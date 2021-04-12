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Жапар-стан. Киргизия укрепилась властно и вертикально, - "Къ"
08:21 12.04.2021

Киргизия укрепилась властно и вертикально
Республика возвращается к президентскому правлению

В Киргизии прошел референдум по изменению конституции. По замыслу властей, он призван подвести черту под потрясениями последних десятилетий, в результате которых едва ли не каждый последующий президент приходил к власти в результате свержения предыдущего. Существенное расширение полномочий главы государства, которое поддержали около 80% участников голосования, укрепит единоличную власть президента Садыра Жапарова. Главным гарантом того, что в Киргизии не должно произойти очередного потрясения, придется стать России: в преддверии референдума президент Жапаров встретился в Москве с Владимиром Путиным. Стороны подтвердили обоюдную готовность к взаимодействию для поддержания стабильности в стратегически важном государстве-члене ОДКБ и ЕАЭС.

Референдум по изменению конституции - уже девятый по счету в истории независимого киргизского государства. Он проходил одновременно с выборами местных органов власти, что сделало 11 апреля днем "большого выбора".

Впрочем, высокой политической активности граждан не наблюдалось, и это особенно бросалось в глаза в Бишкеке, где по сравнению с сельскими районами голосование шло весьма вяло.
Лишь к концу дня стало ясно, что явка превысила 30% и референдум можно считать состоявшимся. По предварительным данным ЦИКа, в нем приняли участие 36,25% избирателей, и после обработки более 95,17% протоколов, поступивших с автоматически считывающих урн, выяснилось, что 79,24% избирателей, или более 1,3 млн граждан страны, проголосовали за принятие новой редакции конституции. 13,66% проголосовали против.

Отсутствие массового энтузиазма избирателей не смутило президента страны Садыра Жапарова. Напомним, что господин Жапаров выступил за изменение конституции вскоре после своего драматичного прихода к власти в октябре прошлого года, которому предшествовал новый всплеск борьбы между конкурирующими центрами силы в киргизских верхах.

В своем обращении к нации, прозвучавшем в день голосования, глава государства призвал сограждан поддержать конституционную реформу, призванную обеспечить эффективность выстраиваемой в стране новой президентской вертикали. "Наш дальнейший путь тесно связан с сегодняшним выбором. Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чиста совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее",- сообщил Садыр Жапаров.

Как в Киргизии обсуждали поправки в конституцию
В свою очередь, его главный политический оппонент, экс-президент Сооронбай Жээнбеков, который прошлой осенью был вынужден уступить свое кресло выпущенному из тюремного заключения Садыру Жапарову, сделал заявление о готовности унять свои амбиции для достижения стабильности. "Ради стабильности в стране мне лучше воздержаться от публичной полемики. Найдутся те, кто будет спекулировать на моих словах, я не хочу давать повод",- заявил Сооронбай Жээнбеков в воскресенье во время голосования на одном из избирательных участков Бишкека. По его словам, в сложившейся экономической ситуации необходимо "направлять силы на созидание, а не на политиканство". "В этом и причина моего молчания",- резюмировал он.

Одобренный на референдуме проект конституции возлагает главную ответственность за государственное управление на президента, который будет определять внутреннюю и внешнюю политику, состав правительства, назначать полномочных представителей в областных администрациях, а также проводить парламентские выборы, референдумы и иметь право вводить чрезвычайное положение.
Председателем Кабинета министров станет руководитель президентской администрации. При этом новый Основной закон позволяет избираться на два пятилетних срока.
Среди других существенных изменений - сокращение количества депутатов парламента со 120 до 90 и значительное урезание полномочий законодательного органа.
Прошедший в Киргизии референдум по изменению конституции получил высокую оценку наблюдателей из России. "Мы увидели на избирательных участках, что процедура прозрачная. Сегодня и ЦИК, и территориальная избирательная комиссия проделали огромную работу, которая обеспечила высокий уровень подготовки и проведения референдума",- заявила член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

Реакция западных дипломатов, аккредитованных в Бишкеке, и представителей международных организаций оказалась противоположной по тональности. Так, посол США в Бишкеке Дональд Лу призвал к сохранению парламентской формы правления.

Схожей позиции придерживалась и киргизская оппозиция, которая в период обсуждения поправок к конституции устраивала митинги в Бишкеке, протестуя против установления в Киргизии "диктаторского режима".

Известный киргизский блогер Искен Афиджанов признался "Ъ", что "не голосовал за новую конституцию, потому что она устанавливает неограниченные полномочия для президента".
"Отношение к новому проекту конституции в республике неоднозначное: не только НПО и оппозиционные политики, но и профессиональные юристы отмечают его множественные недостатки. Помимо того, что проект дает президенту неограниченную власть, он содержит много слабо проработанных положений, в частности, об импичменте, национальном достоинстве и Курултае",- продолжает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии России Вадим Козюлин.

По словам эксперта, Садыр Жапаров намерен установить в стране типичный для Центральной Азии тип правления, когда власть сконцентрирована в руках президента, как в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане или Туркменистане.

В то же время участие в местных выборах 26 партий свидетельствует о том, что оппозиция в стране не просто многочисленна, она хорошо организована. К тому же она имеет поддержку из-за рубежа и богатый опыт госпереворотов.

Как прошел первый визит в Россию нового президента Киргизии
"На первый взгляд, голосование в Киргизии не затрагивает интересов России. Однако страсти вокруг конституционной реформы заставляют вспомнить о большой геополитической игре вокруг Киргизии и ее нового президента, в которой пересеклись интересы Запада, России и Китая",- продолжает Вадим Козюлин. По мнению эксперта, новая сильная рука в Бишкеке категорически не устраивает Запад: не случайно на предложенный Садыром Жапаровым проект новой конституции обрушилась беспрецедентная волна критики из Вашингтона, Брюсселя и правозащитных организаций. Запад настроен на смену власти в Бишкеке, и его поддержка будет подталкивать киргизскую оппозицию к новым выступлениям.

При этом для того, чтобы поддерживать экономику на плаву, правительству будут нужны финансовые средства, которых в бюджете нет.
Крупнейшим кредитором Киргизии сегодня является Китай, задолженность которому составляет $1,8 млрд. Однако разговоры о новых кредитах Пекина вызывают у населения опасения того, что страна будет оказываться во все большей зависимости от могущественного соседа, что вызывает рост антикитайских настроений.

В этой ситуации главным гарантом того, что в Киргизии не будет очередного отката, судя по всему, придется стать России. "Садыра Жапарова нельзя назвать пророссийским лидером, его мало что связывало с Москвой, многих в Москве смущают его связи в криминальных кругах. Однако визит Садыра Жапарова в Москву, состоявшийся в марте этого года, в преддверии референдума, показал: Владимир Путин готов к взаимодействию с киргизским президентом для поддержания стабильности в стратегически важном государстве-члене ОДКБ и ЕАЭС",- резюмирует Вадим Козюлин.

Сергей Строкань; Кабай Карабеков, Бишкек
Газета "Коммерсантъ" №63/П от 12.04.2021, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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