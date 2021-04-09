Яды, бомбы, интриги. Как работает "Моссад", - В.Шварцман

00:11 12.04.2021 "Либо убей, либо погибни"

Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка "Моссад" 70 лет устраняет врагов еврейского государства?



Израильский "Моссад", пожалуй, самое закрытое разведсообщество мира. Его прошлое и настоящее окутаны ореолом секретности, а то, с каким упорством и хладнокровием агенты этой спецслужбы расправлялись с врагами Израиля, до сих пор поражает воображение. При этом об истинных масштабах деятельности "Моссада" остается лишь догадываться. Но со дня основания спецслужбы, 1 апреля 1951 года, многое изменилось, и свое 70-летие израильская разведка встречает в весьма непростых обстоятельствах. Спецслужбу упрекают в том, что вместо защиты государственных интересов она все больше заботится об интересах отдельных политиков. А еще современные технологии с каждым годом все больше осложняют жизнь тайным агентам, разрушая их имидж невидимок. Как "Моссад" стал одной из самых эффективных спецслужб мира, почему его визитной карточкой являются точечные ликвидации и с какими врагами сражается сегодня израильская разведка - разбиралась "Лента.ру".



Еврейские мстители



Свои истоки "Моссад" берет в начале ХХ века в подпольной сионистской военной организации "Хагана", действовавшей во времена британского мандата в Палестине. Поначалу роль ее бойцов сводилась к расправам над арабами, которые были не рады притоку евреев из Европы. На переселенцев часто нападали на улицах, устраивали погромы в еврейских кварталах и оскверняли синагоги. Арабская полиция закрывала глаза на происходящее, поэтому евреям пришлось самим озаботиться своей безопасностью. "Хагана" преследовала и тех, кто препятствовал созданию независимого еврейского государства - будь то даже евреи, которые, например, верили, что лишь новый мессия может вернуть их народ на исконные земли.



После антиеврейских беспорядков 1929 года, когда за одну неделю погибло 133 человека и еще более трех сотен были ранены, "Хагана" стремительно трансформировалась из группировки мстителей в полноценное ополчение. В какой-то момент в ее рядах состояло почти все взрослое еврейское население Палестины. Одно из подразделений организации, "Шай", по сути стало прообразом современной израильской разведки: его члены занимались сбором данных, а также вербовкой информаторов и агентов.



С основанием независимого еврейского государства Израиль в 1948 году бывшие участники военизированных сионистских формирований заняли ключевые посты в службах безопасности молодой страны. Именно они сформировали главные принципы работы будущей спецслужбы, взяв за основу партизанские методы борьбы и технику точечной ликвидации.



Сам "Моссад" появился не сразу, его предтечей стал учрежденный в 1948 году исследовательский отдел политдепартамента Министерства иностранных дел Израиля. И только 1 апреля 1951 года - после ряда трансформаций - организация была преобразована в "ха-Мосад ле-модиин у-ле-тафкидим меюхадим" ("Ведомство разведки и специальных задач"), или сокращенно "Моссад" ("ведомство"). Спецслужба подчинялась уже напрямую премьер-министру.



Карающая длань израилева



Отравленная зубная паста и ядовитый шоколад, взрывающиеся мобильные телефоны и заминированные шины, подмена деталей ядерного реактора на бракованные и вербовка любовниц террористов - детали израильских спецопераций, просочившиеся в СМИ или рассказанные в мемуарах бывших разведчиков, нередко поражают воображение. В этом смысле старый лозунг "Моссада", взятый из Книги Притчей Соломоновых, - "Хитростью и обманом веди войну свою" - как нельзя лучше описывает modus operandi израильской спецслужбы.



Уникальной является и сама структура "Моссада" - она разительно отличается от других разведок мира. Как это нередко бывает, информация о точном числе ее сотрудников засекречена.



По разным оценкам, количество штатных работников "Моссада" составляет от 1200 до 7 тысяч человек. Это существенно меньше, чем, как считается, работают в ЦРУ США



При этом разведчиков-оперативников (катса, аналог case officer ЦРУ) всего 30-35 человек, рассказывает бывший разведчик Виктор Островский в своей книге "Моссад: путем обмана". Они руководят обширной агентурной сетью, насчитывающей десятки тысяч человек по всему миру - от врачей в сирийских больницах до дипломатов в Египте. В операциях "Моссаду" нередко помогают добровольцы из числа еврейской диаспоры в странах-целях (так называемые сайаны). Их задача может сводиться к чему-то совершенно элементарному - например, передать шпиону мобильный телефон или арендовать для него квартиру. Никаких других деталей операции они, как правило, не знают.



Шпионажем внутри страны противника занимаются "нелегалы" - резиденты с идеальной "легендой". Некоторым из них удалось настолько глубоко внедриться в стан врага, что их разоблачение становилось сенсацией международного масштаба. Так было в случае с Эли Коэном, который в 1960-е сумел втереться в доверие высших чинов сирийской власти. Он даже стал третьим в списке кандидатов на пост президента Сирии незадолго до того, как его раскрыли. После разоблачения еврейского разведчика казнили, и операция фактически провалилась. Однако Коэну удалось раздобыть секретные сведения, которые помогли Израилю одержать решительную победу в Шестидневной войне и завоевать Голанские высоты.



За одно из основных направлений работы "Моссада" - физическое уничтожение врагов еврейского государства - отвечает специальное подразделение "Кидон" ("копье"). По словам Островского, это подразделение состоит всего из трех отрядов по дюжине профессиональных убийц, отобранных из числа солдат элитных подразделений армии. В качестве меры предосторожности им не сообщают не только ничего о других структурах "Моссада", но и имена друг друга.



Лицензия на убийство



На протяжении десятилетий агенты "Моссада" методично выискивали врагов еврейского государства. В их послужном списке нацистские военные преступники, включая ответственного за "окончательное решение еврейского вопроса" Адольфа Эйхмана, убийцы членов израильской сборной на Олимпиаде в Мюнхене, главари палестинских террористических организаций и иранские ученые-ядерщики.



"Моссад" отдает предпочтение точечным ликвидациям - без лишних жертв и максимально красноречиво. Раньше подготовка подобных операций нередко занимала месяцы или даже годы. К планированию и сбору необходимой информации могли привлекать сотни агентов по всему миру, а детали операции знали лишь несколько оперативников. Цель изучали досконально: распорядок дня, ближайшее окружение, комплектацию автомобиля, привычки и капризы - словом, все, что может сказаться на успехе операции.



Технологический прогресс сильно ускорил процесс подготовки. Теперь еврейское государство может спланировать и осуществить такие операции в разы быстрее: не только когда того требуют обстоятельства или когда есть сведения о неминуемой угрозе стране, а просто когда подворачивается удобная возможность, чтобы вычеркнуть еще одно имя из списка "врагов Израиля". Ами Аялон, возглавлявший внутреннюю службу разведки "Шабак" в 1996-2000 годах, описал такой подход современных израильских разведслужб как "банальность зла".



Ты привыкаешь убивать. Человеческая жизнь становится чем-то простым, легко утилизируемым. Ты тратишь 15-20 минут на то, чтобы выбрать, кого убить. Два-три дня на то, чтобы решить, как. Ты имеешь дело с тактикой, а не с последствиями



Разведчиков "Моссада" отучивают мыслить категориями этики и морали еще в самом начале службы. В своей книге Островский рассказывает, что катса тренируют доставать пистолет при любой опасности и не заботиться о том, что может произойти со случайными свидетелями перестрелки, - эгоизм в разведке воспринимается скорее как хорошее качество.



Зритель станет свидетелем смерти - твоей или твоего противника. Если умрешь ты, то не все ли равно, ранят зрителя или нет? Речь идет о выживании. Твоем выживании. Нужно забыть о честности. В такой ситуации можно либо убить, либо погибнуть. Твоя обязанность - беречь и защищать имущество "Моссада". А это имущество - ты

Виктор Островский

писатель, бывший разведчик "Моссада"



Впрочем, немало представителей израильского разведсообщества оправдывают подобную хладнокровность и безжалостность тем, что на кону стоит безопасность родины. "Я не думаю, что может идти речь о какой-то моральной дилемме, когда делаешь то, во что веришь, и что спасет жизни граждан, которых тебе поручено защищать", - считает Рам Бен-Барак, бывший замглавы "Моссада" и депутат Кнессета.



Более того, в "Моссаде" верят, что точечные ликвидации помимо очевидной практической цели оказывают и важный психологический эффект. На протяжении всей своей истории Израиль, население которого сопоставимо с Москвой, был окружен двумя десятками мусульманских стран, настроенных к еврейскому государству, мягко говоря, враждебно. Что 10 миллионов человек могут противопоставить 500 миллионам? Хитрость и беспощадность. Противника нужно убедить в том, что шпионы "Моссада" повсюду и что от израильского "копья" невозможно скрыться.



По мнению журналиста Ронена Бергмана, такое отношение проистекает из травмы, нанесенной холокостом: израильскому руководству и гражданам кажется, что над страной нависла угроза полного уничтожения, и что, как и в случае с холокостом, никто не придет к ним на помощь.



И все же "Моссад" обычно предпочитает оставаться в тени: для любой спецслужбы успехи, как правило, остаются тайной. Достоянием общественности становятся провалы - а они тоже были за 70-летнюю историю организации.



Самые известные провалы израильской внешней разведки



Верный пес израильского премьера



На рубеже 2000-х "Моссад" начал отходить от политического шпионажа в сторону целенаправленных акций против двух главных оппонентов Израиля в регионе - Ирана и Палестины. Мэир Даган, возглавлявший внешнюю разведку в 2002-2011 годах, достаточно прямолинейно объяснил смену приоритетов: "Мы не Соединенные Штаты, и если продолжим наивно полагать, будто можем делать все и сразу, то в конечном счете не сделаем ровным счетом ничего". Объектами израильских атак становятся не только боевики и военачальники, но и ученые-ядерщики: именно "Моссаду" приписывают недавнее громкое убийство иранского ученого Мухсина Фахризаде, "отца иранской ядерной бомбы".



Впрочем, не Ираном и Палестиной едиными. На заре пандемии COVID-19 "Моссад" бросил все силы на поиск оборудования, реагентов и производственных технологий, необходимых в борьбе с новой напастью. По словам высокопоставленного сотрудника разведки, израильской спецслужбе даже удалось заполучить аппараты, уже заказанные другими странами. В Израиле, в общем, справедливо рассудили, что на войне - даже с вирусом - все средства хороши.



Тем не менее былая слава некогда одной из самых престижных разведок мира с каждым годом неуклонно угасает



В феврале 2021 года израильский истеблишмент был потрясен внезапной отставкой замглавы "Моссада", известного под прозвищем Алеф. Разведчик стоял за многими громкими и успешными операциями против Ирана, и его уход на фоне растущей угрозы со стороны Тегерана казался многим нелогичным и странным.



Интрига сохранялась недолго - спустя месяц Алеф дал интервью, в котором обрушился с критикой лично на премьера Нетаньяху. По словам разведчика, именно "плохое руководство" виновно в неудачах в противостоянии с Ираном.



Только взгляните, сколько урана накопил Иран, как растет его региональное влияние, - это ужасно. Но те операции, которые мы за это время осуществили? Потрясающие

Алеф

бывший замглавы "Моссада"



Разведчик также предупредил: независимость спецслужбы оказалась под угрозой. Его опасения были не напрасны.



В середине марта стало известно, что нынешний глава разведки Йоси Коэн поклялся в верности лично чете Нетаньяху, чтобы получить заветную должность. И Коэн, и жена Нетаньяху Сара эту информацию, конечно же, опровергли. Однако в Израиле опасаются, что под его руководством "Моссад" действительно рискует превратиться в верного пса израильского премьера: будет безоговорочно выполнять любой его приказ, даже если это противоречит национальным интересам.



Вызовы нового времени



Сам же Коэн считает главной угрозой своему агентству не "плохое руководство", а хайтек. Современные технологи хоть и убыстряют планирование, но позволяют раскрыть личность агента по отпечатку пальцев, сетчатке глаза и очертаниям лица - и с этим приходится считаться. "Это проблема совершенно иного порядка", - пожаловался он.



Быстрое развитие технологий создает и другую проблему: текучка кадров. В погоне за "свежей кровью" израильская разведка даже обратилась к совсем уж нестандартному средству - сериалам. На стриминговых платформах все чаще появляются картины, вдохновленные и, пожалуй, излишне романтизирующие самые громкие операции израильской спецслужбы.



Так, Саша Барон Коэн, более известный по роли Бората, сыграл легендарного разведчика и своего однофамильца Эли Коэна в сериале для Netflix. На Apple TV вышел телесериал "Тегеран", рассказывающий о разведчице-хакере, которая пытается противостоять ядерной программе Ирана, скрываясь в его столице. А известная израильская топ-модель Бар Рафаэли снялась в фильме "Кидон", посвященном убийству одного из главарей палестинского движения ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха в Дубае.



В "Моссаде", который исторически стремился сохранять ореол таинственности, против столь повышенного к себе внимания не возражают, а наоборот всячески этому потакают, лишь бы убедить молодежь: работать на нас - это круто и захватывающе



А воодушевленная молодежь, в свою очередь, может зайти на сайт "Моссада" и заполнить специальную анкету соискателя. Впрочем, как часто эти резюме просматривают и насколько велики шансы пополнить после этого ряды израильской разведки, по понятным причинам, неизвестно.



Однако даже подобной популяризации "Моссада" может оказаться недостаточно для того, чтобы сохранить за разведкой лидирующие позиции в мире. Исследователь Бамбергского университета Тамир Либель отмечает, что спецслужба не успела адаптироваться к тем геополитическим сдвигам, которые произошли в мире после окончания холодной войны. По мнению ученого, в погоне за успешными точечными операциями израильская разведка упустила возможность для важных структурных преобразований, которые помогли бы ей дольше оставаться на плаву.



Справится ли "Моссад" с новыми вызовами или окончательно превратится в марионетку израильских политиков, промышляющую разовыми акциями против иранцев и палестинцев, - покажет время. Очевидно лишь одно: очарование "самой засекреченной разведкой" пройдет нескоро. И чем больше сотрудников "Моссада" будут, выходя на пенсию, садиться за мемуары, тем чаще в рекомендациях условного Netflix или телеканала HBO будут выскакивать сюжеты про израильских "джеймсов бондов", хладнокровно, цинично и красиво устраняющих врагов, мимоходом спасая все прогрессивное человечество.



Валентина Шварцман Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618175460

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Импульс развитию туризма: Сенаторы приняли Закон

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года №187

- Развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС обсудили участники заседания Совета ЕЭК

- Кадровые перестановки

- В "Самрук" приходит новый менеджмент

- Участились аварии в коммунальных сетях

- Нешутейный первоапрельский тариф

- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- 200 тенге за литр: бензин резко подорожал в Казахстане

