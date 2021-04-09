Подавляющим большинством. Кыргызстан вернулся в ханство

20:30 11.04.2021

Подавляющим большинством голосов граждане одобрили новую редакцию Конституции, которая перераспределяет власть в пользу президента. Результаты выборов не стали неожиданностью - еще на референдуме 10 января 80% проголосовавших высказались в пользу президентской формы правления.



Единственным риском на сегодняшнем референдуме была низкая явка - нужна была явка в 30%, чтобы референдум признали состоявшимся. К 18.00 порог был преодолен.



На последних выборах президента и референдуме 10 января 2021 года явка избирателей составила 39,12%. Эта была самая низкая официальная явка за всю историю страны. Такие цифры по большому счету нужно было объяснить отсутствием заинтересованности, то есть отсутствием подкупа избирателей. Другие менее значимые факторы - морозы и пандемия.



На парламентских выборах, которые прошли 4 октября 2020 года, явка была 57,3%, на президентских выборах 15 октября 2017 года - 56%, на референдуме 11 декабря 2016 - 42%, на парламентских выборах 4 октября 2015 - 59%, на парламентских выборах 10 октября 2010 года - 56%, на референдуме по новой конституции 27 июня 2010 - 70%, на президентских выборах 23 июля 2009 года - 79%, на парламентских выборах 16 декабря 2007 года - 72%.



Высокий показатель явки потенциально мог быть признаком подтасовок результатов выборов - вбросы бюллетеней и карусели повышают явку.



Что изменится?



Президент Садыр Жапаров свою инициативу по изменению Конституции объясняет следующим образом - все 30 лет президент обладал реальной властью, но правил страной из-за кулис, не беря ответственности за страну.



Ответственность президента - единственная причина, почему Кыргызстан меняет основной закон страны. Он признает, что полномочия президента по новой Конституции увеличиваются. Но он также говорит, что Жогорку Кенеш, судебная власть продолжают обладать широкими полномочиями.



По новой Конституции не ясно, какую конкретную ответственность несет президент. Например, процедура импичмента президента усложнилась.



Также обращает на себя внимание, что фактически должностью премьер-министра осталась - теперь роль козла отпущения за ошибки вполне может играть председатель кабинета министров.



Согласно статье 89, исполнительную власть осуществляет президент, структура и состав кабинета определяются президентом, президент председательствует на заседаниях кабинета министров, президент несет персональную ответственность за результаты деятельности кабинета министров и исполнительной власти.



Однако, если Жогорку Кенеш признает отчет об исполнении республиканского бюджета неудовлетворительным (статья 89, часть 6), ответственность членов кабинета министров рассматривается президентом.



Складывается парадоксальная ситуация - президент за все несет персональную ответственность, но когда наступает время ответственности, президент по Конституции должен наказать членов кабинета. Другими словами, президент остается вне зоны ответственности за результаты работы кабинета.



По мнению критиков нового проекта Конституции, такие противоречия в основном законе, которых много, таят в себе разрушительную силу.



Сегодня на избирательном участке президент Садыр Жапаров сказал, что "у нас есть противоречия в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и других законах". "Это все надо убрать. Жогорку Кенеш до ухода на каникулы должен принять все законы. Тогда мы начнем жизнь по-новому. Правительство подготовило пакеты законопроектов об изменениях в текущие законы", - сказал он.



Что говорит история?



Президент Акаев менял Конституцию в редакции 1993 года пять раз - в 1994, 1996, 1998, 2001 и 2003 годах. Все эти изменения были направлены на усиление его полномочий. Избрание Жогорку Кенеша проделало один круг - от одномандатной мажоритарной системы до двухпалатной смешанной системы, затем одномандатная мажоритарная система с партийной принадлежностью.



При президенте Бакиеве Конституция менялась трижды - два раза через ЖК и один раз через референдум. Первые два года его президентства ушли за защиту "акаевской" Конституции с абсолютной властью президента. Затем новую архитектуру политической системы выстроил Медет Садыркулов. От мажоритарной системы выборов в ЖК отказались - учитывалась разрушительная сила двухэтапных выборов февраля-марта 2005 года. В итоге новая архитектура полностью сосредоточила власть в руках президента, чья партия "Ак Жол" имела конституционное большинство в Жогорку Кенеше.



Конституция 2010 года, принятая на фоне июньских событий, учитывала две истории - немедленное принятие новой Конституции до избрания президента (избранный в июле 2005 года Бакиев, несмотря на обещания, передумал менять удобную "акаевскую" Конституцию") и отход от чисто президентской системы в сторону парламентской, принимая во внимание две революции.



Нынешняя Конституция - это юридически закрепленное суперпрезидентское правление. Де-факто, суперпрезидентское правление было при Акаеве, Бакиеве и в последние годы Атамбаева. Нынешняя версия имеет единственное отличие - теперь эта система закреплена юридически.



Если говорить простым языком, правящие режимы Кыргызстана испробовали уже все возможные варианты политической системы. Но проблема, которую мы не хотим признавать, не в положениях Конституции или отсутствии идеальных законов...