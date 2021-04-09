Международный валютный фонд и новая версия Вашингтонского консенсуса, - В.Катасонов

14:00 12.04.2021

Международный валютный фонд и новая версия Вашингтонского консенсуса



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Для получения кредитов МВФ может потребоваться полная (обязательная) вакцинация населения



Только что завершилась весенняя сессия Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), на которой эти международные финансовые институты традиционно определяют план действий на текущий год.



МВФ по горячим следам принял ряд решений. Состоялось заседание Международного валютно-финансового комитета (International Monetary and Financial Committee). Данный орган (МВФК) является совещательным, готовит проекты решений для Совета управляющих Фонда, проводит два заседания в год, состоит из 24 управляющих МВФ. В состав МВФК входит и управляющий от Российской Федерации (министр финансов Антон Силуанов).



По итогам 43-го заседания МВФК 8 апреля было опубликовано коммюнике. Оно констатирует, что восстановление мировой экономики, подвергшейся в прошлом году ударам "пандемии", происходит быстрее, чем ожидалось. Главная причина – проводимая многими странами вакцинация. МВФК полагает, что успехи восстановления мировой экономики напрямую зависят от темпов и масштабов вакцинации в мире. Более того, МВФ готов поддерживать разработки вакцин, их производство и использование. Выражено желание продолжить тесное взаимодействие с ВОЗ.



В коммюнике выражается также готовность подключиться к реализации проектов по "декарбонизации" экономики.



В свете того, что МВФ, как и Всемирный банк, готов посвятить себя борьбе с климатическими изменениями, многие обращают внимание на ожидаемые изменения в подходах к сотрудничеству со странами – членами Фонда. Ранее эти подходы определялись правилами так называемого Вашингтонского консенсуса, сейчас может появиться новая версия, где к странам, желающим получать кредиты, будет предъявлены дополнительные требования: полная вакцинация населения; карантинные меры; декарбонизация энергетики, промышленности и транспорта; выведение из хозяйственного оборота так называемых охраняемых территорий.



Особое внимание МВФК уделяет политике центробанков. "Там, где это уместно, денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной", – отмечается в коммюнике. Это означает, что центробанки могут продолжать поддерживать гигантские масштабы денежной эмиссии.



В 2020 году центральные банки нарастили денежную массу на 10 трлн долларов. Дополнительная ликвидность хлынула на финансовые рынки, подняв до рекордных значений фондовые индексы. Особенно отличились два центробанка – ФРС США и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Баланс ФРС прирос за прошлый год на 3,19 трлн. долларов, а за первый квартал 2021 года – еще на 325 млрд. долл. ЕЦБ увеличил за прошлый год свой баланс на 2,84 трлн евро. На сегодняшний день (конец первого квартала 2021 года) активы ведущих центробанков достигли следующих значений (трлн. долл.): ЕЦБ – 8,9; ФРС США – 7,8; Банк Японии – 6,6; Народный банк Китая (НБК) – 5,9. Величина активов ЦБ по отношению к ВВП на конец 2020 года равнялась (%): ЕЦБ – 59,1; ФРС США – 33,4; Банк Японии – 127,4; НБК – 35,1. МВФ эту политику ведущих центробанков фактически поддерживает. Не надо быть большим знатоком экономики, чтобы понять: "адаптивная" политика центробанков ведет к краху создаваемых ими валют, а далее – к мировому финансово-экономическому кризису.



Сейчас Международному валютному фонду нужны очень большие деньги. В коммюнике речь идет о квотах стран-членов в капитале Фонда. Раз в пять лет Фонд решает вопрос о квотах и при необходимости вносит в них коррективы. Обсуждается два параметра квот: 1) доля страны в общем капитале Фонда; 2) абсолютная величина квоты и всего капитала Фонда.



Вопрос о пересмотре долей стран в капитале Фонда ставился неоднократно, но этому препятствовал главный акционер Фонда – США. Квота США равняется 17,46%. Для блокирования того или иного решения на Совете управляющих и Совете директоров необходима суммарная квота стран-членов 15%, то есть США имеют блокирующую квоту.



Более успешно проходит процесс пересмотра абсолютных значений квот и капитала. В 2010 году проходил 14-й пересмотр квот, в результате было принято решение об удвоении квот и капитала. Решение несколько лет бойкотировалось Соединенными Штатами, но в 2016 году было исполнено: капитал Фонда был увеличен до 477 млрд. единиц СДР (специальные права заимствования – особая денежная единица, эмитируемая МВФ для кредитования государств – членов Фонда), или 687 млрд. долл. в долларовом эквиваленте. В 2020 году вновь обсуждался вопрос об очередном увеличении капитала (при одновременном пересмотре долей стран), но решение принято не было.



Фонду рекомендовано провести масштабную эмиссию собственной денежной единицы – СДР. Напомню, еще в 1969 году Фондом было принято решение о выпуске собственной валюты, которую можно использовать для пополнения резервных позиций стран – членов МВФ (величина резервных позиций определяет лимиты возможных кредитов Фонда странам-членам). То есть это специфическая безналичная валюта ограниченного использования. Многие тогда обратили внимание на подобную инициативу Фонда и решили, что, скорее всего, это прототип мировой валюты, которую готовят на смену доллару США.



Эмиссию СДР начали 1 января 1970 года и продолжали три года. Это было первое распределение СДР. За 1970-1972 гг. было выпущено 9,3 млрд. единиц СДР, которые были приравнены к доллару США, а содержание золота в новой единице определялось, исходя из пропорции 1 тройская унция металла = 35 СДР. В пределах указанной суммы МВФ распределил СДР между странами – участницами соглашения пропорционально их квотам в капитале Фонда.



После того как на Ямайской конференции (январь 1976 года) было принято решение о замене золото-долларового стандарта бумажно-долларовым, интерес Фонда и его членов к новым эмиссиям СДР стал остывать. Второе распределение СДР проходило в 1979-1981 гг. (по 4 миллиарда единиц в год; всего 12 млрд. СДР). Это был достаточно тяжелый для доллара США период его становления как единственной мировой валюты. На случай провала реформы денежная единица СДР (ее называли бумажным золотом) должна была подстраховать американский доллар. В начале 1980-х годов позиции доллара США постепенно укрепились. Вариант реформирования мировой валютно-финансовой системы путем замены доллара США и золота на наднациональную денежную единицу ушел на хранение.



На конец 1981 года общий объем эмитированных Фондом СДР составил 21,4 млрд. единиц, которые были распределены среди 143 стран – членов Фонда. В конце 1981 года эта сумма достигла 5,5% всех мировых валютных резервов, не считая золота. При этом экономически развитые страны получили более 2/3 общей суммы распределенных СДР, в том числе США – 23%, столько же, сколько 100 развивающихся стран.



Пауза с выпуском бумажного золота продолжалась без малого три десятилетия. Об СДР знали только профессиональные финансисты с международным уклоном. Но вот 28 августа 2009 года Фондом без особого афиширования было проведено третье распределение СДР на сумму в 161,2 млрд. единиц. За один день общая масса СДР увеличилась почти в восемь раз! Чуть позднее (9 сентября 2009 г.) было проведено еще одно, четвертое распределение, тоже одномоментное, на сумму 21,5 млрд. СДР. Общий объем эмитированной за короткий срок валюты СДР достиг 204,1 млрд. единиц. Эмиссия СДР позволила пополнить валютные резервы стран, у некоторых они были на исходе.



И опять наступила пауза в эмиссии СДР, которая длится одиннадцать с половиной лет. А в начале 2021 года поползли слухи о том, что МВФ готовит новое, самое грандиозное распределение СДР. Я об этих предположениях в марте писал, но все ограничилось тогда предположениями. И вот коммюнике 8 апреля: "Мы призываем МВФ внести комплексное предложение о новом общем распределении специальных прав заимствования (СДР) в размере 650 миллиардов долларов США, чтобы помочь удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в пополнении резервов при одновременном повышении прозрачности и подотчетности в отчетности и использовании СДР".



Обозначенная сумма эквивалентна примерно 455-460 млрд. ед. СДР. Практическая реализация этой рекомендации МВФК означает, что общая масса СДР увеличится более чем втрое по сравнению с нынешним объемом бумажного золота. Это составит примерно 7 процентов от величины всех валютных резервов стран – членов МВФ на конец 2020 года. Думаю, это еще один шаг к переходу мира к наднациональной валюте СДР. В Международном валютном фонде понимают, что время доллара США сочтено и готовят запасной аэродром под названием СДР. Для МВФ это означало бы исполнение полувековой мечты – превращения в мировой Центробанк.