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18:34 Ушлепанный путаной Мирасик Жумагулов не хочет увольняться из начальников культуры Восточно-Казахстанской области
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|Ушлепанный путаной Мирасик Жумагулов не хочет увольняться из начальников культуры Восточно-Казахстанской области
18:34 12.04.2021
Фу, как некультурно!
Уволить начальника управления культуры Восточно-Казахстанской области Мираса ЖУМАГУЛОВА порекомендовал совет по этике акиму региона
Елена СУПРУНОВА, "Время", 10 апреля
Причиной столь недружелюбной рекомендации стало некультурное поведение чиновника. 30 марта на одном из пабликов в соцсетях появился пост, что Жумагулов повздорил с какой-то девушкой после совместных посиделок в развлекательном учреждении.
В департаменте полиции под постом написали, что инцидент имел место на рассвете 30 марта на улице Кабанбай батыра, 109.
- 31-летний мужчина и 23-летняя жительница Усть-Каменогорска находились в общественном месте в нетрезвом состоянии, где своим поведением оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность, - отметили в ДП.
В отношении обоих составили административные протоколы за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Не остался в стороне и областной департамент по делам госслужбы. Там заверили, что сведения "в отношении данного административного государственного служащего взяты на контроль для дальнейшего выяснения обстоятельств".
В пятницу на заседании совета по этике чиновники подтвердили, что это действительно был Жумагулов.
- По итогам заседания совет внес рекомендацию акиму области Даниалу АХМЕТОВУ об увольнении Мираса Жумагулова с занимаемой должности за нарушения норм Этического кодекса государственных служащих, - сообщили в пресс-службе департамента.