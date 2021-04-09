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Турные вести: россияне отказываются от путешествий в Турцию
13:12 12.04.2021

Аннуляции путевок в эту страну выросли в десятки раз, сообщили в отрасли

Анастасия Платонова
Максим Талавринов

В последние дни спрос на туры в Турцию упал на четверть, сообщили "Известиям" в отрасли. Количество аннулированных путевок в эту страну увеличилось в десятки раз, отмечают операторы. Россияне отказываются от поездок на фоне новостей о возможном ограничении авиасообщения с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом в государстве, полагают эксперты. В пятницу источники "Известий" сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом может запретить чартерные рейсы в республику. Если власти примут такое решение, Турция может лишиться около 20 тыс. отечественных туристов в неделю, оценили эксперты.

Пошли на спад

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На фоне тревожных новостей из Турции об интенсивном росте числа заболевших коронавирусом и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения РФ с этой страной в России начался спад продаж туров в эту страну, сообщили "Известиям" в пресс-службе Tez Tour.

- В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, хотя на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу - их значения превысили стандартные показатели в десятки раз, - сказали в компании.

В пятницу источник "Известий" сообщил о том, что чартерные и часть грузопассажирских рейсов в Турцию могут оказаться под запретом. Собеседник издания в туристической отрасли сослался на информацию Минтранса и двух крупнейших туроператоров. При этом для российских граждан, прибывающих из Турции, может быть введен 14-дневный карантин, сообщил источник. По данным собеседника, такие меры в пятницу обсуждались на заседании Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако окончательное решение может быть принято в понедельник, уточнял он.

Спрос по путевки в Турцию за последние три дня снизился примерно на 25%, сообщил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

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- Если обычно мы продавали 200 путевок в день, то в последние дни - не больше 120–140. Тем не менее сейчас из России в неделю вылетают 150 рейсов в Турцию, билеты проданы вплоть до октября - и в Стамбул, и в Анкару, и в Анталью, и в Даламан. У нас отмен броней нет, - сказал он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин также сообщил о спаде майских продаж на 10–20%.

- Люди осторожничают и не хотят попасть в ситуацию, когда придется переносить свои путешествия. Все должно быть более-менее стабильно, чтобы туристы не боялись ехать. Отмен броней пока нет, - сказал он.

По мнению Алексана Мкртчяна, определенные ограничения на рейсы Россия все же введет.

- Думаю, что запрет на полеты в Турцию из 13 вновь открытых для международных авиарейсов российских городов продлится как минимум месяц, до конца Рамадана. Кроме того, не будут увеличивать число рейсов из аэропортов, которые сейчас отправляют самолеты в Турцию. И не будут добавлять новые аэропорты. Иначе говоря, к концу мая должно было быть 250 рейсов в неделю из РФ в Турцию, но может остаться 150. И Турция недосчитается около 20 тыс. российских туристов еженедельно, - считает эксперт.

В этой ситуации спрос на поездки в Турцию вполне может превысить предложение, и тогда цены на авиаперелеты ближе ко второй половине мая вырастут минимум на 20%, полагает он.

- В случае самого негативного сценария, если Россией будет снята часть уже существующих рейсов Турцию, то спрос переориентируется на Тунис, ОАЭ, Египет, Грецию, Кипр. Ну и около половины "турецкого" потока будут отдыхать в России, поскольку только она может сравниться с Турцией по цене, - сказал Алексан Мкртчян.

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По его словам, отпуску в Турции за 100 тыс. рублей будет соответствовать путевка на Кипр за 150 тыс. рублей.

Быстрый подъем суточной заболеваемости коронавирусом начался в Турции с середины марта, а на прошлой неделе показатели резко пошли вверх и достигли своего пика - 55,9 тыс. случаев 9 апреля. Для сравнения: неделей ранее (2 апреля) это число составляло 40,8 тыс., а 14 дней назад (26 марта) - 28,7 тыс., следует из статистики ВОЗ. На 11 апреля в Турции выявили 52,7 тыс. заболевших, в России - 8,7 тыс.

В ожидании решения

Пока никакого решения об ограничении авиасообщения с Турцией нет, однако в связи с ростом числа заболевших в стране могут быть приняты профилактические меры из соображений безопасности, сказал Юрий Барзыкин. При этом должны быть учтены интересы бизнеса, который серьезно вложился в направление, добавил он.

- Великобритания, Германия, Иран и Китай сейчас прекратили отправлять туристов в Турцию. Мы сегодня практически последние остались. Но полного прекращения рейсов, на мой взгляд, не будет, - сказал эксперт.

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В Анталье и других туристических провинциях Турции уровень заболеваемости не так высок, отметил Юрий Барзыкин. Сказывается специфика поездок: отдыхать можно, не выезжая за территорию отеля, минимально контактируя с местным населением, сказал он.

Все основания закрыть авиасообщение с Турцией есть, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

- Важно обеспечивать на всех рейсах максимальный уровень безопасности, стоит рекомендовать для всех выезжающих проходить вакцинацию, поскольку сам по себе ПЦР-тест не может являться защитой. Среди альтернативных направлений отдыха можно рассматривать ОАЭ, хотя объемы продаж туров в этом случае будут кратно меньше, и потеря для отрасли окажется существенной. Средний российский аэропорт недополучит десятки миллионов рублей, - заметил он.

Нежеланные гости

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Наблюдаемый пик заболеваемости в Турции напрямую связан с резким ростом количества тестов среди населения, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Среди выявляемых заболевших доля бессимптомных пациентов в некоторых провинциях может доходить до 60–70%, сказали там. В ассоциации отметили, что в соответствии со статистикой загрузка коечного фонда для больных COVID-19 в стране не превышает 55,7%, загрузка отделений интенсивной терапии - 66,5%, а отделения с ИВЛ - 23%.

- В отелях Турции все служащие, начиная от горничной и заканчивая генеральным директором, вакцинированы. Вероятность заразиться там низкая, поэтому мы рекомендуем туристам в качестве меры предосторожности в ближайшие 30 дней не покидать гостиницы и не покупать экскурсии, - сказал Алексан Мкртчян.

По словам Юрия Барзыкина, российские туристы привозят из Турции коронавирус, но доля таких путешественников "не столь велика".

Тем не менее люди могут привезти из отпуска в Россию новые штаммы SARS-CoV-2, отметил главврач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

- Туристам сейчас лучше вообще воздержаться от поездок туда, где возможно скопление вирусных инфекций, тем более различных видов. На наших курортах - наш российский вирус, к которому иммунитет более-менее привык. Если же будет новый штамм, то вероятность всплеска заболеваемости высокая. Даже если персонал отеля вакцинирован, туристы из других стран все равно привозят вирус, - сказал эксперт.

С точки зрения эпидемиологии, туристам сейчас лучше в принципе воздержаться от поездок - не только за границу, но и по России, добавил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618222320
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