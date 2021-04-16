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|Выборы в Бишкекский горкенеш. Порог в 7% проходят 6 партий
18:25 11.04.2021
Бишкек (АКИpress) – Предварительные данные по голосованию на выборах депутатов Бишкекского гордского кенеша по состоянию на 21:20:
Бишкек шаардык кеңеши
Кандидаты АСУ * Ручной подсчет
"Улутман" 441 0.38% 0 0%
"Ыйман Нуру" 5 592 4.76% 0 0%
"Биздин Эл" 9 170 7.8% 0 0% 6
"Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясы" 932 0.79% 0 0%
"ЗАМАНДАШ" 1 498 1.27% 0 0%
"Улуу-Журт" 748 0.64% 0 0%
"Ишеним" 1 718 1.46% 0 0%
"Свобода выбора" 716 0.61% 0 0%
"Бийлик элге" 576 0.49% 0 0%
"Кыргызстан коммунисттеринин партиясы" 871 0.74% 0 0%
"Социал-демократтар" 6 459 5.5% 0 0%
"Ата-Журт Кыргызстан" 11 669 9.93% 0 0% 7
"РЕСПУБЛИКА" 3 549 3.02% 0 0%
"Айкѳл Кыргызстан" 222 0.19% 0 0%
НДПК 12 302 10.47% 0 0% 8
"Тынчтык" 431 0.37% 0 0%
"Кыргызстан" 1 076 0.92% 0 0%
"Жашылдар Партиясы" 270 0.23% 0 0%
"Ак-Бата" 14 311 12.18% 0 0% 8
"Кыргызстандын социалисттик партиясы" 2 091 1.78% 0 0%
"Бүтүн Кыргызстан" 1 377 1.17% 0 0%
"Эмгек Партиясы" 16 365 13.92% 0 0% 9
"Реформа" 7 001 5.96% 0 0%
"Ынтымак" 9 769 8.31% 0 0% 7
"Партия Патриот" 3 427 2.92% 0 0%
Против всех 3 614 3.07% 0 0%