Главой новообразованного Министерства туризма и спорта Узбекистана стал Азиз Абдухакимов

10:53 12.04.2021

Назначены руководители новообразованного Министерства туризма и спорта: министр - Азиз Абдухакимов, первый заместитель - Улугбек Азамов, заместители - Абдулазиз Аккулов, Авазжон Каримов и Зариф Казаков.



В Министерстве туризма и спорта, образованном на днях указом президента, назначены министр и его заместители, сообщила пресс-служба министерства.



Азиз Абдукахарович Абдухакимов (1974 г. р.), работавший заместителем премьер-министра - председателем Госкомтуризма, стал вице-премьером - министром туризма и спорта. Он является выпускником Ташкентского государственного экономического университета и японского Университета "Хитоцубаши". Помимо Госкомтуризма (руководит с августа 2017 года), он ранее возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения (позже преобразовано в Министерство труда, затем - в Министерство занятости и трудовых отношений).



Улугбек Ахмедович Азамов (1981 г. р.), с сентября 2019 года работавший заместителем председателя Госкомтуризма, стал первым заместителем министра туризма и спорта. Он окончил Университет Суррея (Великобритания) по специальности "Управление международным туризмом и гостиничным бизнесом" в 2002 году. Ранее работал торгово-экономическим советником в посольстве Узбекистана в Турции.



Абдулазиз Уролбоевич Аккулов (1985 г. р.), с февраля 2020 года работавший первым заместителем председателя Госкомтуризма, назначен заместителем министра туризма и спорта. Он окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности "Управление международным туризмом". С 2006 года работал в Госкомтуризма на различных позициях.



Авазжон Кудратиллаевич Каримов (1983 г. р.), с октября 2020 года работавший заместителем министра физической культуры и спорта, назначен заместителем министра туризма и спорта. Выпускник Ташкентского государственного экономического университета и Узбекского государственного института физической культуры. Трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве заместителя председателя Федерации каратэ Узбекистана. В 2007-2011 годах руководил ташкентским отделением федерации, а с 2011 года занимал должность зампредседателя Федерации бадминтона.



В 2014-2015 годах был заместителем директора Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта, затем возглавил РШВСМ по конному спорту. В 2017-2019 годах был директором Чирчикской специализированной школы-интерната олимпийского резерва. С сентября 2019 года руководил Республиканским колледжем олимпийского резерва.



Зариф Очилович Казаков также стал заместителем министра туризма и спорта. В 2016 году он указывался в качестве начальника отдела главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов.



Первый замминистра физкультуры и спорта Равшан Ирматов, заместитель министра Надир Муратов и зампредседателя Госкомтуризма Фахриддин Давруков освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу.