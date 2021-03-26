Битва за Триполи. Удастся ли европейцам одержать победу? - Аид Амира

01:45 12.04.2021 Нынешней активизации европейской дипломатии предшествовало значительное отступление в Ливии в пользу Турции и России. Этому было несколько причин, и в первую очередь речь идет о разнице в позициях к конфликту в стране. Удастся ли европейцам получить желаемое?

NoonPost (Египет): битва за Триполи. Удастся ли европейцам одержать победу?



Аид Амира (عائد عميرة)



Всвязи с избранием новой исполнительной власти в Ливии ряд региональных держав стремится заполучить долю "ливийского пирога", не допустив какого-либо одностороннего влияния в этой стране. Это объясняет "нашествие" европейцев на столицу Триполи спустя несколько дней после одобрения парламентом правительства Абдель Хамида Дбейбы.



Битва вокруг Триполи



25 марта впервые за несколько лет министры иностранных дел Италии, Франции и Германии посетили ливийскую столицу в рамках европейской миссии по установлению каналов для диалога с правительством Абдель Хамида Дбейбы.



Как отметил в ходе визита министр иностранных дел Германии Хайко Маас, наблюдаемый в Ливии прогресс - одна из немногих положительных тенденций во внешней политике за последний год. По его словам, лишь когда ливийцы снова возьмут будущее в свои руки, перемирие перерастет в подлинный мир и национальное примирение.



В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал провести в стране выборы в соответствии с установленным графиком, то есть в будущем декабре, подчеркнув, что страны Европейского союза поддерживают единство и стабильность арабского государства и считают это важным событием для Средиземноморья и региона Сахеля.



Высказался относительно визита в Триполи и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. В публикации в Facebook он отметил: "Визит свидетельствует об общности намерений европейских стран, наиболее приверженных миссии по стабилизации ситуации в Ливии".



Ранее Ди Майо уже посещал Триполи без своих коллег, и это был первый визит министра иностранных дел страны-члена Европейского союза в Ливию после формирования там Правительства национального единства. Как отметил тогда Ди Майо, Италия поддерживает Ливию по всем вопросам, готова оказать ей поддержку в объединении государственных институтов, а также намерена расширить свое дипломатическое представительство в этой стране.



По словам президента Франции Эммануэля Макрона, его страна вновь откроет свое посольство в ливийской столице, что и произошло 29 марта. Как известно, французский дипломатический корпус в Ливии прекратил свою работу в июле 2014 года в связи с началом боевых действий, и посол находился в Тунисе.



Что насчет утраченного европейского единства?



Подобного европейского консенсуса касательно поддержки ливийских властей не наблюдалось в течение многих лет. Каждая страна поддерживала определенные силы, что усугубляло ливийский кризис и способствовало продолжению борьбы за власть.



Долгое время Франция публично поддерживала Халифу Хафтара, который в какой-то момент попытался захватить столицу, но безуспешно. Тем временем Италия поддерживала Правительство национального согласия, а Германия призывала к нейтралитету и сохраняла дистанцию в отношении всех местных сил.



Совместный визит министров иностранных дел Франции, Италии и Германии в Триполи продемонстрировал наличие консенсуса между странами и общность их целей. Ввиду этого, вероятно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями новых европейских шагов, способных положить конец разногласиям между ними.



Европа на пути к большему влиянию



Цель активизации европейской дипломатии на ливийском направлении - увеличить масштаб влияния в арабской стране, особенно после формирования нового правительства. В феврале Абдель Хамид Дбейба получил пост премьер-министра, а Мухаммад Юнус аль-Манафи был избран руководителем Президентского совета из 75 представителей всех ливийских сил, собравшихся в Женеве под эгидой ООН. Правительство Дбейбы включающее двух заместителей премьер-министра, 26 министров и 6 государственных министров, получило одобрение ливийского парламента 10-го марта.



Европейцы надеются исправить положение, учитывая скромные масштабы присутствия в Ливии в последнее время. Прежде они ограничивались выжидательной позицией, наблюдая за стремительным ходом событий в стране, и не были в состоянии контролировать ситуацию.



Европейские дипломатические миссии, переместившиеся из Триполи в Тунис после начала столкновений в Ливии в начале 2019 года, оказались в незавидном положении. В своей риторике они ограничивались осуждением ливийских событий, не имея четкого видения происходящего и возможных путей урегулирования кризиса.



Сегодня европейцы стремятся защитить свои интересы в Ливии, поскольку чувствуют угрозу со стороны других игроков. Ливия обладает огромными запасами нефти, которые оцениваются примерно в 46,6 миллиарда баррелей. Это крупнейшие запасы нефти в Африке. Кроме того, Ливия имеет важное стратегическое положение, являясь связующим звеном между Европой и странами Сахеля и Сахары.



Боязнь русско-турецкого влияния



Сегодня европейцы надеются, что у них получится взять инициативу в свои руки и повлиять на ход событий в Ливии и выход страны из тупика. Они отстаивают свои интересы в Средиземноморском регионе, так как понимают, что могут лишиться влияния в этой стране в пользу соперников.



Речь идет о Турции и России, поскольку обеим странам удалось в короткие сроки укрепить свои позиции в Ливии и взять ситуацию под свой контроль. На нынешнем этапе это вынуждает европейские страны отдать приоритет ливийскому файлу.



Получат ли европейцы желаемое?



Европейцы действительно придерживаются единой позиции по Ливии, однако это временное явление ввиду наличия у каждой из сторон определенных целей и программ, дистанцироваться от которых очень трудно.



По оценкам, расхождение в позиции европейских стран снова сыграет свою роль, что ослабит их шансы на получение доли ливийского пирога. Более того, они могут утратить уже существующие позиции, чему способствуют активные усилия турок, русских и американцев по наращиванию влияния на благо своих интересов в Ливии и регионе в целом.



Новые переговорные треки под эгидой ООН - возможность для европейцев вновь взять в руки главные нити ливийского кризиса и выйти вперед после периода затишья, но путь к цели, несомненно, будет более тернист, чем ожидалось.



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Оригинал публикации: تسابق نحو طرابلس.. هل ينجح الأوروبيون في كسب رهان المعركة؟Опубликовано 26/03/2021 Источник - ИноСМИ

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