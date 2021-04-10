Ушлепанный путаной Мирасик Жумагулов не хочет увольняться из начальников культуры Восточно-Казахстанской области

18:34 12.04.2021

Фу, как некультурно!

Уволить начальника управления культуры Восточно-Казахстанской области Мираса ЖУМАГУЛОВА порекомендовал совет по этике акиму региона



Елена СУПРУНОВА, "Время", 10 апреля



Причиной столь недружелюбной рекомендации стало некультурное поведение чиновника. 30 марта на одном из пабликов в соц­сетях появился пост, что Жумагулов повздорил с какой-то девушкой после совместных посиделок в развлекательном учреждении.

В департаменте полиции под постом написали, что инцидент имел место на рассвете 30 марта на улице Кабанбай батыра, 109.

- 31-летний мужчина и 23-летняя жительница Усть-Каменогорска находились в общественном месте в нетрезвом состоянии, где своим поведением оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность, - отметили в ДП.

В отношении обоих составили административные протоколы за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Не остался в стороне и областной департамент по делам госслужбы. Там заверили, что сведения "в отношении данного административного государственного служащего взяты на контроль для дальнейшего выяснения обстоятельств".

В пятницу на заседании совета по этике чиновники подтвердили, что это действительно был Жумагулов.

- По итогам заседания совет внес рекомендацию акиму области Даниалу АХМЕТОВУ об увольнении Мираса Жумагулова с занимаемой должности за нарушения норм Этического кодекса государственных служащих, - сообщили в пресс-службе департамента.