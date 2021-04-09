Можно ли сдержать США от безумных шагов на постсоветском пространстве?

18:31 11.04.2021 Разговор с представителями Империи напоминает общение с глухим и слепым



Андрей Раевский



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



RT опубликовал статью, которая начиналась словами: "На фоне опасений обострения столкновений на востоке Украины российские и американские дипломаты провели внеплановые двусторонние переговоры, пытаясь предотвратить полномасштабный конфликт, который, как предупреждала Москва, может обернуться катастрофой для этого региона".



Встает вопрос: способна ли еще администрация Байдена к логическому мышлению?



Я полагаю, что нет, вероятнее всего, нет. И вот почему:



- Начиная с Дабья*, каждую последующую администрацию США возглавлял невежественный и слабый президент, который мог бы хорошо произносить речи, но у которого не было ни ума, ни воли, ни смелости, чтобы руководить Соединенными Штатами.



- Это явление приобрело особенно острое значение при Обаме, который был фантастически некомпетентным и слабым лидером. И в результате предположительно единая внешняя политика США была заменена множеством конкурирующих внешних политик: одна внешняя политика у "Туманного дна"**, другая - у Пентагона, а третья - у ЦРУ и т. д., и т. д., и т. д. В результате внешняя политика США была определена как вектор математической суммы (который часто не соответствовал ни одной из конкурирующих программ).



- В то же время мир с трепетом и ужасом наблюдал за тем, как качество американских "дипломатов" находилось в состоянии свободного падения. Например, со времен Джеймса Бейкера в США не было ни одного компетентного госсекретаря. То же самое можно сказать о Пентагоне или ЦРУ. Помните Помпео или Петреуса?



- Мудрая поговорка гласит, что если руководят все, то не руководит никто. Если все несут ответственность, то ответственность не несет никто. Для США это означает, что, когда каждое ведомство или лобби отстаивает свои интересы, то никто на самом деле не отвечает за народ США, если пресловутое дерьмо попадет на вентилятор.



- Было бы справедливым сказать, что хотя компетентность американских дипломатов и упала, их высокомерие взлетело до невиданного ранее уровня "наглости". Что, как мы знаем, представляет собой почти идеальное слияние англо-сионистского мессианизма, дошедшего до сумасбродства (уроды ЛГБТК + - еще один прекрасный пример этого).



- Слабые администрации также являются идеальными объектами для лоббирования; отсюда - феноменальный рост влияния как сионистского, так и укронацистского лобби в Соединенных Штатах.



- И, наконец, американцы США*** в целом и лица, принимающие в США решения, в частности, феноменально невежественны в области истории. В сочетании с их мессианским нарциссизмом вы получаете самую токсичную комбинацию тотального чувства безнаказанности и окончательной неспособности видеть даже серьезную опасность или угрозу.



Тем не менее, русские все еще не оставляют своих попыток - хотя бы потому, что они, в отличие от своих американских коллег, понимают природу войны. Тем не менее, боюсь, разговор может выглядеть примерно так:



Русские: - Если вы нападете на нас, то мы потопим большую часть вашего флота, мы уничтожим ваши ключевые командные пункты и даже можем нанести удар по континентальной части США с помощью нашего обычного (неядерного) оружия большой дальности.



Американцы США: - Нет, нееееееет, вы никак не сможете этого сделать, вы пьете слишком много водки и блефуете. Мы самые могущественные военные в истории галактики - вы что, не читали Тома Клэнси?!



Русские: - Разве вы не понимаете, какими будут последствия большой войны на Украине для европейского континента и ваших "союзников" по НАТО?!



Американцы США: - Вы - авторитаристы, мы - демократы, а демократии всегда побеждают авторитарные режимы!



Русские: - А вам не жалко своих европейских "союзников"?!



Американцы США: - Мы можем и будем защищать их, у нас самые мощные вооруженные силы в истории галактики!



Русские: - И как вы предлагаете защитить хоть кого-нибудь от нашего гиперзвукового оружия?



Американцы США: - Мы - США. Понизьте свою оборону и сдайте свои вооруженные силы. Мы добавим вашу биологическую и технологическую самобытность к нашей. Ваша культура адаптируется, чтобы служить нам. Сопротивление бесполезно (да, таков ментальный уровень этих образованных телевидением невежд).



И т.д., и т. д., и т. д.



Честно говоря, шансы того, что это приведет к деэскалации, бесконечно малы.



А как же тогда французы и немцы?



О, я почти уверен, что они все "поняли". Эти режимы являют собой зло, но они не глупцы. Однако они полностью находятся под контролем дяди Шмуэля и вряд ли открыто бросят ему вызов. Все, что они могут сделать, так это только умолять. А это дядю Шмуэля вряд ли убедит.



Тем не менее, министр иностранных дел Лавров на пресс-конференции в Индии заявил, что Германия и Франция не делали ничего полезного и что они должны срочно привести укров "в чувство". Кто-нибудь примет во внимание это предупреждение?



Своими словами и действиями Россия явно очень старается показать, что она не отступит. И, несмотря на все свои - и очень реальные - недостатки, как я подозреваю, многие (большинство) лидеров укронацизма понимают, что если дело дойдет до "горячей" войны, то они лично, скорее всего, погибнут. Это трусы, а трусы всегда впадают в панику, когда угрожают им лично. Это, кстати, дает России еще один потенциально интересный вариант:



Допустим, поляки перебрасывают один или два батальона на запад Украины. Вместо того, чтобы уничтожать их, Россия могла бы решить атаковать "только" штаб и командование их батальонов. Таким образом, i) ни в чем не повинным полякам не пришлось бы умирать; ii) страх выживших поляков дошел бы до уровня ужаса; и iii) у Польши не нашлось бы никаких средств возмездия. А как насчет НАТО? Могу вам сказать, что НАТО будет протестовать, но вообще никак не двинется - как это было в случаях с Саакашвили и Эрдоганом. Ни одна из стран НАТО/ЕС не желает вступать в войну против России в защиту поляков на Украине, даже они не настолько глупы.



Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдонимом The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



*Несколько презрительная кличка Джорджа Буша-сына. Имитирует простонародное произношение английской буквы W (дабл-ю), обозначавшей среднее имя Walker. Средние имена его отца были Herbert Walker, т.е. H.W. По этой причине неверно называть Джорджа Буша-сына "Джорджем Бушем-младшим", т.к. для этого необходимо, чтобы полностью совпадали все имена.



**Кличка госдепартамента. "Туманным болотом" называется район, где располагается комплекс зданий госдепартамента США. Когда город строили, вся эта местность по берегу реки Потомак была самым настоящим болотом, покрытым гиблым туманом. Находящаяся вблизи госдепа станция вашингтонского метро так и называется - Foggy Bottom.



***Очевидно, что к понятию "американцы" автор обоснованно причисляет все остальное население Северной и Южной Америк. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618155060

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