Узбекистан в дар Азербайджану построит школу в Карабахе

09:24 12.04.2021

Глава Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Узбекистана Асаджон Ходжаев сообщил, что Узбекистан готов активно помогать Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий.



Об этом Ходжаев заявил, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета, который проходит в Баку, сообщили местные СМИ.



Лучшие узбекские специалисты уже в ближайшее время будут участвовать в восстановлении и развитии инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана, подчеркнул руководитель АИМК.



"Узбекская сторона заинтересована в сотрудничестве с тюркоязычными странами и готова развивать их в любых направлениях", - заключил Ходжаев.



"Сейчас мы определяем перечень объектов, в восстановлении которых будем участвовать, и насколько мне известно, имеется договоренность о строительстве школы, которая будет передана в качестве дара азербайджанскому народу", - сказал Ходжаев.



Ранее сообщалось, что делегация совета посетит города Агдам и Гянджу.



На днях в Баку состоялось третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа стран-участников Тюркского совета.