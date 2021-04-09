Вперед в Третью Орду. К 800-летию Александра Невского, - А.Девятов

13:56 12.04.2021 Вперед в третью орду



НЕБОПОЛИТИКА



АНДРЕЙ ДЕВЯТОВ



АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ – ИНСТИТУТ НЕБОПОЛИТИКИ



К 800-летию Александра Невского



"Историю пишут победители. Но, "Бог не в силе, а в правде"!



Ту официальную историю Святой Руси, Московского царства и Российской империи, которая дошла до нашего времени, в XVIII в. написали немецкие профессора в угоду Гольштейн-Готторпской династии ("немцев-голштинцев"), принявшей имя Романовы благодаря наследованию трона по женской линии в 1762 г. Петром III (Карл Петер Ульрих), после кончины последней русской по крови императрицы дочери Петра I Елизаветы Петровны.



ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК

НЕБОПОЛИТИКА



В академических распрях между "немецкой" и "русской" партиями с нормандской версией истории Отечества, отстаивая скифскую линию, боролся русский гений М. Ломоносов.



На следующий день после его смерти 04.04.1765 все бумаги Ломоносова по приказанию Екатерины II (немки, урожденной Ангальт-Цербской) были опечатаны, а затем бесследно исчезли.



Мы же – дерзкие небополитики – повернем вектор внимания на 180 ? и поговорим о начале русской государственности от Орды, уступившей Западу лишь в 1783 году, когда прямой наследник Золотой Орды Шахин Гирей отрекся от всех прав хана "Великой Орды, престола Крыма и всех татар" в пользу Екатерины II.



В ракурсе небополитики Великая Орда Чингисхана – это феномен прилива энергии востока, который характеризуют такие имена как Воля Неба, Дух Великой Степи и глобализация суши.



А проигрыш обусловлен универсальным космическим Законом Перемен, ибо в периоде поколений "запад одолевает восток".



В наше же время Русь "возвращается на круги своя". Идет прилив энергии востока. А восток в цикле одолевает центр.



Начнем с того, что в до царский период княжеских уделов, на Руси между рюриковичами действовало "лествичное право" престолонаследия к старшему в роде: сперва по горизонтали между родичами до конца поколения, и лишь затем по вертикали к сыну.



В XIII в., когда княжества вошли в состав Единого государства Чингисхана (кит. И Го), лествичное право соединилось с порядками передачи власти в улусах Орды "золотого рода" чингизидов, у которых была сильна власть женщин (хатун: мать или вдова хана) и было важным родство по женской линии (свояк хана, ханский зять).



Особенность русско-ордынских отношений – это почти полное отсутствие письменных юридических документов того периода, весьма вероятно, уничтоженных Домом Романовых (лишь русская церковь сохранила ярлыки исконных прав, да еще кое-где на руках остались тарханные грамоты, подтверждающие личные льготы).



Китайский термин "иго" в русских летописях отсутствует. Этот термин появился лишь в XVI в. в польских документах Ватикана. А вот на китайской стороне Великой Орды записанный иероглифами оригинал "Истории династии Юань" (кит. Юань ши - ??) имеется.



Когда первый президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. стал искать корни казахской государственности, он послал ученых читать летописные хроники не в Москву и не в Ватикан, а в Пекин.



В Орде (смысл имени: народ-войско) единство улусов (смысл имени: территория с населением) регулярно поддерживалось курултаем – общим собранием всех старших в роде (ака), где в рамках ритуала военной демократии избирался великий хан – предводитель и давались клятвы верности.



Для понимания процессов важным в истории Руси выступает 1243 г. Именно в этом году Орда признала русского князя Ярослава Всеволодовича не только старшим в роде рюриковичей, но и формально старшим князем всего улуса Джучи – территории в составе "И Го", выделенной Чингисханом своему старшему сыну.



По обычаю наследования в Орде старший сын получает больше младших, меньшой же сын наследует хозяйство отца (в Орде – коренной юрт). Улус Джучи – это наследство старшего сына.



Населяли Улус Джучи не западные народы леса и степи скифско-сарматского этногенеза, включая "землю русскую". Где на северо-востоке старшим в роде суздальской ветви "мономахового племени" был князь переяславль-залесский Ярослав Всеволодович.



Джучи и Ярослав Всеволодович были свояками – задолго до "западного похода" Орды (1237 -1243) они были женаты на сестрах "Кончаковнах" (внучках половецкого хана Кончака).



С Кончаковнами связана тайна "Шапки Мономаха". По форме это женский тюркский головной убор. Реликвия русско-ордынского кровного союза. Символ власти государей Руси от неба (полусфера). Крест в навершии шапки, вероятно, был установлен в XIV в.



Этой шапкой в 1547 г. венчался на царство Иван IV Грозный первый царь всея Руси, по отцу – рюрикович, по матери – чингизид.



С 1221 г. Джучи возглавил северо-западный улус Единого Государства, умер в 1226 г. еще при жизни отца. Власть в улусе перешла к его сыну Бату (рус. Батый) – который после смерти деда (Чингисхан умер в 1227 г.) был признан старшим среди чингизидов на ступеньке в лествице внуков.



Однако на ступеньке выше оставался свояк Джучи Ярослав Всеволодович, что по обычаю Великой Степи делало Рюриковичей сводными родичами Чингизидов.



Впоследствии эти роды на Руси перекрестно перемешались. Сиятельное княжеское достоинство в Российской империи имели такие знаменитые татарские роды, как: Глинские (мать Ивана IV Грозного), Дашкины, Кантемиры, Кочубеи, Мещерские, Муратовы, Мусины, Тенишевы, Урусовы, Чегодаевы, Шахматовы, Юсуповы…



А среди дворянства: Годуновы, Сабуровы, Ермоловы, Ушаковы, Суворовы, Голицыны, Карамзины, Тургеневы, Рахманиновы…



В 1237-1243 гг. Бату возглавил Западный поход, в ходе которого русские княжества были присоединены к улусу Джучи. Однако по лествичному праву Ярослав Всеволодович, как свояк Джучи, на ступеньке лествицы был выше племянника Бату в достоинстве.



Вот почему в 1246 г. от улуса Джучи в столицу Великой Орды Каракорум после смерти третьего сына Чингисхана Угедея от поездки на выборы Великого хана сын Джучи Бату уклонился, а старшим представителем улуса в сопровождении брата Бату Берке поехал свояк Джучи Ярослав Всеволодович.



ВОЛЯ НЕБА И НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕКА

НЕБОПОЛИТИКА



Дабы не нарушать обычай права по горизонтали Ярослав Всеволодович из рук жены Угедея ханши Туракине-хатун был отравлен. Великим ханом Единого государства курултай избрал сына Угедея и Туракине – Гуюка. Китай входил в Улус Угедея, поэтому в XIII - XIV вв. и стал уделом Великого хана.



Единое государство Чингисхана: "Йехэ монгол улус"



Ставку Великой Орды из Каракорума (современная Монголия) в Ханбалык (современный Пекин) в 1260 г. перенес Хубилай – внук Чингисхана от младшего сына Толуя, в 1271 г. провозгласивший в Китае династию Юань (смысл имени: "первоначало мира", сакральный цвет – белый, основатель династии – Чингисхан).



Первая жена Ярослава Всеволодовича была бездетной. А все его дети, в том числе: Алексанр Невский, Андрей, Константин были от третьей жены. Вот и получилось, что в 1243 г., когда князь Ярослав Всеволодович с сыновьями приехал к племяннику Бату для раздела власти, их старшие сыновья – Александр и Сартак побратались.



Александр стал "андой" Сартаку и приемным сыном Батыя.



В 1255 г. умирает Батый, Улус Джучи переходит к Сартаку в соправление над Русью с побратимом Александром Невским.



В 1256 г. Сартак – по вере христианин-несторианец – отравлен.



В 1257 г. по лествичному праву Улус Джучи возвращается к третьему сыну Джучи, брату Батыя – Берке, принявшему ислам.



А Александр Невский – православный победитель тевтонов-крестоносцев в ледовом побоище – по ордынскому праву получает "всю русскую землю" и княжит одновременно в Киеве (1249-1263), Новгороде (1257-1259), Владимире (1252-1263).



На этом фоне коронация папой Иннокентием IV в 1253 г. князя галицкого и волынского Даниила Романовича "Первым королем Руси" (Rex Russiae) лишь на территории современной Западной Украины, выглядит весьма ущербно.



Образ побратимов Александра Невского и Сартака в живописи



В размежевании Руси XIII в. на Запад (под крылом Ватикана) и Восток (в составе Орды) суть современной распри между Украиной и Россией. Здесь же и перспектива возвращения России на круги своя в проект "Большая Евразия – Третья Орда".



В наши дни по Закону Перемен в периоде поколений подошел виток цикла, когда символ правды дораскольного православия Царя Славы (кит. восточное правильное учение) ментально, в духе, тянет за собой занятый Китаем центр земли (восток одолевает центр).



И этот символ персонифицирован в фигуре благоверного князя Александра Невского (13.05.1221 – 14.11.1263) – государственного деятеля Русь-Орды, ныне – святого покровителя дипломатической службы и сухопутных войск РФ, в 2008 году в ходе широкого ТВ опроса, выбранного народом олицетворять "имя России".



В деле понимания хода истории уместно отметить, что из-за порядка престолонаследия по лествице твердая власть потомков Александра Невского в Орде после его кончины быстро сошла на нет. У сыновей Александра Невского не осталось наследников – их сыновья скончались в юном возрасте. Династия Александровичей на Владимирском престоле в 1304 г. пресеклась. Началась усобица.



Примечательно, что вторым в списке ТВ опроса, "глас народа" назвал Сталина – "чингисхана" Второй Орды, принявшей форму Социалистического лагеря. Поэтому ныне речь идет о Третьей Орде стран и народов не западных цивилизаций – наследников Великой Орды Чингисхана и Социалистического лагеря Сталина.



Однако вернемся к истокам.



После смерти в 1259 г. четвертого Великого хана – внука Чингисхана из рода младшего сына Толуя – Мунке, Великим ханом в 1260 г. не вполне легитимно был избран его брат Хубилай. Право было попрано. Начался распад Единого государства на улусы.



В 1269г. в долине реки Талас состоялся всеордынский курултай, на котором главы улусов официально утвердили свою фактическую независимость от Хубилая, а сами приняли ханские титулы.



Первым независимым от центра правителем улуса Джучи на курултае джучиидов в 1266 г. был избран Менгу-Тимур, внук Бату, который стал выдавать ярлыки и чеканить монету от своего имени.



Подтверждение прав на "правосудную" ханскую власть в улусе Джучи Менгу-Тимур формально получил и от Хубилая.



Менгу-Тимур стал покровителем русской православной церкви.



При нем как грибы после дождя в улусе стали расти монастыри, от них – монастырей – страна и получила славное имя Святая Русь



Покровительское отношение ханов Орды к религиозным верованиям народов Единого государства, заложил сам Чингисхан.



В 1223 году Чингисхан пожаловал особыми правами китайских даосов, освободив их монастыри от всех повинностей и налогов.



В 1267 г. в самом начале своего правления аналогичный ярлык русской православной церкви выдал Менгу-Тимур. Дошедший до нашего времени перевод выглядит так: "Вышняго бога силою, вышняя троица волею Менгутемерьево слово людскым баскаком и князем и полъчным князем и к данщиком и к писцем… Далее смысл ярлыка таков "Чингиз царь велел правым сердцем богови за нас и за племя наше моляться и длагословляють нас" … потому все имущество церкви принадлежит Богу и сами они люди Божьи, свободны от всех податей и повинностей.



Чуть раньше в 1261 г. стараниями Александра Невского в столице улуса Джучи – Сарай-Бату была учреждена Сарайская епархия русской церкви, во главе с епископом Митрофаном, который, кроме всего, выполнял и сношения хана с Византией.



И ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ

НЕБОПОЛИТИКА



Позже с 1313 г. хан Узбек, признавший ислам официальной верой ордынцев, еще больше расширил привилегии православия:



"Весь клир русской церкви и все монахи подлежат лишь суду православного митрополита, отнюдь не чиновников Орды и не княжескому суду. Тот, кто грабит духовное лицо, должен заплатить ему втрое. Кто осмелится издеваться над православной верой или оскорблять церковь, монастырь, часовню - тот подлежит смерти".



В улусе Великого хана (империя Юань в Китае) отношения покровитель – наставник были установлены между Хубилаем и Пагба-ламой V – главой ламаистской теократии в Тибете.



Весьма важно отметить, что догмат веры в дораскольном (до 1666 г.) православии формулировался: "Бог и Святая Троица".



Такая формулировка не противоречила догматам других вер народов Единого государства Чингисхана, ибо, то, что у одних выражало слово Бог, у других значило Аллах, у третьих Брахма, а у четвертых передавалось иероглифом Небо. В этом было единство!



Ни о какой "веротерпимости" (как теперь) речь не шла.



Вчитайтесь в перевод ярлыка Менгу-Тимура: Сила Неба – едина и непререкаема, а Воля Неба – троична и выражена словом хана.



В православии до раскола XVII в., учиненного при царе Алексее Романове через "украинских владык" "лукавыми греками", Сила Неба называлась "батагом Божьм", вразумляющим грешников и отступников наказанием. Воля же Неба могла быть осознана в откровении аскетов или через ученую премудрость духовных лиц.



Отсюда и покровительство ханов Орды монастырям (даосским, ламаистским, православным), как независимым и самостоятельным обителям правды, соединяющим власть на земле с властью от Неба.



С подачи Ватикана раскол русской церкви прошел по догмату, что умалчивается с переключением внимания на обряд, и состоял в вычеркивании из догмата "Бог и Святая Троица" имени "Бог", а в "Троице" – в замене имени Христа, как главы церкви с: "Исус Царь Славы" на имя "Иисус Назарей Царь Иудейский" (I.N.R.J).



Здесь следует заметить, что историю русского раскола писали под свой интерес опять же победители – богословы синодальной российской православной церкви, господствующей и поныне.



Однако продолжим исторические сравнения.



В 1294 году Хубилай – Император Юань и номинальный Великий хан Единого государства Чингисхана – умирает.



Место Хубилая на троне занял его внук Борджигин Тэмур.



Он выступил с идеей восстановить Единое государство и оно было восстановлено в форме конфедерации улусов: Империи Юань (улус Великого хана), Золотой Орды (улус Джучи), Ильханата (улус Хулагу) и улуса Чагатая. Союз продержался 12 лет: 1295 – 1307.



Небополитики установили, что в потоке истории, как сложении энергий волн разных периодов, ордынская волна в истории Руси составляет 726 лет. (см. Девятов А. Анти-Киплинг. М. 2014).



В пересчете на наше время 1295-1307 = 2021-2032.



Ныне улус Великого хана возглавляет Председатель КНР Си Цзиньпин (в роду имеет монгольские корни).



По нашей оценке, вокруг Си Цзиньпина в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) на короткое время – 12 лет и сложится Треть Орда как конфедерация (семья народов) стран-наследниц Единого государства Чингисхана и Социалистического лагеря Сталина.



Первая Орда "Единого государства" Чингисхана в улусе Джучи на отливе энергии Востока в 1783 г. иссякла в Крымском ханстве.



Вторая Орда Сталина торжествовала в Крыму, отвоевав себе на конференции союзных держав в 1945 г. "Ялтинский мир".



Третья Орда "Большой Евразии" на приливе энергии Востока в рамках РФ в 2014 г. вновь зародилась в Республике Крым.



Теперь нужно ответить на вопрос: а кукую роль в Третьей Орде призвана сыграть та Россия, которая есть?



Россия – женская душа. И "Шапка Мономаха" – женская. И судьбоносные наследования происходили по женской линии. А потому предреченная провидцами роль России в семье народов не западных цивилизаций – мудрая старшая сестра-наставница.



Вполне очевидно, что либеральная Россия ныне ничего путного показать другим странам: "Делай как я", – не может.



И ожидать, что та Россия, которая есть, может увлечь другие страны и народы чем-то пленительным, что имело значение и было важно в уходящем индустриальном обществе – тоже не стоит.



А вот пример иначе возможной глобализации (уже описанный небополитикой) – это то, что предвещали провидцы на короткий срок – 12 лет, вместе с преображением Руси в "Царство Правды".



Правда находится на небе, а между людьми бытует кривда. Люди часто кривят душой, но неизбывно "чувство правды в сердце человека – святое вечности зерно" (М. Лермонтов).



ДАВОС И НЫНЕ ТАМ

НЕБОПОЛИТИКА



Чувства в пределе накала – это страсти. Запад разумен, но разум без страсти – это интеллект вычислительной машины.



Для того, чтобы разным людям жить на земле в согласии нужен порядок (логос), нужна рациональность. Отсюда с возрастанием сложности информационного общества и отчаянная ставка Запада на искусственный интеллект.



Премудрость же София (мать чувств веры, надежды и любви) знает, что мир невозможно исчислить мерой. А Закон Мироздания заключен в образах и подобиях. Суть: в соразмерности образов и кратности подобий, создающих фракталы независимо от масштабов явлений Бытия. Воля Неба в том и состоит, что соразмерность и кратность "что вверху, то и внизу" доступна преклонению к земле в практику жизни людей через резонанс верно настроенных сердец.



Резонансы – это волны энергии жизни. В цифре резонансов нет.



Настройка сердец в резонанс с культурными кодами народа осуществляется бессознательно через усиление ритуала.



Такими пробуждающими чувство правды ритуалами в России выступают крестный ход, парад войск и демонстрация трудящихся.



Нет ничего проще, чем 800-летие символа Святой Руси князя Александра Невского отметить в День Победы 9 мая 2021г. сначала как при царях православных крестным ходом из Спасских ворот Московского Кремля к лобному месту, а затем как при Советской власти торжественным парадом войск и не скорбным шествием "бессмертного полка", но ликующей демонстрацией трудящихся.



Исполнил Андрей Девятов Источник - aurora.network

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