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Переехала из Алматы в Калининград: возвращение русской девушки домой
14:05 12.04.2021

Здравствуйте, меня зовут Вера Колпакова и однажды я решила переехать из Алматы в Калининград.

27 лет я прожила в Казахстане. Даже не знаю, в какой именно момент мы решили переехать с семьей в Россию, помню только, что это было очень спонтанным решением.

В один день я сказала мужу: "Давай переедем в Россию, подадим на программу переселения соотечественников". Он согласился.

Сначала мы хотели подать на эту программу и переезжать. Так и сделали. Мне сразу все одобрили. На то чтобы выехать дается три года, но, к сожалению, у нас за это время выехать не получилось. Мы все затянули.

В итоге мы переехали не по программе, а как простые эмигранты в Россию. Уже четвертый год мы живем в Калининграде.

Я не скажу, что мы постоянно мечтали переехать в Россию, но в последние годы как-то все накопилось, меня почему-то стало все угнетать в Казахстане, и мы пришли к такому решению. Сейчас я ни о чем не жалею, только о том, что не приняла это решение раньше.

Сложности при переезде

Самая большая сложность была в получении документов. Так как мы просрочили нашу программу переселения. В итоге пошли как обычные мигранты, обивали пороги УФМС.

С самого начала я приехала с сыном и с мамой, муж еще оставался в Алмате, работал.

Это было правильное решение, потому что тут на работу со старта не всех хотят брать. Сначала нужно хотя бы получить разрешение на временное проживание, а еще лучше – гражданство.

Не каждая фирма может просто так взять мигранта на работу.

Лично у меня с работой не было больших сложностей: меня взяли с первого собеседования. Я на тот момент искала любую работу.

Вышло так, что мы не копили деньги на переезд, а начали зарабатывать на жизнь в России с первого дня, не имея так сказать стартового капитала как такового.

Мы продали квартиру и дачу, в которой жили с родителями, и практически за те же деньги купили две небольших квартиры в Калининграде: нам и родителям. Но позднее.

Поэтому когда я приехала в Калининград, у меня в кармане было всего сто долларов. Деньги с продажи квартиры мы не трогали.

Я приехала и начала искать работу и жилье. Это с учетом того, что у меня был маленький ребенок, год и три месяца ему было на тот момент. Так я начала искать жилье, работу, оформлять документы и так далее. Но мы справились.

К чему не могла привыкнуть при переезде

Первое впечатление было таким, что мне здесь все очень нравилось. Чувствовался комфорт. У меня до сих пор ощущение, что я не переехала, а всю жизнь тут и жила.

В чем-то я конечно скучаю по Алма-Ате, друзьям, но не более того.

Также меня удивили вывески на русском языке и сами люди в Калининграде. Внешне люди сильно отличаются. А вот по поведению – я бы так не сказала: и там, и там есть хорошие люди. Как, впрочем, и плохие.

В целом мне нравится в России.

Что говорят в Казахстане, когда узнают, что переехали

Как ни странно, все казахи по большей части говорят, что мы молодцы, что переехали, кто-то говорил, что тоже собираются, но боятся. Наверно, думают, что здесь только русские живут.

Но были и такие, незнакомые люди, кто писал мне сообщения: "Хорошо, что вы свалили", "Чемодан, вокзал, Россия". Много таких людей в интернете.

Да и на улице, честно говоря, такие есть. Часто слышала такие фразы, что если "ты живешь в Казахстане, то говорить должен по-казахски". У меня все корни русские, поэтому я считаю себя русской. И не должна говорить на казахском.

Но многие русские продолжают там жить и не жалуются, не собираются переезжать.

Негатива от русских людей в Калининграде я не испытала, в основном только рады, что мы переехали, вернулись домой.

Контрасты между Казахстаном и Россией

Жизнь в двух странах не сильно отличается. Но я стала ощущать себя здесь комфортнее. Я не задумываюсь, на каком языке говорить, что делать. Здесь люди не боятся обидеть кого-то. Здесь все проще, люди не копят в себе негатив.

С другой стороны, дружба народов в двух странах до сих пор сохраняется. Я до сих пор общаюсь со своими друзьями в Казахстане, они самых разных наций.

Получение российского гражданства

Во второй месяц нахождения в России я подала второй раз на РВП. К этому времени я уже нашла работу, но работала неофициально на испытательном сроке.

В итоге мне все одобрили, я подала документы на детский сад и через полтора года ребенок уже начал ходить в сад.

С получением гражданства было намного сложнее. Мы решили подать на программу переселения. Заявителем был мой муж. Мы подавали 5 раз! Не хотели принимать документы: то шапка оформлена не так, то заполнено неверно. Постоянно находились причины для отказа.

Муж уже не хотел идти после третьего раза. Я сказала, что будем ходить, пока нам не одобрят. В итоге с пятого раза нам одобрили программу переселения.

Потом мы подали на гражданство. И год назад мы получили российские паспорта!

В тот день я думала, что самая счастливая на всей земле.

Мы скромно отметили этот день, заказали суши: с мужем и ребенком скромно посидели. Я теперь считаю себя россиянкой, я абсолютно не жалею о переезде.

Отличие казахов и русских

Казахи более гостеприимные. Если приходят гости, они накрывают стол, достают все, что у них есть, даже если все последнее. Русские не такие гостеприимные.

Калининград

Это город контрастов. Я о нем ничего не слышала раньше. Когда приехала, бросилась в глаза архитектура: советская постройка, немецкие готические сооружения. Все это очень впечатляет.

Много иностранцев приезжают в Калининград. Вроде всем нравится. Здесь есть свои минусы, но в целом все хорошо: чистый воздух, особенно по сравнению с Алма-Атой.

Трудные времена

Трудно было, когда муж к нам переехал. Я тогда быстро нашла работу, пошла флористом за 15 000 рублей. В итоге я получала 10 000 рублей. Три месяца мы жили на эту зарплату. Было очень тяжело в то время. Денег не хватало. Но мы справились!

Но мы ни о чем не жалеем.

Был только один момент, когда я хотела вернуться в Казахстан. Это было через две недели после переезда. Но так у всех эмигрантов бывает.

Источник - Открыто о России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618225500
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