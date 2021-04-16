 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане обнаружена подпольная бойня, где забивали ослов для продажи мясаВ Узбекистане обнаружена подпольная бойня, где забивали ослов для продажи мяса
14:02 12.04.2021

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана обнаружили подпольную бойню в доме у одного из жителей махалли "Арабхона" в Карши. На бойне забивали ослов, а мясо планировали продавать на рынке, сообщается в Телеграм-канале ОВД Кашкадарьинской области.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили мясо уже забитых ослов и шкуры, продукты из мяса ослов, и 20 живых ослов. Как сообщил владелец подпольной бойни, эти ослы планировалось зарезать для продажи.

Обнаруженное мясо и шкуры были уничтожены в установленном порядке.

По делу ведется расследование. Дополнительная информация будет объявлена ​​по результатам расследования, отметили в ОВД Кашкадарьинской области.

Источник - centralasia.media
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