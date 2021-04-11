Битва за Америку не окончилась. Если демократам не мешать, они похоронят себя сами, - В.Кудрявцев

00:34 12.04.2021

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 11.04.2021



В штате Джорджия (США) принят новый закон о выборах. У приверженцев Демократической партии и президента Байдена закон штата вызвал яростную реакцию, включая обвинения в "расизме" и в подготовке свержения демократии.



А тут еще в последние месяцы республиканцы выдвинули в разных штатах около 200 похожих законодательных инициатив. Так что, если не отменить закон в Джорджии и дать распространиться этой волне, результаты следующих выборов могут стать для Демократической партии удручающими.



Ряд причин для такого поворота связан с физической формой и личностью действующего американского президента. Джо Байден долго не решался на проведение полноценной пресс-конференции, а когда наконец пресс-конференция состоялась, стало довольно ясно, что главу Белого дома не спасает даже постановочное действо с проверенными журналистами. Кроме того, никуда не исчез непутевый сын президента Хантер Байден. Выпустив мемуары, Байден-младший "повинился" перед всем миром так, что только усугубил свои проблемы и проблемы отца. Рассуждения Хантера о возможной причастности российских спецслужб к хакерской атаке на его переполненный компроматом ноутбук приведет лишь к появлению у среднего американца вполне очевидной мысли: "Это ж надо! Значит, старина Дональд был все-таки прав"!



Битва за Америку не окончилась



Однако у демократов много проблем и без семейства Байденов. С одной стороны, когда кто-то решил провести в Америке вакцинацию населения рекордными темпами, американцам должен был понравиться предложенный президентом "План спасения" с бюджетом почти в 2 триллиона долларов на стимулирование экономики, пострадавшей от "пандемии". С другой стороны, возникает вопрос: за чей счет банкет? Деньги, конечно, можно печатать долго, но нельзя это делать бесконечно. Поэтому оплатить "банкет" планируется за счет повышения налогов и в первую очередь налога на корпорации. В 2017 г. Трамп снизил этот налог с 35% до 21%, новая администрация хочет вновь повысить его до 28%. А это означает, что главные спонсоры победы Демократической партии могут к следующим выборам поменять партнеров.



Сказывается действие развивающегося в Америке политического кризиса и с мигрантами. Демократы угодили в ловушку собственной политики, закрыв проект "Стена Трампа" и предполагая легализовать мигрантов-нелегалов как своих потенциальных избирателей. Наслушавшись предвыборных речей Байдена, бедняки из стран Центральной Америки рвутся в США в поисках лучшей жизни. А "лучшей жизнью" становится существование детей в распределительных лагерях на полу под одеялами из фольги. К этому добавляется недовольство жителей приграничных штатов, которые ждут президента в гости "для разговора".



Битва за Америку не окончилась



Ребром стоит вопрос об оружии. В Соединенных Штатах продолжается бесконтрольная стрельба. И Байден заявил: "Насилие с применением огнестрельного оружия в стране – это эпидемия. Это международный позор". Он призывает запретить продажу полуавтоматов, ужесточив общие правила торговли оружием. Американцы между тем очень дорожат своим неотъемлемым, как они считают, правом на ношение оружия, и инициатива президента придется по вкусу далеко не всем. Особенно оружейная реформа не понравится оружейному бизнесу, и можно не сомневаться, что он поддержит республиканцев.



Американские энергетические компании, в свою очередь, недовольны курсом новой администрации "на озеленение" и отменой строительства американо-канадского нефтепровода Keystone XL. А бедствие, произошедшее зимой в Техасе, когда штат с населением около 30 миллионов человек из-за сильных морозов остался без электричества, тепла и воды, убедило многих американцев в том, что, если демократическая администрация пустится в климатическую авантюру за счет тепла в их домах, Байден точно не их президент.



Битва за Америку не окончилась



Еще одна проблема: вице-президент Камала Харрис в свое время поддерживала BLM, а тут чернокожий радикал напал на Капитолий. Как теперь говорить, что только сторонники Трампа – "внутренние террористы"? А тут Сенат США утвердил на должность в министерстве здравоохранении Рейчел Левин – так называемую трансженщину, существо-трансгендера. Атака на традиционные ценности в Америке принимает при Байдене такой агрессивный вид, что в ближайшее время это станет одним из самых острых вопросов политической борьбы. Не исключено, что с применением оружия; отказаться от его ношения американцы не готовы.



На этом фоне потихоньку возвращается Трамп. Он уже дал большое интервью, в котором заявил, что готов снова бороться за пост президента в 2024 году. А по поводу миграционной политики действующего президента Трамп заявил: "Всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу". Эта фраза обещает стать лозунгом республиканцев на предстоящих выборах.



Сегодня Америка Трампа переваривает последствия произошедшего в ноябре прошлого года и молчит. Америка Трампа сосредоточивается.