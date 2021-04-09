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|Голосовать за новую Кыргызскую Конституцию притопало всего 29,4% избирателей
17:39 11.04.2021
В Кыргызстане завершилось голосование по референдуму и выборам в местные кенеши
В 20:00 в Кыргызстане завершилось голосование по референдуму по Конституции и выборам депутатов в местные кенеши. Выборы прошли в 28 городских и 420 айылных кенешах.
Для голосования на выборах депутатов местных кенешей и референдуме по Конституции по стране были открыты 2483 участка, 48 - за рубежом (часть участков будут закрыты в 20:00 по местному времени).
Всего в списки избирателей по выборам депутатов местных кенешей включены 3 млн 318 тыс. 130 избирателей, а в список участников референдума включен 3 млн 606 тыс. 201 избиратель.
Явка, по последним данным на 18:00, на референдуме составила 29,44%, на выборах местных кенешей - 30,89%.