Казахстан уходит в прошлое. Отказ от кириллицы и переход на латиницу приведет к катастрофе, - А.Кобринский

07:47 12.04.2021

Казахстан уходит в прошлое



Отказ от кириллицы и переход на латиницу приведет к катастрофическому падению общего образовательного уровня граждан и разрыву между поколениями



Об авторе: Александр Львович Кобринский – доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий.

11 апр.21



Национальную прессу в Казахстане еще не все жители страны могут читать.

Еще совсем недавно в европейской цивилизации существовали две общественные модели – романо-германская и англо-саксонская. Здесь сейчас не место описывать их различия, но со всей очевидностью можно говорить о том, что как Российская империя, так и СССР жили в рамках парадигм романо-германской модели. Однако с крушением СССР практически все постсоветские республики потеряли не только единую политическую и идейную основы, но и произошло крушение привычной им модели общественного развития. На смену романо-германской парадигме пришла англо-саксонская. Была заменена не просто модель. С учетом краха романо-германской парадигмы общественного сознания не только на постсоветской территории, но и в самой Европе на постсоветское пространство пришла англо-саксонская – да, пожалуй, и не только на него.

Уже не первый год в казахстанском обществе продолжается дискуссия о необходимости замены кириллицы латинским алфавитом. Этот вопрос получит новый импульс после 2023 года, когда по планам Министерства образования Казахстана все школьники перейдут на обучение на казахском языке. К этому же времени должен завершиться и перевод на латинский алфавит казахской письменности. Решение о переходе на латиницу политической элитой Казахстана было принято в 2012 году. Широкой поддержки в обществе оно не встретило, но и прямых протестов тоже не вызвало. Весной 2017 года президентом Нурсултаном Назарбаевым была инициирована действенная фаза перехода на латинский алфавит.



Отказ от кириллицы повлечет за собой значительное число сложностей и противоречий. Со всей очевидностью можно утверждать, что это приведет к катастрофическому падению общего образовательного уровня граждан, поколенческому разрыву, причем как между несколькими поколениями одновременно, так и между этническими группами, в которых появится не только языковая разность, но и алфавитная, приводящая к тому, что в настоящий момент граждане нетитульной нации, владеющие казахским языком на достойном уровне, просто не смогут ни читать, ни понимать новый алфавит и смысл текстов – не все граждане Казахстана владеют иностранными языками или имеют опыт "общения" с латинским алфавитом. В то же время новое поколение ребят при всем желании не сможет помочь своим старшим товарищам в силу объективного непонимания текстов на кириллице, что, безусловно, не будет являться фактором, нивелирующим социальную напряженность в обществе и скрепляющим нацию внутри себя.



Следует добавить отчужденность нового поколения от огромного массива печатного слова. Несмотря на то что советское прошлое очерняется уже не одно десятилетие, неоспоримым является тот факт, что за годы советской власти было издано невероятное количество книг и печатной продукции, в том числе на национальном языке. В современных реалиях у государства еще долго просто не окажется средств переиздать этот массив литературы, а у деловых структур просто не будет коммерческого интереса и выгоды. Это не считая необходимого времени (буквально десятилетий) для подобной работы. Таким образом, новое поколение будет не просто отчуждено от литературного наследия, но и вынуждено читать то, что политики решат издать.



Еще одна проблема связана с тем обстоятельством, что языки практически всех народов и этнических групп, проживающих на просторах бывшего СССР, носят скорее бытовой характер и бесконечно сложно развивать национальную науку, не владея или владея не на должном уровне русским языком. Ситуация с пандемией наглядно продемонстрировала уровень науки и возможностей независимых республик именно научно противостоять конкретной опасности. И это при условии, что еще не потерян русский язык. А как развивать медицину, точные науки и пр., если республика переходит на национальный язык, не располагающий необходимым лингвистическим научным аппаратом?



Следует учесть и то обстоятельство, что по прошествии еще около 10 лет вузам Казахстана будет необходимо вести обучение уже с учетом реформированного алфавита, что, в свою очередь, неизбежно поставит вопрос о соответствии преподавательских кадров и возможностей студентов… И та же проблема придет в школы.



Еще одна беда пришла откуда не ждали: примитивизация языка и подавление национальных языков англицизмами. Мы перестали писать письма и тексты в угоду коротким сообщениям и примитивной подаче мысли. Это затронуло все языки. Но в Казахстан вернулись оралманы/кандасы, язык которых несколько отличается от языка жителей Казахстана – и не в сторону глубины и красочности. Отсутствие же значительного количества писателей уровня Абая Кунанбаева, Джамбула Джабаева, Абдулы Джумагалиева, Сакена Сейфулина, Олжаса Сулейменова, просветителей, таких как Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин и др., создает серьезные трудности в деле развития собственно национального языка. Переход на латиницу на значительное время явится дополнительным сдерживающим фактором языкового развития. Усугубляется это и отсутствием окончательного четкого понимания того, какие буквы будут передавать всю звуковую палитру казахского языка. А без красочности и глубины языкового погружения невозможно интеллектуальное развитие этноса.



Оппоненты могут возразить, что в истории Казахстана уже были и рунический алфавит, и арабская письменность, и латиница (1929–1940). Однако я бы предложил задуматься о количестве грамотных людей и людей, не только знающих буквы, но и нуждающихся в печатном слове в каждом из исторических периодов.



Есть еще один интересный нюанс. По соседству с Казахстаном в Монголии живет значительное количество этнических казахов. Но в Монголии какой алфавит? Кириллица. И вновь мы видим тенденцию к разрыву, и вновь к разрыву внутриэтническому. Казахи, живущие в Турции, конечно, находятся в зоне латинского алфавита, а вот казахи, живущие в Иране, очевидно, в ней не находятся. А теперь сопоставим численность. По данным промежуточной переписи, в Монголии в 2015 году проживало почти 118 тыс. казахов, в РФ, согласно переписи в 2010-м, их было 647 тыс., сегодня эта цифра значительно увеличилась. Согласно официальным данным, в Узбекистане в 2017 году проживало 803,4 тыс. казахов; в Турции в настоящий момент проживает около 10 тыс., многие из них эмигранты. В Иране около 5 тыс., в США и Канаде – около 3 и 7 тыс. соответственно (практически все эмигранты). Цифры говорят сами за себя.



Аргумент о том, что принятие латиницы сблизит тюркоязычные народы, вряд ли можно считать перевешивающим по позитиву те возможные негативные последствия для казахского этноса, которые со всей очевидностью прорисовываются на горизонте.



Нужно учитывать, что переход Казахстана на латиницу в качестве последствия будет иметь то обстоятельство, что в стране окажутся граждане, использующие разные алфавиты в повседневной жизни, сомнительно, что это принесет ощутимые выгоды обществу.



Добавим сюда и тот факт, что при существующих тенденциях век углеводородов недолог, а вот после встанет вопрос о развитии и функционировании государства и общества в новых условиях, и к этому нужно готовиться уже сейчас. Каковы перспективы общества, потерявшего язык и письменность межэтнического общения со своими крупнейшими и ближайшими соседями, близкими по культуре, истории, мировоззрению?



При всем внешнем благополучии и доброжелательной политике правительства Казахстана по отношению к русскому языку уже сегодня в селах и районных центрах, а также в ряде областных очевидна нехватка носителей языка, резко снижающая как возможности по изучению русского языка, так и уровень владения им, что неизбежно сказывается на гражданах Казахстана уже сейчас. При сохранении текущих тенденций в дальнейшем проблемы будут только нарастать, а коммуникационные возможности молодежи на постсоветском пространстве снижаться, и это неизбежно повлечет за собой углубление объективного дистанцирования между некогда братскими республиками, а общность исторической судьбы грядущим поколением будет поставлена под вопрос, а точнее, положена под зависший над ней дамоклов меч. Параллельно с этим переход Казахстана на латинский алфавит рассматривается некоторыми силами как серьезный внешнеполитический успех Турции, мечтающей о создании Великого Турана, а по сути, возрождения Османской империи в новых исторических реальностях.



Так кому это выгодно? В условиях англо-саксонского периода все этносы должны быть максимально разобщены между собой и по возможности расколоты этнически. Это дает полный и безусловный контроль над покоренными и порабощенными народами. За последние 30 лет, прошедшие с момента развала СССР, ни одна страна, сменившая кириллицу на латиницу, не стала жить лучше.