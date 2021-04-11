 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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А не пора ли прямо сказать, что режим в Анкаре - это враг России? - С.Пономарев
16:43 11.04.2021

Турецкая вежливость с ятаганом на ремне и камнем за пазухой
А не пора ли прямо сказать, что режим в Анкаре - это враг России?
Сергей Пономарев

Хватит фальшивых эвфемизмов - всех этих "наших партнеров", "сторон переговоров" и прочей чепухи. Словесного мусора, который только запутывает суть дела. То, что, возможно, уместно в дипломатическом обиходе, да и то не всегда, в повседневной жизни, где черное - это, как правило, черное, а белое - белое, совершенно не нужно. Это на светских балах можно улыбаться направо и налево, потому что этикет и улыбки ни к чему не обязывают. Но мы-то не на рауте и не на ассамблее. Зачем все эти экивоки, книксены и приседания, если совершенно ясно: перед тобой - враг. Давний, большой и вечный. И вражде этой не одна сотня лет.

Это я о Турции и ее новом султане Эрдогане.

Точно так же, как наш враг Украина и ее самостийная "демократическая хунта" во главе с фигляром Зеленским. Давайте наконец скажем это вполне определенно. Все эти иронические эпитеты "небратья", "кастрюлеголовые" и прочие звучат слишком мягко в отношении страны, которая нас ненавидит люто и неизбывно и мечтает лишь о том, чтобы в нашем огороде все засохло, а в хлеву сдохли не только коровы, но и овцы, гуси, куры и утки, а вот порося хорошо бы просто стырить.

Чем раньше мы перестанем притворяться и что-то там изображать "добрососедское" по отношению к этим, как исторически сложилось, соседям, тем лучше будет для нас самих.

Только не надо пытаться с ними заигрывать, заглядывать им в мутные от горилки и ракии глазенки: мол, может, забудем старые обиды и опять задружимся? Не забудут и не задружимся.

Они-то друг друга уже нашли, сплелись в тесных объятиях и так активно любятся против России, что аж дым столбом стоит от пролетающих над Донбассом "Байрактаров".

Обратите внимание: сразу же после демонстративного визита на Донбасс - так сказать, на передовую, пусть эта передовая и находится где-то в третьем-пятом эшелоне незалежных войск, сразу после раздачи обещаний и пряников нацбатам и доблестным укровоякам, куда Зеленский отправился? Ну конечно же к другу Эрдогану в Стамбул. Ясное дело: за теми самыми "Байрактарами", другим оружием, возможно, военными инструкторами и операторами БПЛА.

Они там, как явствует из официальных сообщений, договорились о "совместной борьбе с терроризмом". А кто в понимании Зеленского "террористы"? Ну конечно же это жители ДНР и ЛНР и вообще все, кто не поддерживает нынешнюю бандеровскую власть. Вот я, например, явный "террорист" и "враг Украины", поскольку уже шесть лет значусь в списках пресловутого сайта "Миротворец".

То есть турки - они это и не скрывают - готовы поставить укронацикам средства для уничтожения в том числе и 500 тысяч российских граждан, которые сейчас живут в ДНР и ЛНР.

Ну и чего тогда стоят все эти улыбки и вежливые слова, которыми обмениваются Путин и Эрдоган? Турецкая вежливость с ятаганом на ремне и камнем за пазухой.

А скажите: зачем нам вообще нужна Турция? Украина-то не нужна вовсе, поскольку что взять с голодранца, промотавшего отцовское наследство и доедающего последние гужи перед тем, как окончательно поползти в прохудившихся шароварах с протянутой рукой к доброй тетеньке Европе и щедрому дядечке Вашингтону. Не нужна нам эта Украина!

Ну а Турция нам зачем? Та самая Турция, которая вопреки воплям мировой культурной общественности, превращает Софию из храма в мечеть. Та, что лезет в Ливию, Центральную Азию, на Кавказ, в российские "мусульманские" республики.

Зачем нам такая Турция?

Если только для того, чтобы бухать низкопробное пойло в отелях "all-inclusive" в Анталии, Кемере, Алании и Бодруме, так обойдемся. Тагил одинаково рулит и в Сочи, и в Анапе с Ялтой.

Мотаться за шмотками в Стамбул? Так это давно пройденный этап. Челноки вымерли, как класс, китайское барахло ничуть не хуже, а доставить его запросто может Алиэкспресс.

Вместе проводить миротворческую операцию в Сирии? Так там Турция и России, и Асаду только гадит. Проще дело иметь с Ираном и "Хезболлой" - там хоть все предельно понятно: хотят уничтожить Израиль и сбросить его в Средиземное море, а Российская Федерация что иранцам, что "Хезболле" до фонаря…

Да, мы вроде как трубопровод через Турцию кинули… Так это еще неизвестно, кому этот один из "потоков" нужнее: по сути Россия превратила страну-врага в международный газовый хаб с соответствующими доходами в турецкий карман.

Мы тут еще атомную станцию затеяли в Турции построить, и лидеры двух стран то ли кнопку нажимали, то ли первый камень закладывали, что не имеет никакого значения. Важнее другое - обилие словесной пены и умильной слюны вокруг этого проекта. "Ах, „Аккую" - залог крепкой российско-турецкой дружбы!". Но тут еще тоже надо разобраться: Турция откровенно плюет на все какие только можно международные организации. И где гарантии, что не плюнет, например, на МАГАТЭ? Уж не строим ли мы в недружественной державе, прямо под боком у себя, объект, на котором при желании можно получать обогащенный уран?

В ответ на российские добрые слова, дела и улыбки Турция и ведет себя соответственно. Например, наши самолеты в Сирии сбивает или активно поддерживает в Крыму и на территориях рядом с ним экстремистский Меджлис крымско-татарского народа*.

А сейчас вот, во время визита Зеленского в Анкару, Эрдоган заявил о присоединении к так называемой "Крымской платформе" - квази-идее Украины о создании широкого фронта государств, ратующих "за возвращение аннексированного Крыма в состав Украины". Ну то, что Реджеп Тайип никогда и не собирался признавать Крым российским, хорошо известно. Но ему ведь этого мало: он собирается давить на Россию. Видимо, в рамках пантюркистской идеи "Великого Турана" с собой во главе.

Нда… Друзья называется… Таких друзей, как говорится в народной поговорке, за причинное место - и в музей!

Кстати, об этом самом месте. Несколько лет назад одна моя знакомая, отдыхавшая в Анталии, сдуру согласилась поехать на катере на экскурсию с бравым турецким экскурсоводом. Оказалось, что в катере она была единственной экскурсанткой, которую экскурсовод завез на маленький каменистый островок и с ходу предложил заняться "секасом". Иначе, мол, оставлю здесь, а сам умчусь в светлую даль. Благо, что знакомая - хорошая пловчиха, выросшая на Волге. В общем, уплыла она от назойливого ухажера, оставив его без плотских утех.

А Россия сможет уплыть?

*Признан экстремистским, деятельность запрещена на территории РФ.

11 апр. 2021

Источник - svpressa.ru
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