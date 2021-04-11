Дестабилизацию в Киргизии перенесли на осень, - В.Панфилова

07:45 12.04.2021

Запад недоволен правленой Конституцией и укреплением авторитаризма

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



11 апр. 21



Садыр Жапаров проголосовал за расширение прав президента.

В Киргизии 11 апреля одновременно с выборами депутатов в городские и сельские кенеши (советы) прошел референдум по проекту нового Основного закона. При явке 30% от общего числа избирателей плебисцит признают состоявшимся. Республика возвращается к президентской форме правления, а глава государства Садыр Жапаров получает неограниченные полномочия. Регионы поддержали своего лидера, тогда как США, ЕС и международные организации высказали недовольство.

Президент Жапаров призвал соотечественников "не оставаться равнодушными к будущему своей страны". "Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чиста совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее", – заявил Жапаров в обращении к избирателям.



Сам он вместе с супругой Айгуль Жапаровой проголосовал рано утром на избирательном участке Ленинского района Бишкека.



Однако его примеру последовали далеко не все. Горожане, пользуясь хорошей погодой, предпочли отдых на природе. Те же, кто пришел на избирательные участки, голосовали только за кандидатов в депутаты городского Кенеша, а от участия в референдуме отказывались.



Как сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайладбекова, участие граждан в выборах и на референдуме в Бишкеке было наименее активным по стране. Многие не согласны с новой редакцией Конституции. В Основной закон вносят 81 правку. Подготовка к референдуму, равно как и сам проект Основного закона, неоднократно подвергались критике как внутри страны, так и за ее пределами (см. "НГ" от 23.03.21). В заключении Венецианской комиссии отмечается, что гражданам страны предлагается документ, направленный на установление жесткой вертикали власти. Президент возглавит не только исполнительную власть, но и получит право законодательной инициативы. Такую же привилегию получат председатель кабинета министров – он же глава президентской администрации, глава Верховного суда и генеральный прокурор, а также Народный курултай, институт которого сам по себе станет конституционным новшеством. Число депутатов парламента при этом сократится на четверть – со 120 до 90 человек.



Раскритиковали новый Основной закон, который, по мнению коллективного Запада, противоречит демократическим нормам, в Брюсселе и Вашингтоне. Например, 31 марта Госдеп США опубликовал доклад по правам человека в Киргизии за 2020 год. В докладе сделан вывод об "откате в защите прав человека". Посол США в Киргизии Дональд Лу выразил надежду, что новое правительство республики примет меры, чтобы обратить эту тенденцию вспять: "Мы надеемся, что новое правительство объединит гражданское общество, правоохранительные органы, организации по правам человека и судебные органы, чтобы удвоить усилия по защите прав человека и привлечь нарушителей прав человека к ответственности". Human Rights Watch так и вовсе в ультимативной форме потребовала у президента Жапарова отозвать проект новой Конституции.



Безопасность избирательного процесса обеспечивали более 11 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в ЦИКе.



Генеральный директор аналитического центра "Восток–Запад" (Бишкек) Дмитрий Орлов не считает проблемой, что киргизскую Конституцию обсуждали в Европе и США, "это обычное дело". "Проблема в другом – в стране уже имеются признаки внешнего управления. Властям Киргизии указывают на то, что они должны согласовывать свои действия с послами США и Великобритании", – сказал "НГ" Орлов.



Впрочем, менять Конституцию уже стало традицией в Киргизии. Нынешняя редакция – уже десятая по счету. Лишь Сооронбай Жээнбеков не успел принять новый Основной закон, хотя разговоры об усилении президентской власти при нем уже велись. "Парламентаризм как система ничего плохого в себе не несет. Но в Киргизии мы имеем дело с тем, что называется "эксцесс исполнителя". То есть киргизские политики дискредитировали саму идею парламентаризма. И если Садыр Жапаров объявит себя диктатором, то мало кто будет против, но при условии, что он наведет в стране порядок и обеспечит жителям полный социальный пакет. Это главное требование народа к власти. Если Жапарову это удастся сделать, то народ простит власть имущим любые привилегии. В противном случае Жапарова снесут, как и его предшественников", – полагает Орлов. Причем свергать Жапарова придут те же люди, которые поддержали его на площади при восхождении во власть.



При этом эксперт считает, что если Жапарова и свернут, то не за свои грехи, а за грехи прежних правителей. "Он стал заложником действий своих предшественников", – подчеркнул Орлов.



"У Жапарова не получится поднять страну за короткое время по комплексу причин. И главная из них – полная деиндустриализация Киргизии. Рабочих мест в стране нет. И вот тут замкнутый круг: чтобы построить завод, нужны инвестиции. Но кто из инвесторов поверит в складывающуюся автократию и кто будет вкладывать в страну свои деньги, когда каждые пять лет как по расписанию происходят госперевороты? Более того, многие соседи с большой настороженностью относятся к вновь избранному президенту, зная его прошлое. И это тоже не будет стимулировать Киргизию. Поэтому чем сильнее Жапаров будет пытаться выстроить авторитаризм, тем быстрее это все закончится", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.



Эксперты едины во мнении в том, что референдум будет признан состоявшимся. Но готовящиеся акции протестов никто пока не отменял. Член Конституционного совещания, общественный деятель Турсунбек Акун сообщил местным СМИ, что "грант в размере 15 млн долл. на мониторинг выборов и плебисцита по Конституции получил от зарубежных доноров информационный ресурс Kloop.kg, финансируемый Фондом Сороса и другими западными структурами". Он полагает, что эти деньги медиаресурс направит на раскачку общественно-политической ситуации в стране. По его мнению, активно участвуют в деструктивном процессе и другие прозападные СМИ.



Политолог Марс Сариев сказал "НГ", что геополитические игроки недовольны происходящими в стране процессами и попытаются взять реванш. Но дестабилизация в стране скорее всего будет перенесена на осень. В сентябре планируется проведение парламентских выборов. Запад хочет присутствия своих сторонников в Жогорку Кенеше. Поэтому основная битва с действующей властью развернется на парламентских выборах. Возможна даже попытка переворота.