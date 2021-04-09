В Узбекистане Университет журналистики закрыли на карантин из-за коронавируса

09:38 12.04.2021

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана закрыт на карантин из-за обнаружения случаев коронавируса среди студентов.



Несмотря на "полное соблюдение правил карантина" в Университете журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана у некоторых студентов была выявлена ​​легкая форма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ректор вуза Шерзодхон Кудратходжаев на официальной странице вуза в соцсетях.



В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди учащихся и преподавателей студенты Университета журналистики и массовых коммуникаций переведены на 14-дневный онлайн-график обучения с 12 апреля 2021 года.



По последним данным, в Узбекистане на 10 апреля выявлены 84922 случая коронавируса с начала