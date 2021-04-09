Алматинский полицай-беспредельщик Зиадин наказан и... назначен начальником РОВД. Чей кум/сват?

07:42 12.04.2021

Уволенный со скандалом из ДП Алматы полицейский стал начальником РУВД в Талгаре



Экс-начальник Управления криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин возглавил Талгарское районное Управление полиции, сообщает zakon.kz.



Жанболат Зиадин стал широко известен в апреле 2020 года после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором кортеж из элитных машин ездит по городу, нарушая ПДД, и пересекает блокпост.



Затем на том же видео уже показывают застолье. После служебной проверки выяснилось, что в застолье принимал участие начальник управления криминальной полиции Зиадин Жанболат. По итогам проверки, он был отстранен от должности.



Также по факту незаконного проезда через блокпост и за нарушение режима чрезвычайного положения 5 человек были задержаны и привлечены к административной ответственности.



А сотрудники полиции, допустившие данный факт и не принявшие меры по их пресечению, получили дисциплинарные взыскания.