Выборы в Бишкекский горкенеш. Порог в 7% проходят 6 партий

18:25 11.04.2021

Бишкек (АКИpress) – Предварительные данные по голосованию на выборах депутатов Бишкекского гордского кенеша по состоянию на 21:20:



Бишкек шаардык кеңеши

Кандидаты АСУ * Ручной подсчет

"Улутман" 441 0.38% 0 0%

"Ыйман Нуру" 5 592 4.76% 0 0%

"Биздин Эл" 9 170 7.8% 0 0% 6

"Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясы" 932 0.79% 0 0%

"ЗАМАНДАШ" 1 498 1.27% 0 0%

"Улуу-Журт" 748 0.64% 0 0%

"Ишеним" 1 718 1.46% 0 0%

"Свобода выбора" 716 0.61% 0 0%

"Бийлик элге" 576 0.49% 0 0%

"Кыргызстан коммунисттеринин партиясы" 871 0.74% 0 0%

"Социал-демократтар" 6 459 5.5% 0 0%

"Ата-Журт Кыргызстан" 11 669 9.93% 0 0% 7

"РЕСПУБЛИКА" 3 549 3.02% 0 0%

"Айкѳл Кыргызстан" 222 0.19% 0 0%

НДПК 12 302 10.47% 0 0% 8

"Тынчтык" 431 0.37% 0 0%

"Кыргызстан" 1 076 0.92% 0 0%

"Жашылдар Партиясы" 270 0.23% 0 0%

"Ак-Бата" 14 311 12.18% 0 0% 8

"Кыргызстандын социалисттик партиясы" 2 091 1.78% 0 0%

"Бүтүн Кыргызстан" 1 377 1.17% 0 0%

"Эмгек Партиясы" 16 365 13.92% 0 0% 9

"Реформа" 7 001 5.96% 0 0%

"Ынтымак" 9 769 8.31% 0 0% 7

"Партия Патриот" 3 427 2.92% 0 0%

Против всех 3 614 3.07% 0 0%