, равную прожиточному минимуму (не менее 30 000 рублей). А уже дальше будет учитываться трудовой стаж и другие заслуги работника, доплата за которые будет прибавляться к безусловной базовой пенсии. Порядок расчетов должен быть простым и понятным, чтобы каждый будущий пенсионер мог без труда рассчитать свою пенсию;



- заморозка Фонда национального благосостояния на уровне 5 триллионов рублей, остальные резервы должны направляться на строительство новых производственных мощностей, железных и автомобильных дорог, жилья и социальных объектов, что позволит создать новые рабочие места и существенно оживить экономику;



- введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) и освобождение от уплаты налога тех граждан, которые получают доход, не превышающий прожиточный минимум. Справедливая шкала НДФЛ может выглядеть примерно таким образом:



- годовой доход в пределах 360 тысяч рублей - 0%



- годовой доход от 360 тысяч рублей до 3 млн рублей - 13%;



- годовой доход от 3 млн рублей до 10 млн рублей - 15%;



- годовой доход от 10 млн рублей до 50 млн рублей - 20%



- годовой доход от 50 млн рублей до 500 млн рублей - 25%;



- годовой доход свыше 500 млн рублей - 30%;



- годовой доход свыше 1 млрд. рублей - 35%.



- максимальное упрощение системы налогообложения малого бизнеса и обеспечение доступного и дешевого кредита для предпринимателей;



- привязка зарплат госчиновников к размеру МРОТ (и прожиточного минимума соответственно), когда зарплата госчиновника не может превышать этот самый МРОТ более, чем в 10 раз. Параллельно необходимо ужесточить контроль за соответствием доходов и расходов госчиновников, а также усилить ответственность за коррупционные преступления и максимально расширить применение конфискации имущества коррупционеров;



- поэтапная национализация топливно-сырьевого сектора и других стратегических отраслей российской экономики, наведение порядка в работе госкорпораций, а также возрождение Госплана, чтобы стратегические предприятия были обеспечены госзаказом и могли стабильно развиваться;



- создание Народного контроля, чтобы собственность в руках государства работала эффективно, а не превращалась в кормушку для ненасытных чиновников.



Также не стоит забывать о том, что впереди летний сезон. Нашим гражданам, уставшим от коронавирусных ограничений, нужно хорошо отдохнуть и набраться сил. Особенно это касается тех, кто переболел covid-19. Поэтому просто необходимо, чтобы Путин в своем послании объявил о новых выплатах для граждан в целях обеспечения полноценного летнего отдыха. Считаю, что эти выплаты должны составить 30000 рублей на каждого ребенка до 18 лет.



И, конечно, должен прозвучать ответ на вопрос, как Россия будет защищать наших братьев из Новороссии, которым грозит новая волна кровопролития, провоцируемая украинскими нацистами и их западными кураторами. Мы считаем, что России необходимо официально признать ДНР и ЛНР, что станет лучшей защитой от возможной агрессии. Именно это должно прозвучать в послании Путина, а не очередные беспомощные ссылки на "соблюдение минских договоренностей".



В целом надо однозначно сказать о том, что если в послании Путина народ не услышит конкретных заявлений о начале реализации вышеуказанных реформ и смене курса развития страны в интересах большинства населения, то протестные настроения, которые копятся у граждан весь последний год, неизбежно вырвутся наружу в процессе или по итогам проведения ближайших выборов. И причиной этих протестов будет не провокация Запада, а упорное нежелание властей наводить порядок в стране, искоренять бедность и ограничивать аппетиты жирующей олигархии Источник - свободная пресса

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