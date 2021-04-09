Вилла на Карибах для дочери и зятя Ельцина. Награда за предательство? - "СП"

00:26 12.04.2021 Вилла на Карибах для дочери и зятя Ельцина

Президентский советник Валентин Юмашев попался на "не существующей" зарубежной недвижимости



Юрий Нерсесов



Бывший глава администрации и зять первого президента России, а ныне советник действующего главы государства Валентин Юмашев признал, что владеет особняком на карибском острове Сен-Бартелеми. Этот чудесный кусочек суши находится в северной части Наветренных островов и входит в так называемое Заморское сообщество Франции. Жизнь здесь очень недешева, поскольку все товары повседневного спроса и даже вода доставляются на остров извне. Но когда и кого из российских чиновников-нувориш это останавливало? Тем паче, что Сен-Бартелеми славится своей прекрасной мариной: в зимнее время сюда на своих роскошных яхтах причаливают миллиардеры и миллионеры, а поэтому для них искусственно поддерживаются низкие цены на топливо для яхт. Ну чтобы, видимо, миллиардеры не разорились…



Кстати, ранее Юмашев с супругой Татьяной Дьяченко наперебой клялись в отсутствии зарубежной недвижимости. Но после публикации документов, пришлось перестать отпираться.



Очаровательное бунгало площадью 2,5 тысячи кв.м. с 8 ванными комнатами и 6 спальнями стоит 15 млн евро. Она находится по соседству с виллами Романа Абрамовича и других российских олигархов с несколькими паспортами в карманах. Любят тут тусоваться и либеральные российские чиновники типа бывшего министра финансов, а ныне председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.



Откуда у дочери и зятя первого Президента России деньги? Домовладелец Юмашев разъяснил общественности, что государство тут не причем, поскольку советует он президенту Путину на общественных началах. А один из источников его доходов - ценные бумаги ведущего акционера алюминиевого концерна "Русал" компании En+, созданной бывшим мужем юмашевской дочери Полины - Олегом Дерипаской. Взамен на отмену санкций американские боссы изрядно урезали пакет Дерипаски, оставив ему лишь 35% голосующих акций, но скромный пакет Юмашева в 1,6% при том не пострадал. Это справедливо: без покойного тестя Валентина - Бориса Ельцина - заокеанские империалисты могли бы до российских алюминиевых предприятий и не добраться.



Юмашев также подчеркнул, что его работа в екатеринбургском Ельцин-центре "не является госслужбой и не оплачивается из бюджета".



А как же без малого 900 млн рублей, выделенных Ельцин-центру от президентской администрации за предпоследние пять лет, и еще 320 млн - за текущий год? Это вам не какая-нибудь сельская библиотека и не районный клуб в Захрюпинске. Это ж культурно-пропагандистский мемориал во славу разрушения Советского Союза и торжества либеральных идей на огрызках одной шестой части планеты!



Наверное, такую мелочь, как эти миллионы, и упоминать не стоит! Как и почти 5 млрд руб от правительства Путина на возведение здания в Екатеринбурге и еще 1,65 млрд на реставрацию дворца Бобринских-Долгоруковых, где скоро начнет работу московский филиал Ельцин-центра. Совершенно очевидно, что к ладошкам честнейшего Валентина Борисовича из этих сумм не прилипло ни копейки, а значит и вопросов к нему быть не может!



Сложнее с супругой. "Любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе. - обещала журналистам Татьяна Борисовна. - Ну, чем не хорошая история для любителей расследований?! Найдите, заберите, живите в красивом дворце или чудесной вилле до конца своей жизни, наслаждайтесь!"



Увы, забрать не удастся. Татьяна всегда может сказать, что дом не ее, а мужа. Который в свою очередь потребует процитировать дословно свои слова: "ни у Тани, ни у меня нет ни самолетов, ни вилл во Франции или в Англии". Сен-Бартелеми - не Англия и не совсем Франция, а лишь ее Заморское сообщество, и, значит, расследователям ничего не обломится. Да и вообще не барское это дело - за базар перед холопами отвечать.



Именно так считает и один из столпов кремлевской пропаганды бывший председатель совета директоров "Известий" Арам Габрелянов. Публично заявив, что не имеет недвижимости за рубежом, Габрелянов обещал отдать пентхаус тому, кто найдет. Ну а когда лидер незарегистрированной Партии Будущего и нынешний сиделец Алексей Навальный указал адрес и попросил ключи, последовал ответ в неприличной форме, начало которого привести мы не решаемся, а заключительная часть такая: "Я заработал, я купил, и купил ее давно!"



Я ни секунды не сомневаюсь, что любой другой член команды Путина в подобной ситуации ответит примерно так же. Ведь у него перед глазами пример самого президента. Слово дал, слово забрал…



"Два срока подряд - достаточно… Может быть, и по пять, но не более, - отвечал шеф Юмашева и Габрелянова на вопрос российских студентов о времени своего пребывания у власти 5 июня 2003 года. И особо настаивал на неизменности Конституции. - Она не должна меняться, ориентируясь на вкусы людей, которые у власти. Я категорически против ее изменения".



"Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны - Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен, - заверил президент 18 сентября 2005 года американский канал Fox News. А на вопрос о следующих президентских сроках раздраженно бросил. - Вы хотите, чтобы я поклялся на крови и в сотый раз повторил то, что сказал уже 99 раз. Я думаю, что я достаточно четко сформулировал свои ответы на предыдущие вопросы. Этого достаточно".



Еще через неделю, общаясь с народом по прямой линии, Путин заверил, что "против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет".



Цена этим и многим другим обещаниям известна: пенсионный возраст повышен, Конституция изменена, вслед за четырьмя президентскими сроками маячит пятый. Так стоит ли удивляться, если Габрелянов с Юмашевым следуют старинной русской поговорке: "каков поп, таков и приход". Тем более у них нет близких друзей, готовых объявить себя собственниками недвижимости, как произошло со знаменитым дворцом в Геленджике. Источник - СвободнаяПресса

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