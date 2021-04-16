 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Воскресенье, 11.04.2021
18:36  Умер известный казахстанский архитектор Бахыт Аширбаев
18:31  Можно ли сдержать США от безумных шагов на постсоветском пространстве?
18:25  Выборы в Бишкекский горкенеш. Порог в 7% проходят 6 партий
17:39  Голосовать за новую Кыргызскую Конституцию притопало всего 29,4% избирателей
16:43  А не пора ли прямо сказать, что режим в Анкаре - это враг России? - С.Пономарев
16:40  Один из последних шансов для Путина. Народ ждет.., - С.Удальцов
13:17  В Туркестане открылся крупнейший в ЦА туристический комплекс... "Керуен сарай"

09:44  Поднятый на кошме. КырПрез Жапаров проголосовал на референдуме за придание себе ханских полномочий
08:53  Закадычный друг ВВП Эрдоган солидарен с Украиной не признавать "аннексию Крыма"
08:12  Президент Киргизии мог бы править один за всех. Если изменит конституцию республики, - "Къ"
01:49  Невесты нарасхват: почему в Киргизии продолжают похищать девушек, - И.Кармазин
01:44  Семь мифов об узбекском советском лидере Файзулле Ходжаеве (история), - А.Саидмурадов
00:51  Курортный туман: сорвет ли новый виток пандемии отдых в Турции
00:31  Чипом в попу. В Киргизии никак не могут смастерить давно обещанные биометрические паспорта
00:21  Выборы в БишкекКенеш. Столица, как разминка для выборов в парламент, - В.Гунгер
00:03  Европа с мигрантами и без целей. Мусульманское нашествие на европейском идеологическом пустыре
Суббота, 10.04.2021
21:02  Наука о смерти – военные биолаборатории США опоясали мир. Ч. 1, - В.Прохватилов
17:47  Китай выписал Alibaba крупнейший штраф в истории - 2,78 млрд долларов
14:05  На месте дворца бракосочетания "Навруз" в Ташкенте соорудят гигантскую библиотеку...
14:03  Узбекистан идет к Ренессансу, или еще раз об углублении реформ, Крысах, Пофигизме и прочих вещах, - Б.Мусаев
08:37  "Анклав Ворух мы никогда не обменяем", - Рахмон поднял 50-метровый флаг
08:15  Железную дорогу Кыргызстана возглавил Адыл Адранов
08:09  Убийство Айзады. КырМВД освободило от должности главу ГУВД Бишкека и еще 11 нерадивых ментозавров
00:17  Президент Эмомали Рахмон выразил восхищение Манижей. Забирай обратно!
00:10  В Оренбургской области открылся пафосный музей Черномырдина. Лучше б детский сад...
Пятница, 09.04.2021
21:10  Новая звездная война между Китаем и США, - Le Figaro
19:20  Провалившегося в Севастополе горе-адмирала Меняйло назначили главой Северной Осетии. Чудны дела твои...
14:15  Умер муж королевы Великобритании принц Филипп Андреевич Глюксбург
14:11  Америка: кризис мечты и трансформация ментальности, - С.Черняховский
13:58  ДУМ Казахстана признало "Спутник V" и QazVac - халяльными для правоверных
13:35  Ключевой отдел (госконтроля и территорий) Администрации КазПреза возглавил кзылординец Жайсанбаев
12:49  Начальника управления культуры Восточного Казахстана Жумагулова избила... проститутка
11:54  Асисяй? Байден наконец позвонил Зеленскому и только запутал все еще больше! - Д.Минин
11:19  Боль дочерей Кыргызстана: душераздирающие истории похищенных невест
11:14  За драку на подиуме из-за короны. Арестована "Миссис Мира-2020" Кэролайн Джури
11:10  Крутя педали. Аркадаг лично возглавил велопробег
10:29  "Война без конца". Стратегия Национальной безопасности президента Байдена, - Тьерри Мейсан
10:09  Резиновые самолеты. Билеты на авиарейсы из Узба в РФ забиты на полгода вперед
09:28  Кыргызская трагедия. Убийство Айзады и Бурулай. Пустые обещания депутатов и правительства, - В.Гунгер
09:20  Вакцинация Европы перетекла в грандиозный скандал, - И.Мальцев
09:17  Амеры попробуют порвать рос-трубу "Северного потока-2" спецпосланником по вредительству
09:11  Шиита русской души. Москва осуждает удары израильтян по шиитам, но дружит и с теми и с другими, - "Къ"
08:41  Закат ЕвроАмерики. Пекин стал столицей миллиардеров
08:17  КазЖелДорогу возглавил Нурлан Сауранбаев
07:58  КазКадриль. В елба-кормушку "Самрук" приходит новая команда голодных оглоедов
07:35  Скончался от "пневмонии" экс-депутат и глава правового комитета КырПарламента Токтогул Туманов
07:24  Углубление реформ... Агентство "Узбеккино" стало Агентством кинематографии Узбекистана
07:17  Чума, как двигатель прогресса. Поднимет ли пандемия коронавируса человечество на новый уровень, - Ю.Магаршак
07:14  Геополитика Новороссии 7 лет спустя, - Александр Дугин
00:44  Решительная латинизация – неосознанная дерусификация? - М.Крамаренко
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Выборы в Бишкекский горкенеш. Порог в 7% проходят 6 партийВыборы в Бишкекский горкенеш. Порог в 7% проходят 6 партий
18:25 11.04.2021

Бишкек (АКИpress) – Предварительные данные по голосованию на выборах депутатов Бишкекского гордского кенеша по состоянию на 21:20:

Бишкек шаардык кеңеши
Кандидаты АСУ * Ручной подсчет
"Улутман" 441 0.38% 0 0%
"Ыйман Нуру" 5 592 4.76% 0 0%
"Биздин Эл" 9 170 7.8% 0 0% 6
"Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясы" 932 0.79% 0 0%
"ЗАМАНДАШ" 1 498 1.27% 0 0%
"Улуу-Журт" 748 0.64% 0 0%
"Ишеним" 1 718 1.46% 0 0%
"Свобода выбора" 716 0.61% 0 0%
"Бийлик элге" 576 0.49% 0 0%
"Кыргызстан коммунисттеринин партиясы" 871 0.74% 0 0%
"Социал-демократтар" 6 459 5.5% 0 0%
"Ата-Журт Кыргызстан" 11 669 9.93% 0 0% 7
"РЕСПУБЛИКА" 3 549 3.02% 0 0%
"Айкѳл Кыргызстан" 222 0.19% 0 0%
НДПК 12 302 10.47% 0 0% 8
"Тынчтык" 431 0.37% 0 0%
"Кыргызстан" 1 076 0.92% 0 0%
"Жашылдар Партиясы" 270 0.23% 0 0%
"Ак-Бата" 14 311 12.18% 0 0% 8
"Кыргызстандын социалисттик партиясы" 2 091 1.78% 0 0%
"Бүтүн Кыргызстан" 1 377 1.17% 0 0%
"Эмгек Партиясы" 16 365 13.92% 0 0% 9
"Реформа" 7 001 5.96% 0 0%
"Ынтымак" 9 769 8.31% 0 0% 7
"Партия Патриот" 3 427 2.92% 0 0%
Против всех 3 614 3.07% 0 0%

Источник - akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618154700
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