Ряд Казминистерств так и не освоили государственный бюджет

07:40 12.04.2021

Ряд центральных госорганов не освоили государственный бюджет, сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.



Расходы государственного бюджета исполнены на 99,5%, республиканского – на 99,8%, местных бюджетов – на 99,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,5 трлн тенге. Неисполнение составило 7 млрд тенге, из них 4 млрд тенге - экономия. Не освоено - 3 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в Министерстве финансов, Министерстве культуры и спорта, Министерстве юстиции и Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, - сообщил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, основные причины неосвоения - длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), проведением претензионно-исковой работы по защите интересов государства в суде.



Согласно информации ведомства, расходы местных бюджетов составили 1,4 трлн тенге, не исполнено - 13 млрд тенге.



Министр напомнил, что в этом году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,9 трлн тенге, на 1 апреля им выделено 328 млрд тенге, из них освоено – 99,2%.



Не исполнено – 2,5 млрд тенге, в том числе экономия – 0,5 млрд тенге, не освоено – 2 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Алматы, Нур-Султане, Западно-Казахстанской и Алматинской областях, - заключил министр финансов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан