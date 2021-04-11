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Объявленные в розыск, а затем задержанные журналисты effect.uz освобождены под подписку о невыезде
13:58 12.04.2021

ОБЪЯВЛЕННЫЕ В РОЗЫСК, А ЗАТЕМ ЗАДЕРЖАННЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ EFFECT.UZ ОСВОБОЖДЕНЫ ПОД ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ

Воскресенье, 11 Апреля 2021

9 апреля взятые накануне под стражу журналисты независимого издания Effect.uz Эльер Таджибаев (проживает в Фергане) и Акбар Нуримбетов (из Навои), после дачи показаний в ходе возбужденного против них уголовного дела в прокуратуре Сурхандарьинской области Узбекистана, были отпущены домой под подписку о невыезде. Прежде чем покинуть Термез, они заехали к проживающим здесь же родителям блогера Отабека Саттори и пообщались с ними.

Пока они допрашивались, на улице их ожидали коллеги - главный редактор информационного агентства Акмаль Эшанхонов и Фазлитдин Мехмонов, известный своими смелыми выступлениями в суде в защиту термезского блогера Отабека Саттори. Они и рассказали общественности о странной ситуации с "заочным розыском" преследуемых журналистов и дальнейшем ходе событий.

По словам самих задержанных сотрудников Effect.uz, "в ходе следствия на них никакого давления оказано не было".

В ближайшем времени их ожидает судебное разбирательство, хотя корреспонденты с самого начала отрицали выдвинутые против них обвинения (абсурдные по сути), о которых узнали фактически в последнюю минуту.

Эльер Таджибаев

Напомним, 8 апреля сотрудниками Денауского РУВД Сурхандарьинской области был задержан в своем доме и в тот же день заключен под стражу Эльер Таджибаев, один из двух журналистов узбекскоязычного издания Effect.uz, объявленных накануне в розыск по предъявлении им заочного обвинения "в сопротивлении представителю власти" и "вмешательстве в расследование". И это несмотря на то, что он болен ковидом, и у него есть официальное подтверждение болезни, а также предписания лечащего врача. (Помимо прочего, он мог бы перезаражать содержащихся в изоляторе.)

Второй "заочно обвиненный", журналист Акбар Нуримбетов, доехал до сурхандарьинских следователей на своем собственном автомобиле.

Как выяснилось, речь идет о событиях января, когда на Youtube-канале Effect.uz была размещена видеопубликация о скандальной истории в уголовном суде Термезского района, вызвавшей бурное негодование пользователей соцсетей. На кадрах этой видеозаписи запечатлена группа граждан, выражающих резкое недовольство действиями председательствующего судьи Одылбека Бегимкулова в отношении двух журналистов, потребовавших, согласно закону о СМИ, разрешить им присутствовать на процессе и вести фотосъемку. Однако они не обвиняли судью во взяточничестве, как сообщало в своей недостоверной информации издание Kun.uz.

В итоге против двух журналистов сайта Effect.uz было возбуждено уголовное дело, заочно их приговорили к заключению под стражу.

Слева - судья О. Бегимкулов, по настоянию которого против двух журналистов возбуждено уголовное дело

В открытом видеообращении к Шавкату Мирзиееву по поводу своего задержания Акбар Нуримбетов высказывает недоумение тем обстоятельством, что, несмотря на "стоящего" за журналистов и блогеров президента", гонения и травля на общественных активистов в стране не прекращаются.

"Отабека [Саттори] "закрыли", и нас хотят "закрыть", кто будет следующим? Местные региональные власти всячески саботируют объявленную вами политику открытости! В чем наша вина? В том, что мы поднимаем проблемы [важные для] народа? Несмотря ни на какие провокации и давление, нас не заставят отказаться от наших расследований, могут "закрыть" [нас], но всем рты не закроют! Журналистам и блогерам нужно объединяться! Мы не повернем вспять с избранного пути!" - заявил в камеру журналист, которому выписанную на 18-е и 23-е марта повестки сурхандарьинские оперативники отправили лишь 23-го марта, а на руки адресат получил ее 30-го (та же ситуация с "просроченной" повесткой на имя заболевшего ковидом Эльера Таджибаева).

В настоящее время больной коронавирусом Эльер Таджибаев не имеет возможности участвовать в допросах. Также из-за проблем со здоровьем освобожден от участия в следственных мероприятиях корреспондент из города Навои Акбар Нуримбетов (оба - под подписку о невыезде).

Ранее руководство Effect.uz в своем официальном обращении в Агентство по информации и массовым коммуникациям (АИМК), Генеральную прокуратуру и прокуратуру Сурхандарьинской области уже озвучивала свою принципиальную точку зрения по поводу возникших недоразумений, напомнив о недопустимости подобных действий в отношении журналистов, активно участвующих в проводимых в стране реформах в области свободы слова.

В свою очередь, председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Камил Алламжонов попросил Министерство внутренних дел взять под контроль действия руководства Главного управления внутренних дел города Термеза, нелестно отозвавшись о его деятельности.

"УВД города Термеза в последнее время "в тренде" - [их неправомочные действия] не сходят с уст. МВД должно взять этот вопрос под свой контроль. Необходимо провести служебную проверку деятельности начальника ГУВД Термеза и его сотрудников, дать им правовую оценку, наказать виновных, кто бы за этим ни стоял, и отчитаться о проделанной работе в прессе", - жестко отметил Алламжонов (хотелось бы верить, что это не очередные популистские высказывания).

Перед тем, как разъехаться по домам, пятеро журналистов издания Effect.uz (кроме освобожденных благодаря общественному резонансу Эльера Таджибаева и Акбара Нуримбетова, это главред сайта Акмаль Эшанхонов, корреспонденты Фазлитдин Мехмонов и, предположительно, Хамид Ахмедов, который также считается фигурантом в деле, но ему удалось избежать "розыска" благодаря своевременной явке в следственные органы) навестили пожилых родителей блогера Отабека Саттори, находящегося уже 2,5 месяца в ИВС по надуманным обвинениям.

Эльер Таджибаев и Акбар Нуримбетов с детьми Отабека

"На этот раз мы к вам ненадолго, очень хотим вас поддержать и услышать ваше благословение. Не плачьте, все будет хорошо, все видят невиновность вашего сына, и мы обязательно еще посидим у вас в компании с вашим сыном, - обратились они к прослезившейся матери Отабека, пытаясь утешить ее. - Мы, его коллеги, всегда будем вместе с ним - у нас с ним одинаковые цели и помыслы".

Затем журналисты пообщались с двухлетним сыном Отабека и совсем еще крошечной дочкой. Малыши не видели своего папу со дня его ареста: следователь Парда Маматмурадов отказал Отабеку Саттори во встрече с детьми (даже рецидивистам закон не отказывает в подобной милости).

"Идите только вперед, трудитесь во благо, будьте здоровы, и пусть в будущем будет много поводов для хороших встреч", - напутствовала мать Отабека, Хидоят-опа, единомышленников своего сына.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618225080
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